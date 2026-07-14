EJRCF จากญี่ปุ่นมอบทุนพนักงาน รฟท.ต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบราง

รฟท. จับมือ EJRCF ลงนามในบันทึกความเข้าใจทุน “JR East Fellowship 2026- Follow-up 2027”มุ่งพัฒนาบุคลากรระบบรางไทย สู่มาตรฐานระดับสากล
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2569) นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ให้การต้อนรับ MR. Masao HINO, President of EJRCF และคณะผู้แทนจาก East Japan Railway Culture Foundation: EJRCF ในพิธีลงนามข้อตกลงมอบทุนอบรมระยะสั้นเฉพาะทาง ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ JR East Fellowship 2026 และ JR East Follow-up 2027 ให้แก่พนักงานการรถไฟฯ ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4 ราย โดยทาง EJRCF เป็นผู้สนับสนุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม
นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางของการรถไฟฯ ซึ่งประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลด้านความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบราง การส่งพนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรเฉพาะทางของทุน JR East Fellowship 2026 และ JR East Follow-up 2027 ในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้และอัปเดตวิทยาการด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
โดยในส่วนของทุนโครงการ JR East Fellowship 2026 ได้มอบให้แก่ นายธวัช จิ้วบุญชู จากฝ่ายการช่างโยธา เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Track Maintenance & Civil Engineering ขณะที่ทุนโครงการ JR East Follow-up 2027 ได้มอบให้แก่พนักงานอีก 3 ราย ได้แก่ นายวิทัญญู นาควงศ์ จากฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง เข้ารับการอบรมหลักสูตร Track Maintenance & Civil Engineering นายภูวนัย วีระน้อย จากสำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า เข้ารับการอบรมหลักสูตร Electricity และนายนพพร แก้วอำพุท จากฝ่ายการช่างกล เข้ารับการอบรมหลักสูตร Rolling Stock Maintenance
“ การรถไฟฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานที่ได้รับทุนทั้ง 4 ท่าน จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งภาคทฤษฎีจากการบรรยาย และภาคปฏิบัติ จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทักษะกับผู้เชี่ยวชาญของ JR East เพื่อนำองค์ความรู้และมุมมองการบริหารจัดการ ตลอดจนวิทยาการที่ทันสมัย มาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้จริง ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรางของไทยให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”นายอนันต์ กล่าว