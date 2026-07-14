JOE WINGS เปิดศึกไก่เชียงใหม่ “โอ้กะจู๋” ดันสู่ Growth Engine

ผู้จัดการรายวัน 360 - JOE WINGS ปักหมุดเชียงใหม่ เปิดเกมรุกต่างจังหวัด หนุนแบรนด์สู่ Growth Engine ใหม่ของ OKJ Group จาก 12 สาขาในกรุงเทพฯ สู่บ้านเกิดของ OKJ เดินหน้าขยายธุรกิจระดับประเทศ ตั้งเป้า 30 สาขาภายในปี 2573
JOE WINGS แบรนด์ไก่ทอดของคนไทย ภายใต้ บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) หรือ OKJ Group เปิดเกมรุกสู่ตลาดต่างจังหวัดอย่างเป็นทางการ ด้วยการเปิดสาขาใหม่ที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ ชั้น 5 นับเป็นสาขาที่ 13 และสาขาแรกนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล หลังขยายสู่ 12 สาขาภายในเวลาเพียง 1 ปี สะท้อนการก้าวสู่เฟสใหม่ของการเติบโต พร้อมวางโรดแมปขยายสู่ 30 สาขาภายในปี 2573
ปัจจุบัน JOE WINGS มี 13 สาขา ครอบคลุมกรุงเทพฯ ปริมณฑล และเชียงใหม่ โดยบริษัทมีแผนเดินหน้าขยายสาขาทั้งในศูนย์การค้าและ PTT Station อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคในหลากหลายทำเลศักยภาพ และเสริมความแข็งแกร่งของ OKJ Group ผ่านแบรนด์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งด้านคุณภาพอาหาร ประสบการณ์การรับประทาน และนวัตกรรมในการพัฒนาเมนู
การเปิดสาขาเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ผลักดัน JOE WINGS ให้ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งใน Growth Engine ของ OKJ Group ผ่านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของแบรนด์ในพอร์ตธุรกิจร้านอาหารของกลุ่ม ปัจจุบัน JOE WINGS มีสัดส่วนรายได้ประมาณ high single digit ของรายได้รวม OKJ Group มีลูกค้าใช้บริการเฉลี่ยกว่า 45,000 คน/เดือน สะท้อนศักยภาพของแบรนด์ในการสร้างการเติบโตระยะยาว
นายจิรายุทธ ภูวพูนผล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เกษตรอัจฉริยะ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดสาขาเชียงใหม่ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ JOE WINGS หลังแบรนด์พิสูจน์โมเดลธุรกิจและได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งกลุ่มคนทำงาน ครอบครัว และผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มองหาอาหารคุณภาพและใส่ใจสุขภาพ
"เชียงใหม่ไม่ใช่แค่จังหวัดแรกที่เราเลือกขยายธุรกิจ แต่คือจุดเริ่มต้นของ OKJ Group วันนี้เราจึงไม่ได้เพียงนำแบรนด์ใหม่มาเปิดสาขา แต่กำลังพาอีกหนึ่งความสำเร็จของครอบครัวกลับมาบ้าน และใช้โอกาสนี้ขอบคุณลูกค้าชาวเชียงใหม่ที่สนับสนุนโอ้กะจู๋มาตลอด พร้อมขอบคุณลูกค้าชาวเชียงใหม่ที่สนับสนุนโอ้กะจู๋มาตลอด และเชิญชวนให้มารู้จักสมาชิกใหม่ของครอบครัวอย่าง JOE WINGS แบรนด์ไก่ทอด “มื้อจริง” ที่ชูจุดต่างด้านคุณภาพและประสบการณ์การกิน”
เชียงใหม่ถูกเลือกเป็นจังหวัดแรกในการขยายธุรกิจ ไม่ใช่เพียงการเพิ่มพื้นที่ให้บริการ แต่เนื่องจากเป็นทั้งบ้านเกิดของโอ้กะจู๋และตลาดที่มีศักยภาพสูง มีฐานลูกค้าเดิมที่แข็งแกร่ง รวมถึงผู้บริโภคที่หลากหลาย ทั้งคนท้องถิ่น นักศึกษา นักท่องเที่ยว และคนรุ่นใหม่ จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการขยาย JOE WINGS สู่หัวเมืองหลักทั่วประเทศ
นายจิรายุทธ กล่าวว่า “JOE WINGS ยังคง DNA เดียวกับโอ้กะจู๋ที่เริ่มต้นจากวัตถุดิบคุณภาพ กลยุทธ์ของเราไม่ใช่การแข่งขันด้านราคา แต่เป็นการสร้างเซกเมนต์ Healthier Fried Chicken ผ่านแนวคิด Better Chicken. Better Oil. Better Way. ตั้งแต่การเลือกใช้ไก่คุณภาพ ปลอดสารเร่งและไม่มีฮอร์โมนตกค้าง การคลุกแป้งสดทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งด้วยเทคนิค Fresh-Coated Fried Chicken ไปจนถึงการเลือกใช้น้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของไก่ทอดที่ตอบโจทย์ทั้งความอร่อยและการใส่ใจสุขภาพ”
นอกเหนือจากคุณภาพของวัตถุดิบ JOE WINGS ยังพัฒนาแนวคิดร้านในรูปแบบ Modern Fast Casual โดยการออกแบบเมนูให้เป็น “มื้อจริง” จับคู่ไก่ทอดกับ Homemade Dip และ Organic Salad จากฟาร์มโอ้กะจู๋ เพื่อมอบประสบการณ์ที่แตกต่างจากร้านไก่ทอดแบบดั้งเดิม และตอบโจทย์ทั้งด้านรสชาติ ความหลากหลาย และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่
เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์และเร่งการทดลองใช้ในตลาดเชียงใหม่ บริษัทจัดแคมเปญฉลองการเปิดสาขาภายใต้กลยุทธ์ Trial to Loyalty ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างการทดลองใช้ การสร้าง Brand Engagement ไปจนถึงการกระตุ้นการกลับมาใช้บริการซ้ำ อาทิ โปรเด็ด 7 วัน: ไก่ทอด Crunch Wings ซื้อ 4 ชิ้น แถม 4 ชิ้น ราคาเ 119 บาท (ปกติ 238 บาท) ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2569 และคูปองพิเศษเปิดสาขาใหม่: รับสิทธิ์โปรโมชันต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. - 30 ก.ย. 69 (หมายเหตุ: โปรโมชันเฉพาะที่ JOE WINGS สาขา Central Chiang Mai เท่านั้น)