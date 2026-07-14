บางกอกแอร์เวย์ส ขับเคลื่อนแนวคิด“Boutique Footprints” พัฒนาบริการ ควบคู่ดูแลสิ่งแวดล้อม

บางกอกแอร์เวย์สเดินหน้าพัฒนาการบริการแบบ Boutique Service ควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด “Boutique Footprints” ด้วยการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบิน การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 / กรุงเทพ ฯ – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส การเดินทางไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเท่านั้น หากแต่เป็นการเดินทางที่สร้างคุณค่าให้กับผู้โดยสาร ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันภายใต้แนวคิด “Boutique Footprints” สายการบินฯ เชื่อมั่นว่า ทุกรายละเอียดของการบริการแม้เพียงจุดเล็ก ๆ ก็สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ เพราะทุกก้าวแห่งความใส่ใจ คืออีกหนึ่งก้าวสู่การเดินทางที่ยั่งยืน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกกำลังร่วมกันเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดผลกระทบที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้กำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ภายในปี 2050
บางกอกแอร์เวย์สในฐานะสายการบินชั้นนำระดับภูมิภาคได้เดินหน้ายกระดับการดำเนินงานในทุกมิติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบิน การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการของเสีย การผลักดันการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ไปจนถึงการยกระดับการให้บริการที่ตอบโจทย์ผู้โดยสารไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ความมุ่งมุ่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
สายการบินฯ ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผู้โดยสาร เพื่อนำมาปรับรูปแบบการให้บริการอาหารให้เหมาะสมกับลักษณะของเที่ยวบินมากยิ่งขึ้น การออกแบบเมนูอาหาร รวมถึงการให้บริการอาหารบนเที่ยวบินถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้โดยสาร พร้อมเพิ่มประสิทธภาพในการบริหารและจัดการทรัพยากร ซึ่งจะนำไปสู่การลดปริมาณอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste) และลดปริมาณขยะฝังกลบ
ขณะเดียวกัน สายการบินฯ ได้ปรับรูปแบบการให้บริการน้ำดื่มบนเที่ยวบิน เพื่อช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยยังคงมาตรฐานการความปลอดภัยและการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจในทุกรายละเอียดตามแบบฉบับ Asia’s Boutique Airline สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้ สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น
• ลดการใช้ขวดพลาสติกจากการปรับรูปแบบการให้บริการน้ำดื่มได้กว่า 1,700 กิโลกรัม (Kg)
• ลดการใช้บรรจุภัณฑ์สิ้นเปลืองจากการปรับรูปแบบการให้บริการอาหารได้กว่า 2,200 กิโลกรัม (Kg)
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจากการปรับเปลี่ยนการให้บริการได้กว่า 10,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (KgCO₂e) เมื่อเทียบกับการให้บริการในรูปแบบเดิม
หมายเหตุ: ตัวเลขนี้ข้างต้น เป็นตัวเลขที่เปรียบเทียบการบริการรูปแบบเดิม กับการบริการรูปแบบใหม่ ของเดือนมิถุนายน 2569 โดยอ้างอิงจากจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน
สถิติตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความมุ่งมั่นที่สะท้อนว่าทุกการเดินทางจะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพราะสำหรับเรา ความยั่งยืนได้ถูกหล่อหลอมอยู่ในดีเอ็นเอทุกขั้นตอนตั้งแต่การวางแผน การให้บริการ ไปจนถึงจุดหมายปลายทางอย่างรับผิดชอบ