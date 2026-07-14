แนวโน้มดีขึ้น!คุมแรงดันอุโมงค์”สีม่วง” เร่งหยุดน้ำรั่วซึม ประเมินร่วมตำรวจก่อนตัดสินใจเปิดถนน

“สิริพงศ์”ติดตามคืบหน้าแก้ไขน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ รักษาระดับน้ำ ปรับสมดุลแรงดัน เร่งหยุดการรั่วซึม-ถนนไม่ทรุดเพิ่ม ด้านรฟม.คาดคุมสถานการณ์ได้ ทยอยเปิดจราจร คาด 3 สัปดาห์แก้ปัญหาหมด
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2569) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) และนายอธิภู จิตรานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ - ดาวคะนอง โดยมี นายกิตติ เอกวัลลภ ผู้ช่วยผู้ว่าการ รักษาการรองผู้ว่าการ (การเงิน) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ให้ข้อมูล
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดิน (Grouting) ที่ความลึกถึง 37 เมตร อย่างต่อเนื่อง เพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของสิ่งปลูกสร้างในรัศมีโดยรอบ 30 เมตร พบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีนัยยะสำคัญ และไม่มีการทรุดตัวของถนนเพิ่มขึ้น
สำหรับขั้นตอนต่อไป ผู้รับจ้างเตรียมดำเนินการรักษาระดับน้ำในอุโมงค์ เพื่อปรับสมดุลแรงดันน้ำภายในกับภายนอกอุโมงค์ โดย รฟม. และผู้รับจ้าง ได้มีการหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอุโมงค์และการก่อสร้างใต้ดิน เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดการจราจรอย่างปลอดภัยโดยเร็ว โดยยึดหลักวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุดเป็นสำคัญ ตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการฯรฟม.กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราการรั่วซึมของน้ำเข้ามาสู่บ่อพักในอุโมงค์ลดลง จากช่วงแรก 80 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเหลือ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ การปนเปื้อนของทรายและดินลดลงไปด้วย ส่วนการดำเนินการในการสร้างเสถียรภาพของดินถือพบว่ามีประสิทธิภาพสูง ส่วนถนนและอาคารที่ทรุดตัวและเอียงตัวหยุดนิ่งมา 2 วันแล้ว โดยขั้นต่อไปจะทำการปิดหัวท้ายของอุโมงค์ ดำเนินการรักษาสมดุลแรงดัน เพื่อดำเนินการเสริมเสถียรภาพของดินก่อนที่จะดำเนินการซ่อมอย่างถาวรต่อไป ส่วนสาเหตุที่แท้จริง จะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกต่อไป
โดยจะมีการประเมินทุก 7 วัน หากการรั่วไหลการทรุดตัวทั้งหมดหยุดนิ่ง รฟม.จะหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อวางแผนในการเปิดจราจรบนถนนประชาธิปก ในส่วนฝั่งตรงข้าม หรือฝั่งขาเข้าจากแยกวงเวียนใหญ่ไปยังสี่แยกบ้านแขกก่อน โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ดำเนินการแก้ปัญหาทั้งหมด