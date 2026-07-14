NAREE เดินเกมรุกตลาด Color Cosmetic เปิดตัว "Perfect Touch Blush" 18 เฉดสี ดึง 7 สาว 4EVE นั่งแท่น Face of Naree ตอกย้ำแบรนด์เครื่องสำอางไทยอันดับหนึ่ง
NAREE (นารี) แบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทย เดินหน้ารุกตลาด Color Cosmetic ครึ่งปีหลังเต็มกำลัง จัดงานเปิดตัวแคมเปญใหญ่ "NAREE Cute Never Fades" พร้อมเผยโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ NAREE Perfect Touch Blush บลัชออน 3 เนื้อ 18 เฉดสี ตอบโจทย์ทุกสีผิวและทุกสกินโทน ภายใต้แนวคิด "ปัดเฉดไหนก็คิ้วท์ เข้ากับทุกผิว ทุกสกินโทน" พร้อมสร้างสีสันครั้งใหม่ให้ตลาดด้วยการเปิดตัว 7 สาววง 4EVE ในฐานะ "Face of Naree" ที่จะมาร่วมส่งต่อความคิ้วท์แบบตะโกน ณ ชั้น 1 โซน EDEN ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
การเปิดตัวครั้งนี้ นำโดย คุณวีรยุทธ์ วงษ์รักษา Managing Director และ คุณมุจรินทร์ ชุติมาทิพากร Senior Marketing and Brand Manager บริษัท ที เอส คอสเมติก จำกัด ผู้บริหารแบรนด์ NAREE ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของแบรนด์ไทยที่คร่ำหวอดในตลาดเครื่องสำอางมากว่า 10 ปี และได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในราคาที่เข้าถึงได้ ส่งผลให้แบรนด์เติบโตอย่างแข็งแกร่งและก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด Color Cosmetic ของประเทศไทย
คุณวีรยุทธ์ วงษ์รักษา Managing Director กล่าวว่า การจัดงาน NAREE Cute Never Fades สะท้อนจุดยืนของแบรนด์ที่เชื่อว่า "ความคิ้วท์" หรือความสวยในแบบของตัวเอง เป็นเสน่ห์ที่ไม่มีวันเลือนหาย พร้อมเปิดตัว NAREE Perfect Touch Blush ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทีมงานตั้งใจพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม โดยมาพร้อมบลัชออน 3 เนื้อสัมผัส ได้แก่ Matte, Shimmer และ Cream รวมกว่า 18 เฉดสี ให้เลือกใช้ได้กับทุกโทนผิว ทั้งยังสามารถใช้ได้ทั้งแก้มและดวงตา ครบจบในตลับเดียว
"เราต้องการนิยามความคิ้วท์ในแบบใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะมีสีผิวหรือสไตล์แบบไหน เพราะเราเชื่อว่าความสวยมีความหลากหลาย และทุกคนควรเข้าถึงเครื่องสำอางคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้"
นอกจากนี้ บริษัทตั้งเป้าให้ NAREE Perfect Touch Blush เป็นหนึ่งในสินค้ากลุ่ม Hero Product ของแบรนด์ โดย คาดว่าจะสร้างยอดขาย 100 ล้านบาท ภายใน 6 หลังการเปิดตัว และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่ม Color Cosmetic ให้เติบโตตามแผนที่วางไว้
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานคือการเปิดตัว 7 สาว T-POP Girl Group วง 4EVE ในฐานะ Face of Naree ที่จะร่วมถ่ายทอดภาพลักษณ์ความสดใส ความมั่นใจ และพลังของคนรุ่นใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์ ภายใต้แนวคิด "Cute Never Fades" โดย NAREE เชื่อว่าการร่วมงานกับ 4EVE จะช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง พร้อมเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ และต่อยอดการเติบโตของตลาดเครื่องสำอางไทยได้อย่างแข็งแกร่ง
คุณมุจรินทร์ ชุติมาทิพากร Senior Marketing and Brand Manager เปิดเผยว่า การแต่งตั้ง 7 สาววง 4EVE เป็น Face of Naree ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับแบรนด์ และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยบริษัทคาดว่าจะช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์ และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อผ่านทุกช่องทางจำหน่าย ทั้ง Modern Trade, Beauty Store และ Online Commerce เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดเครื่องสำอางในประเทศไทย
"การร่วมงานกับ 4EVE ไม่ได้เป็นเพียงการเลือกพรีเซนเตอร์ แต่เป็นการลงทุนด้านการสร้างแบรนด์ในระยะยาว เราต้องการเชื่อมโยง NAREE เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ ผ่านศิลปินที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ และสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีความทันสมัย สนุก เข้าถึงง่าย และมีคุณภาพ เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันทั้งยอดขาย การรับรู้แบรนด์ และความแข็งแกร่งของ NAREE ในตลาด Color Cosmetic ได้อย่างมีนัยสำคัญ"
คุณมุจรินทร์ กล่าวเสริมว่า หลังจากเปิดตัวแคมเปญ Cute Never Fades บริษัทฯ วางแผน ทุ่มงบการตลาดกว่า 20 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าทำการตลาดแบบ 360 องศา ผ่านกิจกรรมออฟไลน์ การสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล การทำงานร่วมกับ KOL และ Influencer รวมถึงกิจกรรมร่วมกับ 4EVE ตลอดทั้งปี เพื่อผลักดันการเติบโตของแบรนด์ และต่อยอดสู่เป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องสำอางไทยชั้นนำที่ผู้บริโภคนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ ในกลุ่ม Color Cosmetic
และอีกหนึ่งความพิเศษในปีนี้ NAREE เตรียมจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปีของแบรนด์ ในเดือนกันยายน 2569 เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดทศวรรษ พร้อมแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจแบรนด์มาอย่างต่อเนื่อง โดยงานดังกล่าวจะสะท้อนถึงเส้นทางการเติบโตของ NAREE จากแบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทย สู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค
ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา NAREE มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความคุ้มค่า จนสามารถสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง และก้าวสู่การเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริโภค สะท้อนถึงความไว้วางใจและความพึงพอใจที่เกิดจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง มากกว่าการเป็นเพียงกระแสนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง โดยการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีครั้งนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่มุ่งเติบโตเคียงข้างผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
พบกับ NAREE Perfect Touch Blush ที่มาพร้อม 3 เนื้อสัมผัส ได้แก่ Matte เนื้อเนียน เบลนด์ง่าย สีชัด, Shimmer เพิ่มมิติและความเปล่งประกายให้ผิว และ Cream เนื้อสัมผัสนุ่ม บางเบา ให้ลุคธรรมชาติ รวมทั้งหมด 18 เฉดสี ครอบคลุมทุกโทนผิว พร้อมคุณสมบัติเนื้อเนียนละเอียด สีติดทนนานตลอดวัน และสามารถใช้ได้ทั้งแก้มและดวงตา
NAREE พร้อมเดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคผ่านผลิตภัณฑ์ที่ผสานคุณภาพ นวัตกรรม และแฟชั่นความงามเข้าไว้ด้วยกัน ตอกย้ำศักยภาพของแบรนด์เครื่องสำอางไทยที่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง NAREE Perfect Touch Blush วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่ Watsons, Eveandboy, Beautrium, KIS Beauty, Tops, Boots และ Konvy