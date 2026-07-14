เวียตเจ็ทไทยแลนด์ หนุนฮับ”อุดรธานี” มอบส่วนลด 50% จองตั๋วเส้นทางอุดร สู่ต่างประเทศ

เวียตเจ็ทไทยแลนด์ หนุนการเชื่อมต่ออุดรธานีสู่นานาชาติ มอบส่วนลด 50% พร้อมรับ Fun Coins 3 เท่า เมื่อจองเส้นทางจากอุดรฯ สู่ต่างประเทศ วันนี้ – 31 ก.ค. 69 สำหรับเดินทางช่วง 22 ก.ค.69 – 31 พ.ค. 70
กรุงเทพฯ 14 กรกฎาคม – เวียตเจ็ทไทยแลนด์เดินหน้าสนับสนุนนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศของจังหวัดอุดรธานี พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนยกระดับท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี สู่ประตูการเดินทางสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะแรกได้ดำเนินการเพิ่มความถี่เที่ยวบินเชื่อมต่อจังหวัดอุดรธานี กับกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) และในระยะที่สองได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ "Sky ConX" ที่สามารถเดินทางจากอุดรธานีเชื่อมต่อสู่จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ ได้แก่ โตเกียว โอซาก้า ไทเป และดานัง รวมถึงเส้นทางอื่น ๆ ในอนาคต
นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียตเจ็ทไทยแลนด์ กล่าวว่า โครงการนี้สอดคล้องกับทิศทางของกระทรวงคมนาคมในการส่งเสริมการเชื่อมโยงทางการบินในภูมิภาค โดยเรามุ่งมั่นสนับสนุนบทบาทของท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีในการเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและจุดหมายปลายทางสำคัญในเอเชีย ผ่านโปรโมชัน Sky ConX เรามุ่งเพิ่มโอกาสการเดินทางระหว่างประเทศจากอุดรธานี กระตุ้นความต้องการเดินทาง และสนับสนุนการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด
บริการ Sky ConX ช่วยให้ผู้โดยสารสามารถสำรองการเดินทางภายใต้การจองเดียว เช็กอินเพียงครั้งเดียว ณ ท่าอากาศยานต้นทาง และรับสัมภาระได้ที่จุดหมายปลายทางสุดท้าย โดยเดินทางเชื่อมต่อผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกและราบรื่นยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มโอกาสให้ผู้โดยสารจากอุดรธานีเข้าถึงเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ได้มากขึ้น
พิเศษยิ่งขึ้นด้วยโปรโมชันพิเศษ Sky ConX มอบส่วนลด 50% สำหรับการเดินทางจากอุดรธานีเชื่อมต่อสู่จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศที่ร่วมรายการ มุ่งเพิ่มความสะดวกและความคุ้มค่าให้แก่ผู้โดยสารในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด ผู้โดยสารสามารถรับส่วนลด 50% เพียงกรอกรหัสโปรโมชัน UDON50 เมื่อสำรองบริการ Sky ConX จากอุดรธานีสู่จุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ พิเศษสำหรับสมาชิก Vietjet Thailand Fun Member รับ Fun Coins 3 เท่า
โดยสำรองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 สำหรับการเดินทางระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 – 31 พฤษภาคม 2570 โดย Fun Coins สามารถนำไปแลกรับส่วนลดสำหรับการสำรองบัตรโดยสารครั้งถัดไป รวมถึงสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย สิทธิพิเศษทั้งสองรายการสามารถใช้ได้เมื่อสำรองบัตรโดยสารผ่านเว็บไซต์ www.vietjetair.com และแอปพลิเคชัน Vietjet Thailand ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
โปรโมชันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเวียตเจ็ทไทยแลนด์ในการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายการบินจากจังหวัดอุดรธานีและเพิ่มทางเลือกการเดินทางระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจุดหมายปลายทางสำคัญในต่างประเทศ โดยการส่งเสริมการเดินทางทั้งขาออกและขาเข้า จะช่วยสนับสนุนศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจ และเศรษฐกิจของจังหวัด พร้อมเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น