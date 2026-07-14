GULF รับโล่เชิดชูเกียรติในฐานะผู้สนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ พร้อมชวนบริจาคและรับสินค้าที่ระลึกการกุศลจากงานอาร์ต “Empowering Me”

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดย นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนด้านกลยุทธ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะผู้บริจาคและผู้สนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในงาน "4 ทศวรรษ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 พร้อมชวนประชาชนร่วมบริจาคและรับสินค้าที่ระลึกการกุศลลวดลาย “Empowering Me” โดยเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ สะท้อนความมุ่งมั่นของ GULF ในการดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ GULF ได้นำนิทรรศการ 10 ภาพวาดเชิงสัญญะ “Empowering Me – A power of identity beyond appearances: นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น” ซึ่งเป็นผลงานภาพวาดของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กลับมาจัดแสดงอีกครั้งภายในงานฯ เพื่อถ่ายทอดความฝัน ความเข้มแข็ง และตัวตนที่แท้จริงของผู้มีความผิดปกติบนใบหน้า โดยมุ่งสร้างความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างหลากหลายในสังคม
นอกจากนี้ GULF และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมออกบูธเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคและรับสินค้าที่ระลึกการกุศล ซึ่งสร้างสรรค์จากแนวคิด “Empowering Me” ประกอบด้วย พวงกุญแจอะคริลิค กระเป๋าผ้าสะพายไหล่ และผ้าห่ม โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคและรับสินค้าที่ระลึกการกุศลได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย เช่น เว็บไซต์ www.iredcross.org โดยทุกการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่าได้อีกด้วย ทั้งนี้ ยอดบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อการดูแล รักษา ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ยั่งยืนต่อไป
“GULF รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่มีความผิดปกติทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โดยศูนย์ฯ มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การศึกษา และทักษะการเข้าสังคม เพื่อให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ การสนับสนุนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ช่วยสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและระบบสาธารณสุขไทย” นายสิตมน กล่าว
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี GULF ได้ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ผ่านการสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในหลากหลายมิติ ได้แก่
- สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยบริจาคงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษาของผู้ป่วย
- สนับสนุนทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” ภายใต้งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงสุดตามศักยภาพของตนเอง นำไปสู่การสร้างอาชีพและอนาคตที่มั่นคง โดยมีเยาวชนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นมากกว่า 500 ทุน ในจำนวนนี้เป็นผู้ได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จำนวน 3 ราย
- จัดนิทรรศการภาพวาด “Empowering Me – A power of identity beyond appearances: นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น” ในวาระครบรอบ 10 ปีที่ GULF ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ฯ โดยรวบรวมผลงานจาก 10 ศิลปินรุ่นใหม่ จาก 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ถ่ายทอดเรื่องราวและตัวตนของผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าสู่สังคม เพื่อสร้างการยอมรับ ความเข้าใจต่อผู้ป่วย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป
- เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ทีมกัลฟ์อาสาร่วมเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้อง ๆ ผู้ป่วยใน “งานสนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว” (Happy Family Day) เพื่อให้เยาวชนของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับครอบครัว ตลอดจนได้รับประสบการณ์เชิงบวกและความสุขทางใจ เรียนรู้ทักษะทางสังคม การปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ ได้สนับสนุนกิจกรรมสันทนาการและมอบของ ที่ระลึกใน “ค่ายสร้างการนับถือตนเอง” ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ พัฒนาทักษะทางสังคม และเยียวยาจิตใจ ให้แก่เด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เป็นต้น