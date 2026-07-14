TOFU SKINCARE MEGA MART เปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่ศูนย์การค้าแพลทินัม ป๊อป ชั้น 1

คุณสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณสุฐิตา ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงานและมอบดอกไม้แสดงความยินดี กับคุณปวริศา รัชวัลธาดากูล ประธานบริหาร คุณสิทธิเทพ อินทธิสัณห์ ประธานกรรมการบริษัท และคุณวสันต์ ธัญญวุฒิ รองประธานฝ่ายเทรดดิ้ง บริษัท โทฟู สกินแคร์ จำกัด ในโอกาสเปิดให้บริการ TOFU SKINCARE MEGA MART เปิดประสบการณ์ช้อปสินค้าความงามเต็มรูปแบบกับแฟล็กชิปสโตร์สุดยิ่งใหญ่แห่งแรกในศูนย์การค้าบนพื้นที่กว่า 7,200 ตร.ม. ยกขบวนสินค้าความงาม ครบวงจรทั้งสกินแคร์ คอสเมติก อาหารเสริม รวมทั้งแพ็คเกจฟู้ด ของกินและของฝากยอดนิยมครบจบในที่เดียว ในราคาส่งตั้งแต่ชิ้นแรก เติมเต็มความสนุกกับ Festive Events, Entertainment & Mega Sale Promotions แบบจัดเต็ม ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าแพลทินัม ป๊อป