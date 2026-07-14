ส.อ.ท.มั่นใจรัฐเอาอยู่ “ดูแลค่าครองชีพ-ต้นทุนSMEหลังราคาน้ำมันพุ่ง”

ส.อ.ท. เชื่อฝีมือรัฐบาลรับมือราคาน้ำมันผันผวน และดูแลค่าครองชีพ และประคองต้นทุน SME
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)เปิดเผยว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่กลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้พลังงานโลกเผชิญกับความผันผวนและความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำกว่า 70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม พุ่งขึ้นแตะระดับ 83.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้นกว่า 19% สะท้อนให้เห็นว่าราคาพลังงานยังคงมีความผันผวนสูงตามสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในช่วงนี้
แต่ส.อ.ท. เชื่อมั่นว่าภาครัฐสามารถรับมือราคาน้ำมันผันผวนและดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการดูแลค่าครองชีพ การรักษาเสถียรภาพของระดับราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนการลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่อาจส่งผ่านไปยังภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานต่อไปได้
ขณะเดียวกัน การช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนยังมีส่วนสำคัญในการพยุงกำลังซื้อ ช่วยรักษาการบริโภคภายในประเทศ และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการประคองเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก