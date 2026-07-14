ION EnergyจับมือSigenergy รุกตลาดโซลาร์ภาคครัวเรือน ตั้งเป้าเพิ่ม 5,000 หลังใน 3 ปี

ION Energy ผนึก Sigenergy ขยายการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ชี้โครงการโซลาร์ภาคประชาชน หนุนคนไทยเร่งติดตั้งโซลาร์มากขึ้น วางเป้าขยายการติดตั้งเพิ่มอีก 5,000 หลังในระยะเวลา 3 ปี
นายพีรกานต์ มานะกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอออน เอนเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ ION Energy ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ Sigenergy ผู้พัฒนาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะระดับโลก ในฐานะพันธมิตรในประเทศไทยของ Sigenergy ในการร่วมกันขยายการติดตั้งพลังงานสะอาดให้ครอบคลุม 5,000 ครัวเรือนทั่วประเทศไทย ภายในระยะเวลา 3 ปี (2569-2572) พัฒนาเครือข่ายการขายและบริการในตลาดที่อยู่อาศัยของไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
ที่ผ่านมา คนส่วนใหญ่มักติดตั้งโซลาร์เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าช่วงกลางวันเป็นหลัก ระยะแรกของการติดตั้งโซลาร์จึงเป็นการติดตั้งแบบ On-grid ที่ไม่มีการกักเก็บพลังงานไว้ใช้ แต่ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความกังวลเรื่องความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นจากสถานการณ์สงคราม หลายรายจึงปรับมาติดตั้งโซลาร์แบบ Hybrid เพื่อกักเก็บพลังงานไว้ใช้ และต้องการเทคโนโลยี Inverter และ Energy Storage ขั้นสูงขึ้น
โดย Sigenergy ซึ่งเป็นผู้ผลิต Solar Inverter และ Energy Storage ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง เข้ามาร่วมตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่กำลังมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
“ในช่วง3-5ปี ลูกค้าของ ION Energy กว่า 95% เลือกติดตั้งระบบโซลาร์แบบ On-grid มีการติดตั้งระบบ Hybrid เพียง 5% ขณะที่ปัจจุบันสัดส่วนการติดตั้งระบบ Hybrid เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนคิดเป็น 40% ของยอดติดตั้งใหม่ทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคเริ่มมองหาระบบที่สามารถกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ต้องการ”
ล่าสุด ภาครัฐยังได้ออกโครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน” เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟ ขายคืนได้ 2.20 บาท/หน่วย เป็นเวลา 10 ปี เชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะยิ่งสนับสนุนให้ประชาชนหันมาติดตั้งโซลาร์มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นายโทนี่ สวี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Sigenergy กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงสำหรับการเติบโตของพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะความต้องการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ Sigenergy เป็นผู้พัฒนาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะที่มีส่วนแบ่งตลาดระดับแนวหน้าของโลก ครอบคลุมทั้งธุรกิจ Solar Inverter, ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ไปจนถึง EV Charger ดำเนินธุรกิจครอบคลุมกว่า 120 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก และผู้ติดตั้งที่ขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 25,000 ราย โดยบริษัทมุ่งพัฒนาโซลูชันพลังงานอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น