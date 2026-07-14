จับรถบรรทุกจีนวิ่งนอกเส้นทางทะลุถึงชุมพรอีก 5 คัน ขบ.จี้ทางการจีนควบคุมยึดข้อตกลง

ขบ.-ตำรวจทางหลวงชุมพรตั้งด่านสกัดรถบรรทุกจีน เจออีก 5 คันวิ่งนอกเส้นทางอนุมัติ “เชียงของ -กทม.-จันทบุรี” แต่วิ่งทะลุถึงชุมพร ยึดรถตรวจสอบ พร้อมประสานทางการทูตให้ควบคุมคนขับรถวิ่งตามเส้นทางข้อตกลง
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรณีการบังคับใช้กฎหมายกับรถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามแดนสัญชาติจีน ที่กระทำความผิดฐานเดินรถออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) โดยลักลอบวิ่งลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ นั้น กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำ และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการขนส่งไทยอย่างถึงที่สุด
ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร ได้ประสานการทำงานและบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหลังสวน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหลังสวน นายด่านศุลกากรและเจ้าหน้าที่ศุลกากรชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้า และการขออนุญาตรับซื้อ-จำหน่ายสินค้า
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การใช้รถบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว จีน เมียนมา ไทย และเวียดนาม ให้ผู้ประกอบการได้ทราบ ณ ตลาดเลิศพร ตลาดมรกต และบริเวณใกล้เคียงใน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อดักสกัดรถบรรทุกสัญชาติจีนที่พยายามวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตลงมายังพื้นที่ภาคใต้
นายสรพงศ์กล่าวว่า จากการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงทั้งสองจังหวัด โดยจากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบ พบรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าสัญชาติจีน จอดทิ้งไว้ในบริเวณจุดจอดรถท้ายตลาดมรกต จำนวน 5 คัน แต่ไม่พบผู้ทำหน้าที่ขับรถ และจากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถทั้ง 5 คัน พบว่า เป็นรถที่ได้มีการขึ้นทะเบียนใช้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และมีการเดินทางผ่านเข้าทางด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในช่วงวันที่ 29 มิถุนายน-1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งมีการแจ้งปลายทางไว้ทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดจันทบุรี โดยได้ทำการบันทึกยึดรถไว้เพื่อทำการตรวจสอบหาผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถมารับสินค้านอกเส้นทางเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอเตือน หากพบรถบรรทุกสัญชาติจีนขับออกนอกเส้นทาง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสกัดจับทันที พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารการขนส่ง หากพบว่ากระทำความผิดเงื่อนไข นอกจากจะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ผู้ขับรถต้องนำรถกลับและเดินทางเข้าสู่เส้นทางหลัก 9 เส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS ทันที โดยไม่อนุญาตให้เดินทางไปรับสินค้าในพื้นที่เป้าหมายที่อยู่นอกเส้นทางโดยเด็ดขาด
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ประสานงานผ่านช่องทางทางการทูต เพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศที่เดินรถเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งได้เดินรถออกนอกเส้นทางดังกล่าว ให้ควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเส้นทางที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง หากยังพบความพยายามในการฝ่าฝืน กรมฯ จะพิจารณาใช้มาตรการทางกฎหมาย เพื่อจัดระเบียบการขนส่งข้ามพรมแดนให้เกิดความเป็นธรรมและปลอดภัยสูงสุด