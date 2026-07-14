SCG Digital ร่วมกับ Shinkolite เปิดตัว "GENIS" แพลตฟอร์ม AI ที่ทำให้งานขายและออกแบบเสร็จง่าย ๆ ใน 3 นาที

เมื่อเร็วๆ นี้ Shinkolite สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ด้วยการเปิดตัว "GENIS" แพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะ ที่ช่วยย่นระยะเวลาทำภาพนำเสนองานออกแบบจากหลักชั่วโมง ให้เหลือเพียง 3 นาที โดยมี SCG Digital นำโดยคุณชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร (Lead Product Owner) และทีมงาน เป็นผู้พัฒนาระบบหลังบ้านและระบบดิจิทัลทั้งหมด
การพัฒนาแพลตฟอร์มในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการเล็งเห็น Pain Point สำคัญของตัวแทนจำหน่าย ที่มักเผชิญปัญหาคอขวดด้านเวลาในการทำภาพ 3D ถึง 74.3% (ข้อมูลสำรวจจากตัวแทนจำหน่าย) และความล่าช้าในการทำใบเสนอราคา 34.3% แพลตฟอร์ม GENIS จึงออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายผ่านสมาร์ตโฟน โดยใช้ AI ช่วยสร้างภาพนำเสนอที่สมจริงได้ทันที โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียน Prompt ที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยลภาระงานออกแบบเบื้องต้นของร้านตัวแทนจำหน่าย ผลลัพธ์คือลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น เพราะเห็นภาสินค้าได้ชัดเจนตั้งแต่ต้น
บทบาทและเบื้องหลังสำคัญของ SCG Digital ในโปรเจกต์นี้ คือการพัฒนาระบบหลังบ้านของ GENIS ที่ได้ใช้ศักยภาพของ WeShape (หนึ่งในแพลตฟอร์มดิจิทัลของ SCG Digital) ที่ช่วยสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาโซลูชันให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น โดยนำเทคโนโลยี AI และข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับทั้งผู้ใช้งานและลูกค้าปลายทางและยังต่อยอดไปสู่ระบบ Dashboard อัจฉริยะสำหรับจัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงลึก เช่น รุ่นและสีที่ได้รับความนิยม รวมถึงประเมินต้นทุนและเวลาที่ประหยัดได้ ซึ่งปัจจุบัน GENIS มีการใช้งานสร้างแบบไปแล้วกว่า 2,618 ครั้ง มี Active VIP Dealers 39 ราย และได้รับความพึงพอใจในระดับสูงถึง 8.2/10 จากผู้ใช้งาน
ความสำเร็จในระยะแรกนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของ SCG Digital ในการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยในระยะถัดไป ทีมงานเตรียมเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ อาทิ ระบบถอดแบบก่อสร้างและระบบเสนอราคาอัตโนมัติ เพื่อยกระดับ GENIS จากเครื่องมือช่วยสร้างภาพ ไปสู่แพลตฟอร์มสนับสนุนงานขายแบบครบวงจร GENIS คือตัวช่วยที่เปลี่ยน Pain Point ในอดีต ให้กลายเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจในวันนี้