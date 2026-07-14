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SCG Digital ร่วมกับ Shinkolite เปิดตัว "GENIS" แพลตฟอร์ม AI ที่ทำให้งานขายและออกแบบเสร็จง่าย ๆ ใน 3 นาที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อเร็วๆ นี้ Shinkolite สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ด้วยการเปิดตัว "GENIS" แพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะ ที่ช่วยย่นระยะเวลาทำภาพนำเสนองานออกแบบจากหลักชั่วโมง ให้เหลือเพียง 3 นาที โดยมี SCG Digital นำโดยคุณชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร (Lead Product Owner) และทีมงาน เป็นผู้พัฒนาระบบหลังบ้านและระบบดิจิทัลทั้งหมด


การพัฒนาแพลตฟอร์มในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการเล็งเห็น Pain Point สำคัญของตัวแทนจำหน่าย ที่มักเผชิญปัญหาคอขวดด้านเวลาในการทำภาพ 3D ถึง 74.3% (ข้อมูลสำรวจจากตัวแทนจำหน่าย) และความล่าช้าในการทำใบเสนอราคา 34.3% แพลตฟอร์ม GENIS จึงออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายผ่านสมาร์ตโฟน โดยใช้ AI ช่วยสร้างภาพนำเสนอที่สมจริงได้ทันที โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเขียน Prompt ที่ซับซ้อน ซึ่งช่วยลภาระงานออกแบบเบื้องต้นของร้านตัวแทนจำหน่าย ผลลัพธ์คือลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น เพราะเห็นภาสินค้าได้ชัดเจนตั้งแต่ต้น


บทบาทและเบื้องหลังสำคัญของ SCG Digital ในโปรเจกต์นี้ คือการพัฒนาระบบหลังบ้านของ GENIS ที่ได้ใช้ศักยภาพของ WeShape (หนึ่งในแพลตฟอร์มดิจิทัลของ SCG Digital) ที่ช่วยสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาโซลูชันให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น โดยนำเทคโนโลยี AI และข้อมูลมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับทั้งผู้ใช้งานและลูกค้าปลายทางและยังต่อยอดไปสู่ระบบ Dashboard อัจฉริยะสำหรับจัดเก็บ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงลึก เช่น รุ่นและสีที่ได้รับความนิยม รวมถึงประเมินต้นทุนและเวลาที่ประหยัดได้ ซึ่งปัจจุบัน GENIS มีการใช้งานสร้างแบบไปแล้วกว่า 2,618 ครั้ง มี Active VIP Dealers 39 ราย และได้รับความพึงพอใจในระดับสูงถึง 8.2/10 จากผู้ใช้งาน


ความสำเร็จในระยะแรกนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของ SCG Digital ในการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยในระยะถัดไป ทีมงานเตรียมเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ อาทิ ระบบถอดแบบก่อสร้างและระบบเสนอราคาอัตโนมัติ เพื่อยกระดับ GENIS จากเครื่องมือช่วยสร้างภาพ ไปสู่แพลตฟอร์มสนับสนุนงานขายแบบครบวงจร GENIS คือตัวช่วยที่เปลี่ยน Pain Point ในอดีต ให้กลายเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจในวันนี้
SCG Digital ร่วมกับ Shinkolite เปิดตัว "GENIS" แพลตฟอร์ม AI ที่ทำให้งานขายและออกแบบเสร็จง่าย ๆ ใน 3 นาที
SCG Digital ร่วมกับ Shinkolite เปิดตัว "GENIS" แพลตฟอร์ม AI ที่ทำให้งานขายและออกแบบเสร็จง่าย ๆ ใน 3 นาที
SCG Digital ร่วมกับ Shinkolite เปิดตัว "GENIS" แพลตฟอร์ม AI ที่ทำให้งานขายและออกแบบเสร็จง่าย ๆ ใน 3 นาที
SCG Digital ร่วมกับ Shinkolite เปิดตัว "GENIS" แพลตฟอร์ม AI ที่ทำให้งานขายและออกแบบเสร็จง่าย ๆ ใน 3 นาที