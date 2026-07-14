ตำมัง ร้านวีแกนเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่ได้รับการยกย่องจากมิชลินไกด์ ปั้นอาหารอีสานจากพืช 100%

กรุงเทพฯ — "ตำมัง" คือร้านอาหารอีสานจากพืช 100% ในกรุงเทพฯ และเป็นร้านวีแกนเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องในมิชลินไกด์ โดยได้รับการจัดอันดับเป็นร้าน MICHELIN Selected ในมิชลินไกด์ประเทศไทย ประจำปี 2026 พร้อมเรตราคาระดับ "คุ้มค่า ราคาย่อมเยา" ตำมังนำเสนออาหารอีสานเวอร์ชันจากพืช ตั้งแต่ส้มตำวีแกนที่เริ่มต้นเพียงจานละ 65 บาท เมนูปิ้งย่างจากพืช ไปจนถึงน้ำปลาวีแกนหมักเองในร้าน ออกแบบมาเพื่อให้ทั้งคนกินวีแกนและคนกินเนื้อนั่งร่วมโต๊ะเดียวกันได้อย่างมีความสุข
สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านวีแกนในกรุงเทพฯ หรืออยากกินอาหารไทยรสจัดจ้านแบบไร้เนื้อสัตว์ ตำมังมอบสิ่งที่หาได้ยากแทบจะที่เดียวในโลก นั่นคือจิตวิญญาณของอาหารอีสานที่เผ็ดร้อน นัว และแซ่บถึงเครื่อง สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดจากพืชล้วน ในราคาที่ใครก็เอื้อมถึง
บทใหม่ของอาหารวีแกนไทย
อาหารอีสาน คืออาหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความเผ็ด เปรี้ยว และรสนัวลึกถึงเครื่อง อีกทั้งยังเป็นอาหารที่พึ่งพาน้ำปลา ปลาร้า และเนื้อปิ้งย่างเป็นหัวใจ ทำให้เป็นหนึ่งในอาหารถิ่นของไทยที่ยากที่สุดในการทำให้เป็นวีแกนโดยไม่เสียรสชาติดั้งเดิม
ตำมังตั้งใจแก้โจทย์นี้โดยตรง ด้วยการถอดรหัสรสชาติของน้ำปลา ปลาร้า และเนื้อสัตว์ แล้วสร้างขึ้นใหม่จากพืชล้วน ชื่อร้านสะท้อนภารกิจของร้านได้ชัดเจน คำว่า "ตำ" คือเสียงครกที่เป็นหัวใจของครัวอีสาน ส่วน "มัง" ย่อมาจากมังสวิรัติ "ตำมัง" จึงหมายถึงการผสานเทคนิคอีสานดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมจากพืช 100% เพื่อรังสรรค์รสชาติที่คนไทยรู้จักและรักอยู่แล้ว
แนวทางนี้เองที่พาร้านเข้าสู่มิชลินไกด์ ซึ่งเป็นการยกย่องที่ไม่เคยมีร้านวีแกน 100% เจ้าใดในไทยทำได้มาก่อน และเป็นข้อพิสูจน์ว่าอาหารอีสานจากพืชสามารถยืนเคียงข้างครัวชั้นนำของประเทศได้
"การที่องค์กรระดับโลกอย่าง GFI ให้ความสนใจในนวัตกรรมของเรา และเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ทำให้เรามั่นใจว่าอาหารอีสานจากพืชมีศักยภาพที่จะเติบโตไปได้ไกลถึงระดับโลก" คุณกิตติโชค วีระเตชะ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการตำมัง กล่าว
เมื่อวงการอาหารระดับโลกจับตามอง
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ด้วยความสนใจในนวัตกรรมเนื้อจากพืชของตำมัง องค์กร Good Food Institute (GFI) องค์กรไม่แสวงหากำไรระดับโลกด้านโปรตีนทางเลือกและอนาคตของอาหาร จึงได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ในเวิร์กชอป "The Future of Isaan Soul" ที่จัดขึ้นโดยตำมัง เพื่อร่วมพัฒนานวัตกรรมอาหารไร้เนื้อสัตว์ในอนาคต นับเป็นโอกาสที่ตำมังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านอาหารจากพืชของไทยสู่เวทีระดับสากล
นอกจากนี้ ตำมังยังเป็นที่สนใจของสื่อโทรทัศน์ในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกรายการชื่อดังหลายรายการ อาทิ ครัวคุณต๋อย, แฉ, รอบวัน, ก้องซดพจน์มู, ซดให้ดูมูให้ปัง และผู้หญิงยกกำลังแจ๋ว และล่าสุดเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตา เมื่อตำมังได้รับเชิญให้นำอาหารอีสานวีแกนเข้าไปเสิร์ฟให้เหล่านักล่าฝันถึงในบ้าน True Academy Fantasia (TrueAF2026) รายการเรียลลิตี้ค้นหานักร้องอันดับหนึ่งของไทย นับเป็นครั้งแรกที่อาหารเจและวีแกนได้เข้าไปอยู่ในรายการเรียลลิตี้ที่คนรุ่นใหม่ติดตาม สะท้อนว่าการกินแบบ plant-based กำลังกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงคนหมู่มากและได้รับการยอมรับมากขึ้น
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจล่าสุด คือการที่ตำมังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับสัญลักษณ์ “true 5G สัญญาณจานอร่อย” อร่อยเด็ด เน็ตแรง จากโครงการ True5G สัญญาณจานอร่อย x Amazing Thailand ความร่วมมือระหว่างทรู คอร์ปอเรชั่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่คัดเลือกร้านอาหารเด่นทั่วประเทศเพื่อผลักดันอาหารไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ โดยตำมังเป็นร้านวีแกนเพียงหนึ่งเดียวในกลุ่มร้านที่เข้ารับสัญลักษณ์ในงานแถลงข่าว ณ เจริญนคร ฮอลล์ ICONSIAM และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม มีผู้คนต่อคิวเข้าชิมอย่างคับคั่ง โดยหลายคนถึงกับแยกไม่ออกว่าเป็นอาหารวีแกน
นวัตกรรมที่สัมผัสได้จากรสชาติ
สิ่งที่ทำให้ตำมังแตกต่างคือแนวทาง "ทำมือ คลีนเลเบล" ร้านทำเนื้อจากพืชขึ้นเอง ปราศจากสารปรุงแต่งจำนวนมากแบบที่พบในอุตสาหกรรมเนื้อเทียม และออกแบบทุกจานให้ครบทั้งห้าสัมผัส ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เพื่อให้ใกล้เคียงต้นฉบับมากที่สุด
เอกลักษณ์เบื้องหลังรสชาติของร้าน:
• ปลาร้าวีแกนและน้ำปลาวีแกนทำเอง ตำมังทำปลาร้าวีแกนเองจากถั่วเหลือง และหมักน้ำปลาวีแกนเองนาน 2-3 เดือน จากถั่วเหลืองหมัก ร่วมกับสาหร่ายคอมบุ ข้าวเหนียวคั่ว และเห็ด ดึงรสนัวตามธรรมชาติมาแทนปลาร้าและน้ำปลาในอาหารอีสาน (มิชลินไกด์เองระบุว่าตำมังคงความเข้มข้นของรสดั้งเดิมไว้ได้ด้วยการแทนน้ำปลาด้วยถั่วเหลืองหมัก)
• น้ำตกหมูย่างวีแกน หนึ่งในเมนูที่อยู่คู่ตำมังมาตั้งแต่ต้น เคยเป็นเมนูที่ตำมังนำไปขายที่สยามพารากอนตั้งแต่ยุคแรกๆ จนมีคนต่อคิวยาว ด้วยความเป็นเมนูเจที่ปิ้งย่างสดๆ คลุกกับน้ำลาบรสแซ่บแบบอีสานแท้ ทั้งหน้าตาและรสชาติเหมือนต้นฉบับจนแยกไม่ออก
• ไก่ทอดหาดใหญ่วีแกน ส้มตำ และอีกมากมาย ตั้งแต่เส้นใยพืชที่จัดเรียงด้วยมือให้ได้สัมผัสเคี้ยวเหมือนไก่จริง ไปจนถึงส้มตำที่ตำสดในครก เมนูของร้านเปรียบเสมือนทัวร์อาหารอีสานครบเครื่อง โดยไม่มีเมนูไหนต้องถูกตัดออก
ของแซ่บที่ต้องมาลอง
หัวใจที่ทำให้อาหารอีสานของตำมังแตกต่าง คือเครื่องปรุงและเมนูที่ร้านสร้างขึ้นใหม่จากพืชล้วน ทั้ง ปลาร้าวีแกน ที่ทำเองจากถั่วเหลือง และ น้ำปลาวีแกน ที่หมักเองในร้าน สองสิ่งนี้คือรากฐานของรสนัวแบบอีสานแท้ที่หาไม่ได้จากที่อื่น นอกจากนี้ยังมี อาหารปิ้งย่างสไตล์อีสานแท้แบบวีแกน ที่ให้ทั้งกลิ่น รส และสัมผัสเหมือนต้นฉบับทุกประการ
ออกแบบมาเพื่อทุกคนบนโต๊ะ
หัวใจของตำมังนั้นเรียบง่าย ทุกคนไม่ว่าจะมีไลฟ์สไตล์การกินแบบไหน ก็สามารถมาอร่อยที่ตำมังร่วมกันได้ คนกินวีแกนกับคนกินเนื้อนั่งร่วมกันและเพลิดเพลินกับอาหารอีสานแท้จานเดียวกันได้ อาหารของร้านไม่ได้ถูกวางกรอบว่าเป็น "อาหารวีแกน" แต่คืออาหารอีสานที่ทุกคนบนโต๊ะกินร่วมกันได้ ในราคาที่จับต้องได้ เริ่มต้นที่ส้มตำจานละ 65 บาท
แวะมาที่ตำมัง
ตำมังมี 2 สาขาในกรุงเทพฯ เปิดบริการทุกวัน 10.30-21.00 น. (สั่งอาหารได้ถึง 20.30 น.):
• สาขาพระราม 2 ต้นถนนพระราม 2 ใกล้โรงพยาบาลบางปะกอก 9
• สาขาสาทร-เจริญราษฎร์ หน้าโรงแรม Howard Square ใกล้ปั๊ม ปตท.
ดูเมนูและรายละเอียด: www.tammang.com · เดลิเวอรีผ่าน Grab และ Lineman: www.tammang.com/delivery · โทร. 065 191 6626
คำถามที่พบบ่อย
ตำมังเป็นร้านวีแกน 100% หรือไม่?
ใช่ ตำมังเป็นร้านอาหารจากพืช 100% ทุกเมนูรวมถึงน้ำปลาและเนื้อต่างๆ ทำขึ้นโดยไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลย
ตำมังได้รับการยกย่องจากมิชลินหรือไม่?
ใช่ ตำมังได้รับการจัดอันดับเป็น MICHELIN Selected ในมิชลินไกด์ประเทศไทย ประจำปี 2026 เป็นร้านวีแกนเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่ได้รับการยกย่องในมิชลินไกด์
ตำมังราคาแพงไหม?
ไม่แพง มิชลินไกด์จัดให้ตำมังเป็นร้านราคาย่อมเยา คุ้มค่า เมนูเริ่มต้นที่ส้มตำวีแกนจานละ 65 บาท
ตำมังเสิร์ฟอาหารแบบไหน เมนูแนะนำมีอะไรบ้าง?
ตำมังเสิร์ฟอาหารอีสานจากพืช 100% จุดเด่นคือปลาร้าวีแกนทำเองจากถั่วเหลือง น้ำปลาวีแกนหมักเอง และอาหารปิ้งย่างสไตล์อีสานแท้แบบวีแกน รวมถึงส้มตำและเมนูอีสานอีกหลากหลาย
ตำมังอยู่ที่ไหน?
ตำมังมี 2 สาขาในกรุงเทพฯ สาขาพระราม 2 ใกล้โรงพยาบาลบางปะกอก 9 และสาขาสาทร-เจริญราษฎร์ หน้าโรงแรม Howard Square เปิดทุกวัน 10.30-21.00 น.
คนที่ไม่ได้กินวีแกนกินที่ตำมังได้ไหม?
ได้ ตำมังออกแบบมาให้คนกินวีแกนและไม่กินวีแกนกินร่วมโต๊ะเดียวกันได้ อาหารของร้านสร้างรสชาติอีสานแท้ ทุกคนบนโต๊ะจึงกินร่วมกันได้