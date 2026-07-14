"เรือด่วนฯ" ปรับลดอัตราค่าโดยสารลงอีก 1 บาท เริ่ม 17 ก.ค.เป็นต้นไป

เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก 1 บาท เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลง เหลือ 34.99 บาท/ลิตร เริ่มวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
นาวาตรี เจริญพร เจริญธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงขร ได้กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวลดลง เป็นราคา 34.99 บาท/ลิตร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลงอีก 1 บาทจากอัตราเดิม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
• เรือธงส้ม: เส้นทางนนทบุรี-วัดราชสิงขร จากราคา 18 บาท ลดลงเป็น 17 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเหลือง: เส้นทางนนทบุรี-สาทร จากราคา 23 บาท ลดลงเป็น 22 บาท (ตลอดสาย)
• เรือธงเขียวเหลือง
• เส้นทางปากเกร็ด-นนทบุรี จากราคา 16 บาท ลดลงเป็น 15 บาท
• เส้นทางนนทบุรี-สาทร จากราคา 23 บาท ลดลงเป็น 22 บาท
• เส้นทางปากเกร็ด-สาทร จากราคา 35 บาท ลดลงเป็น 34 บาท
• เรือธงแดง (ปรับอากาศ): นนทบุรี-สาทร จากราคา 32 บาท ลดลงเป็น 31 บาท
ในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้ง บริษัทฯ จะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป