PTTGC เลิกกิจการจีซี โลจิสติกส์ฯ ในเวียดนาม

PTTGC เลิกกิจการบริษัทจีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ (เวียดนาม) คาดว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเสร็จภายในปี 2570
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ (เวียดนาม) จำกัด ("GCLSVN') วันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการเลิกกิจการ ซึ่ง GCLSVN เป็นบริษัทร่วมค้าทางอ้อมของบริษัทฯ โดย PTTGC ถือหุ้นผ่านการถือหุ้นร้อยละ 50 ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ จีซี โลจิสติกส์ จำกัด ("WGCL') ซึ่ง WGCL ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน GCLSVN
ในการนี้ GCLSVN จะดำเนินกระบวนการตามแผนที่ได้รับการอนุมัติและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศเวียดนาม และคาดว่ากระบวนการตามแผนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2570