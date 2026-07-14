GULF รับโล่เชิดชูเกียรติสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ชวนบริจาคพร้อมรับสินค้าที่ระลึก “Empowering Me”

บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดย นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้อำนวยการฝ่ายการวางแผนด้านกลยุทธ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ในฐานะผู้บริจาคและผู้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ภายในงาน "4 ทศวรรษ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าฯ มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2569 พร้อมชวนประชาชนร่วมบริจาคและรับสินค้าที่ระลึกการกุศลลวดลาย “Empowering Me” โดยเงินบริจาคทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ สะท้อนความมุ่งมั่นของ GULF ในการดำเนินธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทย โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ในโอกาสครบรอบ 40 ปี การดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ GULF ได้นำนิทรรศการ 10 ภาพวาดเชิงสัญญะ “Empowering Me – A power of identity beyond appearances: นี่คือฉัน งดงามอย่างที่ฉันเป็น” ซึ่งเป็นผลงานภาพวาดของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กลับมาจัดแสดงอีกครั้งภายในงานฯ เพื่อถ่ายทอดความฝัน ความเข้มแข็ง และตัวตนที่แท้จริงของผู้มีความผิดปกติบนใบหน้า โดยมุ่งสร้างความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างหลากหลายในสังคม
นอกจากนี้ GULF และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมออกบูธเชิญชวนให้ประชาชนบริจาคและรับสินค้าที่ระลึกการกุศล ซึ่งสร้างสรรค์จากแนวคิด “Empowering Me” ประกอบด้วย พวงกุญแจอะคริลิค กระเป๋าผ้าสะพายไหล่ และผ้าห่ม โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคและรับสินค้าที่ระลึกการกุศลได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย โดยทุกการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่าได้อีกด้วย
ทั้งนี้ ยอดบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อการดูแล รักษา ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ยั่งยืนต่อไป
ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี GULF ได้ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว ผ่านการสนับสนุนศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ ในหลากหลายมิติ