ปิดฉากอย่างงดงาม ศึกหมากล้อม CP ALL CUP 2026 ซีพี ออลล์ ยินดีดาวหมากล้อม คว้ารางวัล 1.5 แสนบาท

รายการ CP ALL CUP 2026 นั้น ถือเป็น 1 ใน 14 รายการสำคัญของโครงการ Thailand Go Super Series 2026 โดยนักกีฬาจะแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนใน 14 รายการต่อเนื่องตลอดทั้งปี เฟ้นหายอดฝีมือ ซึ่งจะประชันกันในศึกสุดท้ายช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2569 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท เปิดสนามประชันฝีมือเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ณ อาคาร The Tara ถนนแจ้งวัฒนะ
นายวิเชียร จึงวิโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในการจัดการแข่งขัน ซึ่งสะท้อนการสนับสนุน และยกระดับกีฬาหมากล้อมของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง
“นับจากจุดเริ่มต้นกีฬาหมากล้อมไทยในปี 2536 บนชั้น 2 ของร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขางามดูพลี ที่คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นผู้ก่อตั้งชมรมหมากล้อม (โกะ) ประเทศไทย และเป็นประธานชมรมฯ ท่านแรก จากนั้นได้เปลี่ยนสถานะเป็น สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ในปี 2546 ทางซีพี ออลล์ ได้ร่วมเคียงข้างสนับสนุนสมาคมฯ มาโดยตลอด จนเกิดเป็น CP ALL CUP 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยตระหนักถึงคุณประโยชน์ของหมากล้อมเป็นอย่างดีว่า ไม่ได้เป็นเพียงเกมการแข่งขัน แต่เป็น ‘กีฬาแห่งปัญญา’ ที่ช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การวางแผน และความอดทน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการแข่งขันในวันนี้จึงมิใช่การแข่งเพื่อผลแพ้ชนะ แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพของตนให้ก้าวไปอีกขั้น”
การแข่งขัน CP ALL CUP 2026 แบ่งออกเป็น 8 รุ่น ได้แก่ High Dan (ระดับ 4-6 Dan) ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ธนพล เตียวัฒนานนท์, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โอฬาร โรจนะบุรานนท์, รางวัลพิเศษ Best 4 Dan ได้แก่ ณัฐวัชร์ พ่อค้า, รางวัลพิเศษ Best Women ได้แก่ ศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ รุ่น 2-3 Dan ชนะเลิศ ได้แก่ พชรพล พัดเย็นชื่น, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ พรเทพ สารคาม, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ รฐนนท์ รุ่งแจ้ง รุ่น 1 Dan ได้แก่ ทศพิธ อินทสร, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อภิวิชญ์ โคตรสาร, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชินกฤต ตันอนุชิตติกุล นอกจากนั้น ยังมีการแข่งขันในรุ่น 1-2 Kyu, รุ่น 3-4 Kyu, รุ่น 5-6 Kyu, รุ่น 7-8 Kyu และ รุ่น 9-12 Kyu ตามลำดับ ทั้งนี้ ขอแสดงความยินดีแก่นักหมากล้อมทุกท่านที่คว้ารางวัลในศึกครั้งนี้มาได้
CP ALL CUP 2026 นับเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ ซีพี ออลล์ และ สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและบ่มเพาะ ‘เมล็ดพันธุ์’ ของวงการหมากล้อม ได้เติบโตและฉายแสงแห่งศักยภาพอย่างเต็มที่ พร้อมยกระดับวงการหมากล้อมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่ระดับสากลอย่างทัดเทียม