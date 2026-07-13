ทย.-สบพ.ร่วมมือพัฒนาบุคลากรสนามบินภูมิภาค เพิ่มศักยภาพมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

“ภัทรพงศ์” หนุน ทย. จับมือ สบพ. เดินหน้าพัฒนาบุคลากร ยกระดับสนามบินภูมิภาคสู่มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินแผนฝึกอบรมและสัมมนาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2569 ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “Airport for Regional Development” ของกระทรวงคมนาคม มุ่งยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งเป็นหัวใจหลักของนโยบายพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค และสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของท่าอากาศยาน บุคลากร และคุณภาพการบริการ
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนด จึงได้สนับสนุนให้กรมท่าอากาศยาน (ทย.) บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรกับสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยเฉพาะในหลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญ อาทิ หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation Security Internal Auditor - Recurrent) หลักสูตรทบทวนผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Security Manager Course - Recurrent) หลักสูตรผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Security Manager Course - Initial) และหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานเบื้องต้น (Basic Airport Security) เป็นต้น
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า การบูรณาการหลักสูตรที่เข้มข้นร่วมกับ สบพ. มีเป้าหมายสำคัญคือการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของบุคลากรทุกระดับ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบินสากล สร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน และยกระดับความปลอดภัยของท่าอากาศยานภูมิภาค ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการบริการในทุกมิติ
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า การดำเนินแผนการฝึกอบรมฯดังกล่าว มีทั้งหมด 26 หลักสูตร ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 12 หลักสูตร และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 14 หลักสูตร โดยมีหัวข้อการอบรมที่สำคัญ ดังนี้
หลักสูตรด้านความปลอดภัย (Safety) อาทิ หลักสูตรระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน (SMS L.3 – L.4) หลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์ (Initial for Airport Firefighters) และหลักสูตรการบริหารจัดการสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน เป็นต้น
หลักสูตรด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) อาทิ หลักสูตรสำหรับพนักงานตรวจค้นและหัวหน้าผู้ควบคุม หลักสูตรการบริหารจัดการวัตถุอันตราย หลักสูตรทบทวนสําหรับผู้ตรวจสอบภายในด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน (Aviation Security Internal Auditor - Recurrent) และหลักสูตรผู้จัดการด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน (Airport Security Manager Course - initial) เป็นต้น
และหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ อาทิ การเตรียมความพร้อมผู้จัดการสนามบินสาธารณะ การจัดการท่าอากาศยานสาธารณะสำหรับผู้บริหาร (Public Airport Management for Executives) หลักสูตรข้อมูลสนามบินและพิธีการบิน(Aerodrome data and flight procedure) เป็นต้น โดยมีรูปแบบการฝึกอบรมทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์
“ทย.พัฒนาบุคลากรของท่าอากาศยานให้มีทักษะในระดับสากล และสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนในทุกภูมิภาคได้รับบริการที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคต่อไป”