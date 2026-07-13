“พิพัฒน์“หารือทูตคาซัคสถาน หวังยกระดับโลจิสติกส์–การบิน–การค้า”สู่เอเชียกลาง

เปิดประตูคมนาคมไทยสู่เอเชียกลาง “พิพัฒน์“ หารือทูตคาซัคสถาน ยกระดับโลจิสติกส์–การบิน–การค้า สร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการและประชาชนไทย
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2569) เวลา 15.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ นายมาร์กุลาน บัยมุข่าน (H.E. Mr. Margulan Baimukhan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างไทยและคาซัคสถาน โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และกองการต่างประเทศเข้าร่วม ณ กระทรวงคมนาคม
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับประเทศคู่มิตร เพื่อขยายโอกาสด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการคมนาคมระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยและประชาชน
ประเทศไทยและคาซัคสถานต่างมีบทบาทเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยไทยเป็นประตูสู่อาเซียน ขณะที่คาซัคสถานเป็นประตูสู่เอเชียกลาง ความร่วมมือระหว่างสองประเทศจึงไม่เพียงเชื่อมโยงกันในระดับทวิภาคี แต่ยังเปิดโอกาสให้ไทยเข้าถึงตลาดและเส้นทางการค้าสำคัญที่เชื่อมเอเชียกับยุโรปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการเพิ่มศักยภาพด้านการบินระหว่างสองประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนการขยายความร่วมมือด้านการเดินอากาศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มเที่ยวบินในอนาคตตามความเหมาะสม เพื่อรองรับการเดินทาง การค้า และการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ผ่าน เส้นทาง Trans-Caspian International Transport Route (TITR) หรือ Middle Corridor ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งระหว่างเอเชียและยุโรปที่กำลังได้รับความสำคัญในระดับโลก โดยกระทรวงคมนาคมจะศึกษาศักยภาพของเส้นทางดังกล่าว เพื่อพิจารณาโอกาสในการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของไทยกับเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ อันจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งออก ลดระยะเวลาการขนส่ง และเสริมความมั่นคงด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตคาซัคสถานได้เชิญกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ ในระหว่างวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2569 ณ กรุงอัสตานา พร้อมเยี่ยมชม Dry Port ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่เชื่อมการค้าระหว่างจีนและยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างสองประเทศ