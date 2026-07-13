บขส.ครบรอบ 96 ปี มุ่งใช้รถโดยสาร EV สู่มาตรฐาน Q-Bus ครบทุกเส้นทางทั่วไทย

“สิริพงศ์” ขับเคลื่อน บขส.ครบรอบ 96 ปี สู่มาตรฐาน Q-Bus 12 เส้นทางทั่วไทย มุ่งสร้างการเดินทางให้ประชาชนด้วยระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย
วันนี้ (13 กรกฎาคม 2569) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จำกัด (BKS) หรือ บขส. ครบรอบปีที่ 96 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เชื่อมโยงขนส่งทุกระบบของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสให้ประชาชนทุกระดับเข้าถึงบริการได้ทุกพื้นที่ พร้อมสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
บขส.นั้นถือว่า มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ ควบคู่กับการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนสำหรับระบบโดยสารสาธารณะ เพื่อลดมลพิษในอากาศ แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 และลดการพึ่งพาการใช้น้ำมัน โดยให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหารถโดยสารสาธารณะระบบ EV เพื่อทดแทนรถโดยสารที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในระบบสันดาป เพิ่มทางเลือกให้บริการประชาชนและสอดคล้องแผนรัฐบาลที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ.2593
นอกจากนี้ต้องยกระดับความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะของบริษัทและรถร่วมฯ ให้มีความสมบูรณ์ ปลอดภัย สะดวก และสะอาดอยู่เสมอ โดยคำนึงถึงบริการที่สร้างความปลอดภัยอันสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบันรถโดยสารของ บขส.ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ทำให้สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้ประชาชนในการเดินทางมากขึ้น รวมถึงพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารให้ทันสมัย รองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร ก้าวสู่การเป็นองค์กรผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย มีมาตรฐาน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนอย่างยั่งยืน
ด้าน นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.กล่าวว่า ในวาระครบรอบ 96 ปี บขส.ได้ยกระดับบริการระบบขนส่งสาธารณะ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยได้จัดหารถโดยสารใหม่ จำนวน 311 คัน เพื่อนำมาให้บริการประชาชนในทุกเส้นทางเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) จากกรมการขนส่งทางบก จำนวน 12 เส้นทางที่ให้บริการทั่วประเทศ เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่, กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์ และกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ โดยได้ผ่านการตรวจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านองค์กร 2.ด้านการปฏิบัติงาน 3.ด้านยานพาหนะ 4.ด้านพนักงาน และ 5.ด้านความปลอดภัย ซึ่งรถโดยสารของ บขส. ที่ได้ผ่านการประเมินฯ จะได้รับเครื่องหมาย “Q-Bus” อีกด้วย
บริษัทฯ จะทยอยนำรถโดยสารเข้าร่วมฯ โครงการ Q-Bus ให้ครบทุกคันและทุกเส้นทาง เพื่อยกระดับบริการรถโดยสารสาธารณะ ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สร้างความมั่นใจให้ผู้โดยสารเดินทางสะดวกและมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้บริการ “BKS Express” รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่ายและครอบคลุมทุกพื้นที่ ช่วยเพิ่มรายได้ให้องค์กร ขณะเดียวกันยังเปิดบริการแอปพลิเคชัน “BKS E-Ticket” เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ รองรับการใช้งานทุกที่ทุกเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาซื้อตั๋ว ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ BKS และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้โดยสาร
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชันฉลองครบรอบ 96 ปี BKS แจกความคุ้มแบบจัดเต็ม เพียงผู้โดยสารซื้อตั๋วเส้นทางภายในประเทศ มูลค่าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 96 บาททันที โดยจะต้องซื้อภายใน 13 กรกฎาคม 2569 วันเดียวเท่านั้น และสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2569 ยกเว้นการเดินทางช่วงวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2569