สยามอะเมซิ่งพาร์ค ชวนผู้ได้รับสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” และผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เที่ยวสวนน้ำฟรี 10-19 ก.ค. นี้ เพิ่มเพียง 100 บาท สนุกได้ทั้งสวนน้ำและสวนสนุกไม่อั้นตลอดวัน
สยามอะเมซิ่งพาร์คสนับสนุนโครงการของภาครัฐ เปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมพักผ่อนในช่วงวันหยุด ด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้ ชวนทุกคนออกมาปล่อยพลัง สนุกให้สุด และเปียกให้ฉ่ำ กับโปรสุดคุ้มสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” และผู้ถือบัตร “สวัสดิการแห่งรัฐ” เที่ยวสวนน้ำฟรี! สนุกชุ่มฉ่ำในทะเลเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เจ้าของสถิติกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด พร้อมสไลเดอร์และเครื่องเล่นทางน้ำสุดมันส์ ชวนกันมาคลายร้อนแบบจัดเต็ม
อัพเกรดความสนุก เพิ่มเพียง 100 บาท เล่นได้ทั้งสวนน้ำและสวนสนุกแบบไม่อั้นตลอดวัน! จะหวีดบนวอร์เท็กซ์ รถไฟเหาะตีลังกาแบบห้อยขาที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 2 ของโลก เปียกสะใจบนล็อกฟลูม ล่องแก่งสุดฮิต หรือขึ้นไซแอมทาวเวอร์ ชมวิวมุมสูงที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็สนุกได้ครบในวันเดียว
ยิ่งชวน ยิ่งคุ้ม! ผู้ติดตามสูงสุด 3 คน รับสิทธิ์ซื้อบัตรเที่ยวสวนน้ำและสวนสนุกในราคาเพียงคนละ 300 บาท (ปกติ 1,000 บาท) จะชวนแก๊งเพื่อน คนรู้ใจ หรือยกทั้งครอบครัวมา ก็สนุกได้แบบสบายกระเป๋า
เราคนไทยต้องได้เที่ยว วันที่ 10–19 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น รับสิทธิ์ง่าย ๆ เพียงแสดงสิทธิ์ “ไทยช่วยไทยพลัส” ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือแสดงสิทธิ์ “สวัสดิการแห่งรัฐ” ผ่านบัตรตัวจริง หรือเว็บไซต์/แอปพลิเคชันทางรัฐ พร้อมบัตรประชาชน รับบัตรได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ ไม่ต้องจองล่วงหน้า พร้อมลุยความสนุกได้ทันที
สยามอะเมซิ่งพาร์คเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-18.00 น. (สวนน้ำเปิดถึง 17.00 น.) เดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพู สถานีนพรัตน์ ต่อรถสาธารณะมาอีกเพียง 1.5 กม. เท่านั้น และ มีที่จอดรถยนต์ในร่มกว่า 1,000 คัน สอบถามเพิ่มเติม Line @siamamazingpark หรือ โทร. 02-105-4294