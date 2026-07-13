BEM เปิดพื้นที่ MRT จำหน่ายผลไม้ทั่วไทย หนุนเกษตรกรไทย

BEM เปิดพื้นที่ MRT หนุนเกษตรกรไทยร่วมกับ DIT จัดงาน “DIT X MRT จำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT”
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ในฐานะผู้ให้บริการรถไฟฟ้าและบริหารพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ร่วมกับ กรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “DIT X MRT จำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT” ภายใต้โครงการ “Thailand: The Land of Tropical Fruits” เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชน พร้อมอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารรถไฟฟ้าและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลไม้และสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างสะดวก
โดยมี นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) กระทรวงพาณิชย์, นางสาวศิริพร กิ่งทอง ผู้อำนวยการกองบริหารสินทรัพย์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นางสาวเทพนารี เศรษฐเสรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และดร.อารยา ปานุราช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด หรือ BMN ได้ร่วมกันชิม “เมี่ยงยำมังคุดกะปิ” เมนูพิเศษจาก เชฟธิติ ทองบริสุทธิ์ เชฟผู้ชนะเลิศรายการมาสเตอร์เชฟ ซีซัน 7 จากนั้นคณะผู้บริหารได้ทำกิจกรรม "All You Can Fill" บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ปิดท้ายด้วยการเดินแวะเยี่ยมชมบูธต่างๆ
ภายในงานที่รวบรวมผลไม้สดตามฤดูกาล ผลไม้แปรรูป อาทิ มังคุด เงาะ สละ ลำไย มะพร้าว ส้มโอ กล้วย สับปะรด ส่งตรงจากสวนถึงมือผู้บริโภค ร่วมด้วยสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่เศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย
สำหรับไฮไลต์สำคัญจะปักหมุดอยู่ที่ MRT สถานีสวนจตุจักร กับกิจกรรม "All You Can Fill" ตักมังคุดหรือเงาะเท่าไรก็ได้ในราคา 59 บาท หรือคุ้มค่ากว่าด้วยการซื้อ 2 สิทธิ์ในราคา 100 บาท ใส่ภาชนะที่กำหนดภายใน 20 วินาที (จำกัดการซื้อ 2 สิทธิ์ / 1 ท่าน / วัน ) โดยแบ่งเป็น 4 รอบต่อวัน ได้แก่ 10.00 น. / 12.00 น. / 14.00 น. และ 17.00 น.
นอกจากนั้นยังมี "Buy 1 Get 1 ซื้อผลไม้ 1 กิโลกรัม รับฟรีอีก 1 กิโลกรัม" เพียงนำแผ่นป้ายสื่อโฆษณาที่หยิบจากในขบวนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินมารับสิทธิพิเศษนี้ได้ทันที (จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / วัน / วันละ 700 สิทธิ์ หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
BEM และ DIT ขอเชิญประชาชนร่วมช็อปชิมผลไม้ไทยคุณภาพ ส่งกำลังใจให้เกษตรกรไทย พร้อมเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายรายการ ในกิจกรรม “DIT X MRT จำหน่ายผลไม้ทั่วไทยผ่านช่องทาง MRT” ตั้งแต่วันที่ 10-24 กรกฎาคม 2569 เวลา 07.00-19.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน 3 สถานี ได้แก่ สถานีสวนจตุจักร สถานีลาดพร้าว และสถานีสุขุมวิท แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยไปด้วยกัน