“แฟนต้า แฟนตาซี” เปิดตัวในไทยที่แรกของโลก

"แฟนต้า" เปิดตัว “แฟนต้า แฟนตาซี” ในไทยที่แรกของโลกชวนเปิดโลกความฟินเหนือจินตนาการ กับรสชาติอร่อยล้ำไม่ซ้ำใครไทยยืนหนึ่ง ประเทศแรกในโลกที่ได้สัมผัสรสชาติใหม่ พร้อมพาทุกคนเปิดประตูสู่รสชาติสุดฟินเหนือจินตนาการ
“แฟนต้า” โดย กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ด้วยรสชาติความอร่อยล้ำไม่ซ้ำใคร กับการเปิดตัว “แฟนต้า แฟนตาซี” รสชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นจากพลังของจินตนาการ โดยเปิดตัวในประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลก
"แฟนต้า" ชวนทุกคนสัมผัสรสชาติที่ไม่ซ้ำใครกับ “แฟนต้า แฟนตาซี” มาพร้อมการผสมผสานรสชาติสุดล้ำที่ก้าวข้ามความคุ้นเคยของรสผลไม้แบบเดิม ๆ ชวนให้ลองจิบพร้อมจินตนาการ เพื่อให้ทุกครั้งที่ลิ้มลองความอร่อยเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสุดเซอร์ไพรส์ ให้คุณได้นิยามความอร่อยฟินที่ใช่ในแบบฉบับของคุณเอง
แคมเปญนี้เปิดตัวภายใต้แนวคิด “เปิดโลกฟิน อร่อยล้ำ ไม่ซ้ำใคร” ที่สะท้อนถึงความสนุกซ่าและพลังของ "แฟนต้า" ที่พร้อมจะเข้ามาเติมเต็มช่วงเวลาในทุก ๆ วันด้วยจินตนาการและความสนุกแบบไม่รู้จบ ตอกย้ำจุดยืนของ “แฟนต้า” ในการปลุกพลังความสนุกซ่าด้วยรสชาติอร่อยสดชื่นอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อยกระดับประสบการณ์ด้วยรสชาติรูปแบบใหม่ที่จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจให้กับผู้บริโภค
ซานติอาโก อิตูรัลเด ประธานระดับโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดลมกลิ่นผลไม้ เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี กล่าวว่า “"แฟนต้า" มุ่งมั่นที่จะส่งมอบความสนุกซ่า เพื่อเติมสีสันความสดใสแบบเหนือความคาดหมายในชีวิตผู้คนมาโดยตลอด การเปิดตัว “แฟนต้า แฟนตาซี” ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการฉีกกรอบการจับคู่รสชาติ เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยการที่เราเปิดตัวนวัตกรรมเครื่องดื่มระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก สะท้อนถึงวัฒนธรรมของคนไทยรุ่นใหม่ที่โดดเด่นและเปี่ยมด้วยพลังสร้างสรรค์ รวมถึงความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอกลุ่มเครื่องดื่มอัดลมกลิ่นผลไม้ในระดับโลก และยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยกำหนดทิศทางนวัตกรรมใหม่ ๆ ของ "แฟนต้า" ทั่วโลกต่อไป”
การเปิดตัว “แฟนต้า แฟนตาซี” ในไทยเป็นประเทศแรกของโลก ตอกย้ำว่าไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญด้านนวัตกรรมและการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอัดลมกลิ่นผลไม้ของ เดอะ โคคา-โคล่า คัมปะนี ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในไทยที่เปิดรับเทรนด์และชอบทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ประเทศไทยจึงเป็นเสมือนพื้นที่นำร่องในการทดลองไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่
กิติศักดิ์ มโนรัตนา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด โคคา-โคล่า ประเทศไทย กล่าวว่า “คนไทยรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่เพียงมองหาเครื่องดื่มเพื่อดับกระหายเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่าง และสะท้อนถึงตัวตนได้อย่างชัดเจน ซึ่งนั่นคือหัวใจของ “แฟนต้า แฟนตาซี” ที่ชวนทุกคนมาค้นพบและนิยามรสชาติในแบบของตัวเองด้วยรสชาติที่สร้างสรรค์และเต็มไปด้วยจินตนาการ เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการทดลองสิ่งใหม่ ๆ และความสนุกที่ตอบโจทย์การค้นหาประสบการณ์ของเหล่า Gen Z”
2 รสชาติใหม่สุดแฟนตาซีที่น่าลิ้มลอง
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่จะได้สัมผัสกับ “แฟนต้า แฟนตาซี” ซึ่งพร้อมเปิดตัวด้วยกัน 2 รสชาติอร่อยล้ำ ไม่ซ้ำใคร ได้แก่
• "แฟนต้า" ฟลอรัล บลูมเบอร์รี ได้แรงบันดาลใจจากความสดใสของผลไม้ทรอปิคัล ผสานกลิ่นหอมหวานละมุนของชบา ให้คุณล่องลอยไปสู่โลกของความฟินเหนือจินตนาการทุกครั้งที่ได้ลิ้มลอง
• "แฟนต้า" ลาเวนเดอร์ เบอร์รี บลิสต์ - รสชาติเหนือความคาดหมายที่ผสมผสานความหอมของลาเวนเดอร์กับเบอร์รีแสนสดชื่นอย่างลงตัว พร้อมเปิดพื้นที่ให้คุณสนุกกับการตีความรสชาติในแบบฉบับของคุณเอง
เพื่อเปิดโลกความฟินไปกับ “แฟนต้า แฟนตาซี” เตรียมพบกับกิจกรรมการตลาดแบบ 360 องศาทั่วประเทศที่จะเน้นการสร้างประสบการณ์บนดิจิทัล ซึ่งแท็กทีมเหล่าครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมายมาร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ไลฟ์สไตล์สนุก ๆ เพื่อชวนผู้บริโภคมาปลดปล่อยจินตนาการกับรสชาติใหม่ไปด้วยกัน ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อโฆษณานอกบ้านในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ
นอกจากนี้ "แฟนต้า" ยังเตรียมเซอร์ไพรส์และกิจกรรมอีกมากมาย รวมถึงการคอลแลบสุดพิเศษที่ทุกคนคาดไม่ถึง โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมลุ้นรางวัลที่จะทยอยเปิดตัวตลอดแคมเปญนี้
โดย "แฟนต้า" ฟลอรัล บลูมเบอร์รี มีจำหน่ายในรูปแบบกระป๋องขนาด 325 มิลลิลิตร, ขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร ส่วน "แฟนต้า" ลาเวนเดอร์ เบอร์รี บลิสต์ มีจำหน่ายในรูปแบบขวด PET ขนาด 500 มิลลิลิตร และ 1 ลิตร หาซื้อขวดที่ใช่ รสที่ชอบ แล้วมา "เปิดโลกฟิน อร่อยล้ำ ไม่ซ้ำใคร" ได้ที่ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงบนช่องทางอีคอมเมิร์ซ