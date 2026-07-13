“รพ.ศุขเวช” เร่งเป้า 50 สาขา5ปี รับตลาดเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร

ผู้จัดการรายวัน 360 - โรงพยาบาลศุขเวชฉลองครบรอบ 28 ปี พร้อมก้าวสู่ปีที่ 29 อย่างมั่นคงด้วยธุรกิจเวลเนสและดูแลผู้สูงอายุ 13 สาขา ตั้งเป้าภายใน 5 ปีขยายเพิ่ม 50 สาขา มั่นใจบริการต่าง ๆ ของธุรกิจในเครือ เช่น ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ผลิตชุดตรวจทางการแพทย์ บำบัดผู้ติดยาเสพติด รีสอร์ทและเวลเนส รวมทั้งท่องเที่ยวต่างประเทศ และโรงเรียนผลิตบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ มีความพร้อมรองรับตลาดครบวงจร
นายเจษฎา ณ ปลอด กรรมการ บริษัท นวศรี การแพทย์ จำกัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศุขเวช เปิดเผยถึงการให้บริการของโรงพยาบาลว่า การก้าวสู่ปีที่ 29 ถือเป็นความสำเร็จและการเติบโตอย่างมั่นคงของธุรกิจเวลเนสและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีสาขาให้บริการจำนวน 13 แห่ง กว่า 250 เตียง และมีเป้าหมายจะขยายเป็น 50 สาขาจำนวน 1,000 เตียง ภายใน 5 ปี เนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากรและบริการต่าง ๆ ของบริษัทในเครือ ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันธุรกิจเวลเนสและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นบริการมีความสำคัญต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ จึงมั่นใจว่าธุรกิจในเครือโรงพยาบาลศุขเวชจะสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีบริการต่าง ๆ อย่างครบวงจร
ทั้งนี้ โรงพยาบาลศุขเวชเปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งบริการอื่น ๆ เช่น บริการคลินิกบัตรทอง 30 บาท บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน บริการรถพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการรักษาดูแลผู้ป่วยติดเตียง บริการฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ และมีบริการดูแลผู้สูงอายุภายใต้แบรนด์บ้านศุขเวชจำนวน 13 สาขา
นอกจากนี้แล้วยังมีบริการ SUKAVEJ NURSE จัดทีมแพทย์และพยาบาลประจำโรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 60 แห่งทั่วประเทศใช้บริการดังกล่าว และบริการ ALL CARE เป็นบริการส่งนักบริบาลไปดูแลผู้สูงอายุและคนไข้ติดเตียงถึงบ้าน
นายเจษฎาเ กล่าวว่า นอกจากธุรกิจดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุแล้ว บริษัทฯ ยังมีธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถรองรับตลาดเวลเนสได้เป็นอย่างดี เช่น บริการ Life Diag เป็นธุรกิจห้องปฏิบัติการและตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สำหรับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งธุรกิจ AFFINOME ซึ่งเป็นในผู้พัฒนาชุดตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์จากน้ำลาย รวมทั้งผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุทุกชนิด
นอกจากนี้แล้วยังมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด PETCH NAVA HOPE CARE ที่ให้บริการแบบ VIP ทั้งยังมีธุรกิจรีสอร์ทและเวลเนสสำหรับผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ YAJAI BEACH RESORT อยู่ที่หาดจ้าวหลาว จังหวัดจันทบุรี และมีโรงเรียนกรุงเทพอินเตอร์การบริบาล สำหรับผลิตผู้ช่วยพยาบาลและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยรวมทั้งบริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาล
อีกบริการหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีคือ GOLDEN CARE TRAVEL เป็นบริการท่องเที่ยวต่างประเทศสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ภายใต้การดูแลของทีมสุขภาพของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางทั้งก่อนและหลังการเดินทาง
“สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือของโรงพยาบาลศุขเวช เกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อให้มีบริการแบบครบวงจร และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากให้ความสำคัญกับการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของผู้รับบริการ รวมทั้งมีโครงการรณรงค์ในการป้องกันและให้ความรู้ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และโรคอ้วน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมีนโยบายหลักเน้นเรื่องการรักษาโรคเบื้องต้น ภายใต้ขอบเขตของแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ หากมีการเจ็บป่วยนอกเหนือจากบทบาทของห้องพยาบาล จะมีการส่งต่อไปโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาที่เหมาะสมต่อไป” นายเจษฎากล่าว
นอกจากบริการด้านเวลเนสและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแล้ว บริการงานพยาบาลถือว่าได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำต่าง ๆ เนื่องจากมีบริการรับจัดตั้งห้องปฐมพยาบาลประจำสถานประกอบการโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติงานและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ