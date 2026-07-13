Lalamove Rideโตพุ่ง 7 เท่า เร่งขยายบริการทั่วประเทศ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ลาลามูฟ ประเทศไทย ชูพลัง "แฟนด้อม" ดันยอดใช้บริการ Lalamove Ride โต 7 เท่าตอกย้ำความเป็น "ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน" ในงาน "Lalamove, Mission Possible with Jeff Satur" พร้อมเดินหน้าขยายบริการสู่หัวเมืองหลักทั่วประเทศ
ลาลามูฟ (Lalamove) แพลตฟอร์มให้บริการส่งด่วนและรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์ จัดงาน “Lalamove, Mission Possible with Jeff Satur” (ลาลามูฟ มิชชั่น พอสสิเบิล วิธ เจฟ ซาเตอร์) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อฉลองความสำเร็จของแคมเปญ “ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน” ซึ่งส่งผลให้ยอดการเรียกใช้บริการ Lalamove Ride เติบโตถึง 7 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า พร้อมตอกย้ำบทบาทของแคมเปญในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จนสร้างสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมบนแพลตฟอร์มลาลามูฟ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่ลาลามูฟเปิดให้บริการในประเทศไทย โดยอัตราการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกิจกรรมอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มถึงเกือบ 1.5 เท่า และผลักดันให้ผลลัพธ์โดยรวมของแคมเปญสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุก ๆ ด้าน
ความสำเร็จของแคมเปญดังกล่าวยังช่วยส่งผลสู่การเติบโตของกลุ่มบริการใหม่ของลาลามูฟอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะบริการรับส่งผู้โดยสาร Lalamove Ride ที่เติบโตอย่างโดดเด่น จากความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาบริการที่มีราคาโปร่งใส เรียกใช้ได้ทันที และมีตัวเลือกการเดินทางที่ยืดหยุ่น ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างลาลามูฟและ “เจฟ ซาเตอร์” ศิลปินมากความสามารถ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของลาลามูฟ ประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
แคมเปญ “ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน” ของลาลามูฟ ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ Fandom Marketing ที่มีเป้าหมายในการเปลี่ยนพลังของแฟนด้อม ให้กลายเป็นพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้บริโภค ซึ่งได้ยกระดับภาพจำความเป็น "ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน" ในใจผู้บริโภคยุคดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่ง ผ่านสื่อต่าง ๆ ของแบรนด์ และยังสร้างการมีส่วนร่วมผ่านกลไกการร่วมสนุกผ่านกิจกรรมบนแอปพลิเคชันเพื่อลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน ส่งผลให้แคมเปญนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบนแอปพลิเคชันสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาลามูฟ ประเทศไทย พร้อมกระตุ้นให้เกิดการดาวน์โหลดและทดลองใช้งานจริงในกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่
นอกจากนี้ ลาลามูฟยังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการในหัวเมืองสำคัญอย่าง ชลบุรี และ ขอนแก่น พร้อมเตรียมเปิดให้บริการในจังหวัด เชียงใหม่ เป็นลำดับถัดไป ตามแผนกลยุทธ์ในการขยายพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายการให้บริการในระยะยาว
นายเบน ลิน กรรมการผู้จัดการ ลาลามูฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ความสำเร็จของแคมเปญนี้สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์การตลาดและศักยภาพของลาลามูฟในการเปลี่ยนกระแสนิยมของผู้บริโภคให้กลายเป็นยอดการใช้บริการจริง โดยเราเห็นการเติบโตในทุกมิติ ทั้งจำนวนผู้ใช้งานใหม่ ยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และยอดการเรียกใช้บริการโดยรวม ซึ่งล้วนสูงกว่าเป้าหมายที่เราคาดการณ์ไว้ ความสำเร็จดังกล่าวยังตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อลาลามูฟในฐานะ 'ตัวจริงเรื่องการส่งด่วน'
ขณะเดียวกันเราจะยังคงมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและการขยายพื้นที่การให้บริการ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาดบริการส่งด่วนและรับส่งผู้โดยสารแบบออนดีมานด์อย่างมั่นคงและยั่งยืน”
กิจกรรม “Lalamove, Mission Possible with Jeff Satur” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา มีผู้มาร่วมงานอย่างคึกคัก ถือเป็นไฮไลต์สำคัญของแคมเปญ ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ทำกิจกรรมอย่างอบอุ่นกับ เจฟ ซาเตอร์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ของลาลามูฟ ประเทศไทย สร้างความประทับใจและการมีส่วนร่วมจากแฟนคลับตลอดทั้งงาน พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของลาลามูฟในฐานะแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ และเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง