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CEA เปลี่ยนไอเดียเป็นทุน“Creative Effect” ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1.63 ล้านล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับชาติ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “Creative Effect” ดึง 3 ตัวแทนนักสร้างสรรค์ทรงอิทธิพลของไทย ได้แก่ มิลลิ - ดนุภา คณาธีรกุล, สยาม อัตตะริยะ และ ไก่ - ณฐพล บุญประกอบ ร่วมถ่ายทอดเบื้องหลัง แนวคิด และประสบการณ์การทำงานของนักสร้างสรรค์ไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) ไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของผลงานศิลปะหรือความบันเทิง แต่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถให้ภาคธุรกิจ สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับเมือง และสร้างแรงกระเพื่อม (Effect) เชิงบวกต่อสังคมไทยในวงกว้าง

ปัจจุบัน “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขา มีมูลค่าสูงถึง 1.63 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สะท้อนให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเพียงแรงบันดาลใจ หากแต่เป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้คน ธุรกิจ และประเทศชาติ
อย่างไรก็ตาม ไอเดียความคิดที่ดีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างอิมแพ็กต์ที่ยิ่งใหญ่ได้ หากปราศจาก “ระบบนิเวศ” และ “แรงสนับสนุน” ที่แข็งแกร่ง ซึ่งนี่คือภารกิจและบทบาทสำคัญที่ CEA มุ่งมั่นขับเคลื่อนมาโดยตลอด

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์ในยุคนี้ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือเป็นเพียงเรื่องของแรงบันดาลใจ แต่คือ ‘สินทรัพย์’ (Creative Asset) ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ภารกิจหลักของ CEA คือการทำหน้าที่เป็น ‘ผู้สนับสนุน’ (Enabler) ที่ผลักดันนักคิดและคนทำงานสร้างสรรค์ไทย เพื่อเปลี่ยนไอเดียที่มีอยู่ ให้กลายเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ แคมเปญ Creative Effect จึงเกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำความเชื่อของเราที่ว่า ทุกความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหน หากได้รับการสนับสนุนและส่งต่ออย่างถูกต้อง จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางธุรกิจ สร้างรายได้เข้าประเทศ และสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกได้”

ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว CEA เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่าน 3 แกนสำคัญ ได้แก่ People – Place – Industry โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ ยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ผ่านแนวคิด Creative City Branding โดยให้เมืองประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา “เมือง” ให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุน การท่องเที่ยว และบุคลากรคุณภาพจากทั่วโลก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงต้องอาศัยการจุดประกายจากคนทำงานสร้างสรรค์ (People) ขยายผลสู่พื้นที่ (Place) และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Industry)

เพื่อถ่ายทอดนิยามของคำว่า “Creative Effect” ให้เห็นภาพชัดเจนที่สุด CEA จึงได้ร่วมงานกับ 3 นักสร้างสรรค์แถวหน้า จาก 3 อุตสาหกรรมหลักทั้งดนตรี ออกแบบ และคอนเทนต์ที่ CEA มุ่งขับเคลื่อน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าผลงานของพวกเขาสร้างอิมแพ็กต์ในระดับมหภาค


เริ่มต้นที่ มิลลิ - ดนุภา คณาธีรกุล ศิลปินและแร็ปเปอร์ไทยผู้สร้างปรากฏการณ์บนเวทีดนตรีระดับนานาชาติ ได้ร่วมงานกับ CEA ผ่านโครงการ Music Exchange ซึ่งสนับสนุนศิลปินไทยในการขยายโอกาสสู่ตลาดดนตรีโลก โดยได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติอย่าง Hypefest Hong Kong 2024 (ในนามวง DREAMGALS), Head In The Clouds Los Angeles 2025, Head In The Clouds Japan 2026 และ Feria de San Marcos 2026 ประเทศเม็กซิโก

ตลอดเส้นทางการทำงาน มิลลิได้พิสูจน์ให้เห็นว่าศิลปินไทยสามารถใช้เสียงดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงกับผู้ฟังทั่วโลก สร้างทั้งคุณค่าและอิทธิพลทางวัฒนธรรม โอกาสทางเศรษฐกิจ พร้อมสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมดนตรีไทยในการก้าวสู่เวทีสากล และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของกระแส Thai Music Wave ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ


ขณะที่ สยาม อัตตะริยะ Design Director แห่งสตูดิโอออกแบบชั้นนำ Pink Blue Black & Orange (PBB&O) คือนักออกแบบกราฟิกแถวหน้าของไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์และการสื่อสารผ่านงานออกแบบ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เคยร่วมงานกับ CEA ในการออกแบบ Key Visual สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568 (Bangkok Design Week 2025) ภายใต้แนวคิด “Design Up+Rising: ออกแบบพร้อมบวก+” ซึ่งผลงานการออกแบบ KV นี้ ยังคว้ารางวัลชนะเลิศ สาขา Integration Design จากเวทีประกวดระดับนานาชาติ Golden Pin Design Award 2025 (ไต้หวัน) ในปี 2568

ผลงานของเขาสะท้อนบทบาทของการออกแบบที่ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อความสวยงาม แต่ยังเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับภาคธุรกิจ เปลี่ยนโจทย์ที่ท้าทายให้กลายเป็นผลงานที่สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมออกแบบไทย ด้วยการผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับความสนุกสนานและแนวคิดร่วมสมัย ทำให้งานออกแบบกลายเป็นสิ่งที่ “เข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้าง และสร้างคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม


ทางด้าน ไก่ - ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องดังอย่าง “สงคราม ส่งด่วน (Mad Unicorn)” และ “ทนายปีศาจ (The Evil Lawyer)” บน Netflix ได้ร่วมงานกับ CEA อย่างต่อเนื่องผ่าน CEA Content Lab โครงการพัฒนาศักยภาพโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ ซีรีส์ และแอนิเมชันไทยให้พร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และได้มาตรฐานระดับสากล โดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในฐานะวิทยากรตั้งแต่ปี 2566 - 2569 ด้านการพัฒนาโปรเจ็กต์และการเล่าเรื่องสู่ตลาดคอนเทนต์ระดับนานาชาติ

ล่าสุดซีรีส์ “ทนายปีศาจ (The Evil Lawyer)” ยังเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต่อยอดจากโปรเจ็กต์ของจักริน เทพวงศ์, ทรงพล จันทรสม และปัณณพร วัฒนพงษ์ ซึ่งผ่านการพัฒนาใน CEA Content Lab 2023 ก่อนก้าวสู่การผลิตเป็นซีรีส์บน Netflix โดยมีณฐพลรับหน้าที่ผู้กำกับหลัก ซีรีส์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพและการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสามารถผลักดันโปรเจ็กต์ของนักสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกได้จริง พร้อมตอกย้ำศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย ในการเปลี่ยน “เรื่องเล่าของไทย” ให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงผู้ชมทั่วโลก และสร้างคุณค่าทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ
เรื่องราวของทั้ง 3 ท่าน เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า แม้จะมาจากต่างสาขาอาชีพ แต่ทุกความสำเร็จล้วนเริ่มต้นจาก “ความคิด” ที่ได้รับโอกาส การบ่มเพาะ และการสนับสนุนที่ตรงจุด จนสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ขยายวงกว้างจากระดับบุคคล สู่สังคม และเศรษฐกิจระดับประเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิด Creative Effect

สำหรับ CEA นี่คือความหมายของ Creative Effect พลังของความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการสร้างผลงาน แต่ยังสามารถต่อยอดเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ สร้างอัตลักษณ์ให้เมือง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติในระยะยาว

ติดตามเรื่องราวเบื้องหลังแรงบันดาลใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนักสร้างสรรค์ไทยไปกับแคมเปญ Creative Effect ได้ทาง Facebook: Creative Economy Agency และทุกช่องทางสื่อสารของ CEA เพื่อร่วมค้นหาว่า “ทุกความคิดสร้างสรรค์” สามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ได้ หากได้รับโอกาสและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม

CEA เปลี่ยนไอเดียเป็นทุน“Creative Effect” ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1.63 ล้านล้านบาท
CEA เปลี่ยนไอเดียเป็นทุน“Creative Effect” ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1.63 ล้านล้านบาท
CEA เปลี่ยนไอเดียเป็นทุน“Creative Effect” ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1.63 ล้านล้านบาท
CEA เปลี่ยนไอเดียเป็นทุน“Creative Effect” ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1.63 ล้านล้านบาท