CEA เปลี่ยนไอเดียเป็นทุน“Creative Effect” ดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1.63 ล้านล้านบาท

ผู้จัดการรายวัน 360 - สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA เดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับชาติ เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “Creative Effect” ดึง 3 ตัวแทนนักสร้างสรรค์ทรงอิทธิพลของไทย ได้แก่ มิลลิ - ดนุภา คณาธีรกุล, สยาม อัตตะริยะ และ ไก่ - ณฐพล บุญประกอบ ร่วมถ่ายทอดเบื้องหลัง แนวคิด และประสบการณ์การทำงานของนักสร้างสรรค์ไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) ไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของผลงานศิลปะหรือความบันเทิง แต่เป็นฟันเฟืองสำคัญที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถให้ภาคธุรกิจ สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับเมือง และสร้างแรงกระเพื่อม (Effect) เชิงบวกต่อสังคมไทยในวงกว้าง
ปัจจุบัน “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) กำลังก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขา มีมูลค่าสูงถึง 1.63 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) สะท้อนให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เป็นเพียงแรงบันดาลใจ หากแต่เป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้คน ธุรกิจ และประเทศชาติ
อย่างไรก็ตาม ไอเดียความคิดที่ดีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างอิมแพ็กต์ที่ยิ่งใหญ่ได้ หากปราศจาก “ระบบนิเวศ” และ “แรงสนับสนุน” ที่แข็งแกร่ง ซึ่งนี่คือภารกิจและบทบาทสำคัญที่ CEA มุ่งมั่นขับเคลื่อนมาโดยตลอด
ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “ความคิดสร้างสรรค์ในยุคนี้ ไม่ใช่แค่สิ่งที่เป็นนามธรรมหรือเป็นเพียงเรื่องของแรงบันดาลใจ แต่คือ ‘สินทรัพย์’ (Creative Asset) ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล ภารกิจหลักของ CEA คือการทำหน้าที่เป็น ‘ผู้สนับสนุน’ (Enabler) ที่ผลักดันนักคิดและคนทำงานสร้างสรรค์ไทย เพื่อเปลี่ยนไอเดียที่มีอยู่ ให้กลายเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้ แคมเปญ Creative Effect จึงเกิดขึ้นเพื่อตอกย้ำความเชื่อของเราที่ว่า ทุกความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหน หากได้รับการสนับสนุนและส่งต่ออย่างถูกต้อง จะสามารถแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางธุรกิจ สร้างรายได้เข้าประเทศ และสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกได้”
ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว CEA เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่าน 3 แกนสำคัญ ได้แก่ People – Place – Industry โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์ ยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ผ่านแนวคิด Creative City Branding โดยให้เมืองประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา “เมือง” ให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุน การท่องเที่ยว และบุคลากรคุณภาพจากทั่วโลก สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้จริงต้องอาศัยการจุดประกายจากคนทำงานสร้างสรรค์ (People) ขยายผลสู่พื้นที่ (Place) และต่อยอดสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Industry)
เพื่อถ่ายทอดนิยามของคำว่า “Creative Effect” ให้เห็นภาพชัดเจนที่สุด CEA จึงได้ร่วมงานกับ 3 นักสร้างสรรค์แถวหน้า จาก 3 อุตสาหกรรมหลักทั้งดนตรี ออกแบบ และคอนเทนต์ที่ CEA มุ่งขับเคลื่อน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าผลงานของพวกเขาสร้างอิมแพ็กต์ในระดับมหภาค
เริ่มต้นที่ มิลลิ - ดนุภา คณาธีรกุล ศิลปินและแร็ปเปอร์ไทยผู้สร้างปรากฏการณ์บนเวทีดนตรีระดับนานาชาติ ได้ร่วมงานกับ CEA ผ่านโครงการ Music Exchange ซึ่งสนับสนุนศิลปินไทยในการขยายโอกาสสู่ตลาดดนตรีโลก โดยได้รับทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติอย่าง Hypefest Hong Kong 2024 (ในนามวง DREAMGALS), Head In The Clouds Los Angeles 2025, Head In The Clouds Japan 2026 และ Feria de San Marcos 2026 ประเทศเม็กซิโก
ตลอดเส้นทางการทำงาน มิลลิได้พิสูจน์ให้เห็นว่าศิลปินไทยสามารถใช้เสียงดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงกับผู้ฟังทั่วโลก สร้างทั้งคุณค่าและอิทธิพลทางวัฒนธรรม โอกาสทางเศรษฐกิจ พร้อมสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมดนตรีไทยในการก้าวสู่เวทีสากล และเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของกระแส Thai Music Wave ที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในระดับนานาชาติ
ขณะที่ สยาม อัตตะริยะ Design Director แห่งสตูดิโอออกแบบชั้นนำ Pink Blue Black & Orange (PBB&O) คือนักออกแบบกราฟิกแถวหน้าของไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์และการสื่อสารผ่านงานออกแบบ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เคยร่วมงานกับ CEA ในการออกแบบ Key Visual สำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568 (Bangkok Design Week 2025) ภายใต้แนวคิด “Design Up+Rising: ออกแบบพร้อมบวก+” ซึ่งผลงานการออกแบบ KV นี้ ยังคว้ารางวัลชนะเลิศ สาขา Integration Design จากเวทีประกวดระดับนานาชาติ Golden Pin Design Award 2025 (ไต้หวัน) ในปี 2568
ผลงานของเขาสะท้อนบทบาทของการออกแบบที่ไม่ได้เป็นเพียงเพื่อความสวยงาม แต่ยังเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับภาคธุรกิจ เปลี่ยนโจทย์ที่ท้าทายให้กลายเป็นผลงานที่สร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ ผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมออกแบบไทย ด้วยการผสานอัตลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับความสนุกสนานและแนวคิดร่วมสมัย ทำให้งานออกแบบกลายเป็นสิ่งที่ “เข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้าง และสร้างคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ทางด้าน ไก่ - ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องดังอย่าง “สงคราม ส่งด่วน (Mad Unicorn)” และ “ทนายปีศาจ (The Evil Lawyer)” บน Netflix ได้ร่วมงานกับ CEA อย่างต่อเนื่องผ่าน CEA Content Lab โครงการพัฒนาศักยภาพโปรเจ็กต์ภาพยนตร์ ซีรีส์ และแอนิเมชันไทยให้พร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และได้มาตรฐานระดับสากล โดยร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในฐานะวิทยากรตั้งแต่ปี 2566 - 2569 ด้านการพัฒนาโปรเจ็กต์และการเล่าเรื่องสู่ตลาดคอนเทนต์ระดับนานาชาติ
ล่าสุดซีรีส์ “ทนายปีศาจ (The Evil Lawyer)” ยังเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต่อยอดจากโปรเจ็กต์ของจักริน เทพวงศ์, ทรงพล จันทรสม และปัณณพร วัฒนพงษ์ ซึ่งผ่านการพัฒนาใน CEA Content Lab 2023 ก่อนก้าวสู่การผลิตเป็นซีรีส์บน Netflix โดยมีณฐพลรับหน้าที่ผู้กำกับหลัก ซีรีส์เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพและการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสามารถผลักดันโปรเจ็กต์ของนักสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกได้จริง พร้อมตอกย้ำศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย ในการเปลี่ยน “เรื่องเล่าของไทย” ให้เป็นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่เข้าถึงผู้ชมทั่วโลก และสร้างคุณค่าทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ
เรื่องราวของทั้ง 3 ท่าน เป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่า แม้จะมาจากต่างสาขาอาชีพ แต่ทุกความสำเร็จล้วนเริ่มต้นจาก “ความคิด” ที่ได้รับโอกาส การบ่มเพาะ และการสนับสนุนที่ตรงจุด จนสามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ขยายวงกว้างจากระดับบุคคล สู่สังคม และเศรษฐกิจระดับประเทศ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิด Creative Effect
สำหรับ CEA นี่คือความหมายของ Creative Effect พลังของความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการสร้างผลงาน แต่ยังสามารถต่อยอดเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ สร้างอัตลักษณ์ให้เมือง และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติในระยะยาว
ติดตามเรื่องราวเบื้องหลังแรงบันดาลใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของนักสร้างสรรค์ไทยไปกับแคมเปญ Creative Effect ได้ทาง Facebook: Creative Economy Agency และทุกช่องทางสื่อสารของ CEA เพื่อร่วมค้นหาว่า “ทุกความคิดสร้างสรรค์” สามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ได้ หากได้รับโอกาสและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม