BEDO จัดประกวดโครงงาน Biogang Challenge 2026 ส่งเสริมทุกพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (BEDO) ขอเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดโครงงาน Biogang Challenge 2026 ภายใต้แนวคิด Youth Acting For Nature Positive : “ทุกพลังสร้างสรรค์ เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ และลงมือปฏิบัติจริงในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
โครงการ Biogang Challenge 2026 มุ่งสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การสำรวจและจัดทำข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบและดำเนินกิจกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้จริง โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้ตระหนักว่า “ทุกการลงมือทำ” แม้เริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อธรรมชาติและสังคมได้
สำหรับการประกวดในปีนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องพัฒนาโครงงานภายใต้แนวคิด Nature Positive โดยเลือกหัวข้อ 1 ใน 3 ประเด็นสำคัญในการเขียนโครงงาน ได้แก่
1.หยุดการสูญเสียธรรมชาติ
2.ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม
3.ใช้ทรัพยากรโดยไม่ทำลายสมดุล
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม การนำเสนอที่น่าสนใจ เนื้อหาตรงประเด็น (Relevance to Theme) การนำเสนอเนื้อหาความสอดคล้องกับแนวคิดและหัวข้อการประกวด ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ได้จริง (Practicality) และผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นต่อธรรมชาติ ชุมชน และสังคม และคุณภาพการนำเสนอ (Presentation & Quality) ความสวยงาม ความชัดเจนของภาษา หรือทักษะทางเทคนิค ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการรับรองคุณภาพผลงานในระดับ Platinum Ranking, Gold Ranking และ Silver Ranking ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพและความโดดเด่นของโครงงานในการขับเคลื่อนเป้าหมาย Nature Positive อย่างเป็นรูปธรรมผู้เข้าร่วมประกวดและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและสถานศึกษาได้ต่อยอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในอนาคต
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังจะได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และการบริหารจัดการโครงงาน ในกิจกรรม Boot Camp ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลงานทางวิชาการ กิจกรรมสะสมผลงาน (Portfolio) และการศึกษาต่อในอนาคตได้ โดยผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจาก BEDO สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถดูแลได้มากกว่า 1 ทีม
เยาวชนที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 สิงหาคม 2569 และจะประกาศรายชื่อ 25 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ก่อนเข้าสู่กระบวนการพัฒนาโครงงานและนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนมกราคม 2570 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.BioGang.net, Facebook : Biogang.net, Line : @biogang และ YouTube : Biogang หรือศึกษาข้อมูลกิจกรรมเยาวชนเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ BEDO สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-2141-7833 ในวันและเวลาราชการ
BEDO เชื่อว่า ทุกความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ จึงมุ่งสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในการเรียนรู้ ลงมือทำ และได้รับการยกย่อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมาย Nature Positive และสร้างอนาคตที่ธรรมชาติและมนุษย์เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน