7 ข้อมือใหม่ต้องรู้! ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 vs 2+ แบบไหนดี? เลือกพลาด จ่ายไม่คุ้ม แถมเสียเงินบานปลายกว่าเดิม!

วินาทีที่รถยนต์คันใหม่วิ่งออกจากโชว์รูม ก็คือวินาทีที่ภาระหน้าที่ของเราได้เพิ่มขึ้นแล้ว สำหรับมือใหม่หัดขับที่ประสบการณ์บนท้องถนนยังไม่เยอะ อาจเจอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นการเฉี่ยวชนกระถางต้นไม้ ถอยชนเสาไฟฟ้า หรืออุบัติเหตุที่มีคู่กรณี ต่างก็เป็นบทเรียนราคาแพงหากไม่มีเกราะป้องกันที่ดี
การตัดสินใจเลือกประเภทความคุ้มครองจึงเป็นโจทย์แรกที่ชวนปวดหัว ระหว่าง “ความคุ้มครองสูงสุด” กับ “ความประหยัด” หลายคนมักพลาดท่าเลือกเพียงเพราะเบี้ยประกันราคาถูก แต่ลืมนึกถึงไลฟ์สไตล์การใช้งานจริง การศึกษาข้อมูลเพื่อทําประกันรถยนต์ชั้น 1 จึงต้องวางแผนความเสี่ยงเพื่อให้ทุกเส้นทางเต็มไปด้วยความอุ่นใจและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
1. ขอบเขตความคุ้มครอง “เคลมแห้ง” จุดวัดใจที่ประกันชั้น 1 กินขาด
ความแตกต่างชัดๆ ที่มือใหม่ต้องทำความเข้าใจคือ การเคลมแบบไม่มีคู่กรณี หรือที่เรียกกันว่าเคลมแห้ง หากคุณเป็นคนที่ยังไม่ชำนาญการกะระยะจนเผลอถอยชนเสาหรือขูดฟุตบาท การตัดสินใจเลือกทําประกันรถยนต์ชั้น 1 จะเป็นคำตอบที่ตรงจุด เพราะประกันชั้น 2+ จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่รถชนกับรถและต้องมีคู่กรณีมายืนยันเท่านั้น หากพบรอยบุบโดยไม่ทราบสาเหตุ ประกันชั้น 2+ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนนี้ อาจทำให้ต้องควักกระเป๋าจ่ายค่าซ่อมเองจนบานปลายได้
2. ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) ตัวช่วยลดเบี้ยที่ต้องดูให้ดี
หลายคนแปลกใจว่าทำไมราคาเบี้ยประกันของแต่ละบริษัทถึงต่างกัน ทั้งที่เป็นประเภทเดียวกัน ส่วนหนึ่งอยู่ที่ค่าเสียหายส่วนแรก หรือ Deductible หากตกลงรับภาระส่วนนี้เองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (เช่น 1,000 - 5,000 บาท) จะช่วยให้ค่าเบี้ยตอนทําประกันรถยนต์ชั้น 1 ถูกลงมาก แต่สำหรับมือใหม่ที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ การเลือกแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกอาจคุ้มค่ากว่าในระยะยาว เพราะไม่ต้องคอยจ่ายเงินก้อนเล็กก้อนน้อยทุกครั้งที่แจ้งเคลม เป็นรายละเอียดที่ต้องคำนวณให้สัมพันธ์กับทักษะการขับขี่ของตัวเองด้วย
3. อายุรถยนต์กับข้อจำกัดที่เปลี่ยนไปในปี 2026
เมื่อก่อนการทําประกันรถยนต์ชั้น 1 มักจำกัดเฉพาะรถใหม่ไม่เกิน 5-7 ปี แต่ปัจจุบันกฎเกณฑ์นี้ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่สำหรับรถที่เริ่มอายุเกิน 10 ปีขึ้นไป การจะทําประกันรถยนต์ชั้น 1 อาจเริ่มทำยากหรือเบี้ยสูงขึ้นตามความเสี่ยงของอะไหล่ ในจุดนี้ประกันชั้น 2+ จึงก้าวเข้ามาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับรถมือสองหรือรถยนต์ที่มีอายุมาก เนื่องจากให้ความคุ้มครองใกล้เคียงชั้น 1 ในราคาที่ประหยัดกว่า และมักไม่จำกัดอายุรถเข้มงวดเท่า ช่วยให้เจ้าของรถรุ่นเก๋ายังคงมีความคุ้มครองที่วางใจได้
4. พลังปกป้องจากภัยธรรมชาติและเหตุไม่คาดฝัน
สภาพอากาศในปัจจุบันมีความแปรปรวนสูง ทั้งน้ำท่วมฉับพลันหรือกิ่งไม้หล่นทับจากพายุ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคนขับขี่ การตัดสินใจทําประกันรถยนต์ชั้น 1 มักจะรวมความคุ้มครองส่วนนี้มาให้แบบเบ็ดเสร็จ (All-in-one) ขณะที่ประกันชั้น 2+ บางกรมธรรม์อาจไม่ได้ครอบคลุมเรื่องน้ำท่วมหรือไฟไหม้เป็นมาตรฐานหลัก การอ่านรายละเอียดในตารางกรมธรรม์จึงสำคัญมาก เพราะหากพื้นที่ที่อยู่อาศัยหรือเส้นทางที่ใช้ประจำเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วม การขยับขึ้นไปใช้ชั้น 1 จะช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจพังได้ในพริบตาหากรถเสียเพราะน้ำท่วม หรือเจอภัยธรรมชาติ
5. ทุนประกันภัย (Sum Insured) การชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายหนัก
ทุนประกันคือจำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทจะจ่ายให้เมื่อรถเกิดความเสียหายสิ้นเชิง (Total Loss) หรือถูกโจรกรรม โดยปกติการทําประกันรถยนต์ชั้น 1 จะให้ทุนประกันที่สูงกว่า (ประมาณ 80% ของราคากลาง) เมื่อเทียบกับชั้น 2+ ที่มักกำหนดทุนประกันไว้เป็นตัวเลขคงที่และไม่สูงนัก มือใหม่ที่ยังผ่อนรถอยู่ควรเลือกทุนประกันให้ครอบคลุมยอดหนี้คงค้างกับไฟแนนซ์ เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่รถหายหรือพังยับเยินแต่ประกันจ่ายไม่พอปิดยอดหนี้ จนกลายเป็น “หนี้ที่ไม่มีรถ” ซึ่งเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากเจอเลย
6. บริหารจัดการส่วนลดประวัติดี (No Claim Discount) เพื่อเบี้ยที่ถูกลงในทุกปี
การมีประกันไม่ใช่แค่เรื่องของการเคลม แต่คือการสร้างวินัยทางการเงิน หากขับขี่ดีและไม่มีการแจ้งเคลมที่เป็นฝ่ายผิดตลอดทั้งปี เมื่อถึงเวลาต่ออายุและเลือกทําประกันรถยนต์ชั้น 1 ต่อไป จะได้รับส่วนลดประวัติดีสะสมตั้งแต่ 20% ไปจนถึงสูงสุด 50% ทำให้เบี้ยประกันชั้น 1 ในปีต่อๆ มาอาจมีราคาใกล้เคียงกับชั้น 2+ เลยทีเดียว การลงทุนกับประกันชั้น 1 ในช่วงปีแรกๆ จึงเป็นการวางรากฐานเพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดในระยะยาวที่คุ้มค่ากว่าการเปลี่ยนประเภทประกันไปมา
7. บริการเสริมและ Roadside Assistance ให้มือใหม่อุ่นใจมากกว่าเงินชดเชย
สำหรับมือใหม่ที่ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ยังเป็นศูนย์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน (Roadside Assistance) คือตัวช่วยที่ช่วยอำนวยความสะดวกดีจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหมด ยางแบน หรือแบตเตอรี่เสื่อมกลางทาง การเลือกทําประกันรถยนต์ชั้น 1 กับบริษัทชั้นนำจะมีบริการนี้แถมมาให้ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ประกันชั้น 2+ ราคาประหยัดอาจมีการตัดส่วนนี้ออกไป การเปรียบเทียบบริการเสริมเหล่านี้จึงสำคัญไม่แพ้ค่าเบี้ยประกัน เพราะในสถานการณ์จริงบริการนี้คือสิ่งที่ช่วยลดความตื่นตระหนกของมือใหม่ได้ดีที่สุด
เลือกความคุ้มครองที่พอดี เพื่อชีวิตที่ไปต่อได้ไม่สะดุด การเลือกประเภทประกันรถยนต์ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับการประเมินความเสี่ยงและทักษะของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา สำหรับมือใหม่หัดขับ การเริ่มต้นด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมที่สุดคือการลงทุนที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจบั่นทอนกำลังใจในการใช้รถและเงินในบัญชีด้วย
หากยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นตรงไหน แต่อยากได้ความคุ้มครองที่จริงใจและโปร่งใส ประกันติดโล่คือคำตอบ ที่นี่เข้าใจดีว่าการเลือกประกันเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ซับซ้อน จึงคัดแพ็กเกจที่หลากหลายมาให้คุณเปรียบเทียบได้ง่ายๆ พร้อมบริการหลังการขายที่เป็นกันเองและพึ่งพาได้จริง ที่สำคัญเรายังมีทางเลือกการชำระเงินยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนเงินสด 0% นานสูงสุด 10 เดือน หรือการชำระผ่านบัตรเครดิต เพื่อให้การเข้าถึงความปลอดภัยเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน เพราะที่ประกันติดโล่ เราเชื่อว่าความอุ่นใจของลูกค้าคือภารกิจสำคัญที่สุดของเรา