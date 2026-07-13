สสว.สัญจร 4 ภูมิภาค “ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทย”

สสว.ปลดล็อกทุกโอกาสการเติบโตให้ผู้ประกอบการ SME ในงาน “สสว. UNLOCK ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทย” ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกุญแจ 5 ดอก ที่จะมาเป็นตัวช่วยปลดล็อก SME ไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมกำหนดสัญจร 4ภูมิภาค
นางสาวปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดเผยว่า โลกธุรกิจยุคใหม่หมุนเร็วและเต็มไปด้วยความท้าทาย สสว. จึงไม่หยุดนิ่งที่จะปรับตัวเพื่อเป็นเพื่อนแท้ร่วมทาง ที่เข้าถึงง่ายและพร้อมช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว วันนี้เราจึงก้าวสู่บทบาท The Growth Connector เพื่อเข้าไปเชื่อมต่อทุกโอกาส ทลายทุกอุปสรรค และสร้างการเติบโตให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
ในงาน “สสว. UNLOCK ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทย”ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2569 ได้รวบรวมบทบาท และฉายภาพความสำเร็จของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับเรา พร้อมจัดงานต่อเนื่องใน 4 จังหวัด เพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศจะได้รู้จักและสัมผัสบทบาทของ สสว. มากขึ้น โดยสสว. จะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทางในการเดินเคียงข้างให้คำปรึกษา และเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปพร้อม SME ไทย ให้โตได้ไกลและไปได้จริง
ภายในงาน สสว. ได้จัดพื้นที่นิทรรศการในรูปแบบที่มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและเรียนรู้จริงผ่านภารกิจไขกุญแจ 5 ดอก ได้แก่ แหล่งเงินทุน (ชูโครงการเด่นอย่าง 'SME ปังตังได้คืน' หรือ BDS), ความรู้และคำปรึกษา, ข้อมูลและสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรกว่า 50 หน่วยงาน, โอกาสทางการตลาด และนโยบายรัฐเชิงรุก
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่แสดงความสำเร็จ (Showcase) จากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมจาก สสว. อาทิ ยาอมแก้ไอตรายูอีคอฟ, ยู้ ลูกชิ้นปลาเยาวราช, อุดรกระจกรถยนต์, และ The Tree Riverside มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อจุดประกายไอเดียให้แก่ผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจ
หลังจากการเปิดตัวที่กรุงเทพฯ สสว. พร้อมเดินหน้าสัญจรไปพบปะและให้บริการแก่พี่น้องผู้ประกอบการในอีก 4 ภูมิภาคหัวเมืองใหญ่ทั่วไทย วันที่ 1-2 สิงหาคม ที่เซ็นทรัล เชียงใหม่, วันที่ 14-16 สิงหาคม ที่เซ็นทรัล หาดใหญ่, วันที่ 21-23 สิงหาคม ที่เซ็นทรัล ชลบุรี, และปิดท้ายที่ขอนแก่น ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2569 เพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการ SME ไทย หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างครอบคลุม ตอกย้ำบทบาทใหม่ “The Growth Connector” ในการเป็นผู้ปลดล็อกทุกข้อจำกัดให้ผู้ประกอบการ SME ไทยให้โตได้ไกลไปได้จริง