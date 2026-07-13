EGGTRACK 2025: การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบปลอดกรงในประเทศไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยความโปร่งใสและการดำเนินการของภาคธุรกิจยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ

รายงาน EggTrack 2025 ฉบับล่าสุดจาก Compassion in World Farming ระบุว่า ประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นตลาดสำคัญมากขึ้นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตไข่ไก่จากระบบปลอดกรงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยมีบริษัทจำนวนมากขึ้นที่เปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและการดำเนินการตามคำมั่นสัญญาอย่างจริงจัง ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบปลอดกรงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมต่อสวัสดิภาพของแม่ไก่ไข่
รายงาน EggTrack 2025 ระดับโลกได้ประเมินคำมั่นด้านการใช้ไข่จากระบบปลอดกรงจำนวน 852 คำมั่น จาก 602 องค์กรธุรกิจทั่วโลก รวมถึง 69 คำมั่นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบปลอดกรงทั่วโลกอยู่ที่ 85% เพิ่มขึ้นจาก 75% ในปี 2023 จากข้อมูลคำมั่นจำนวน 117 รายการ พบว่าแม่ไก่ไข่มากกว่า 160 ล้านตัวต่อปีที่ได้รับประโยชน์จากระบบการเลี้ยงแบบปลอดกรง
ไฮไลต์สำคัญของ EggTrack 2025 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก• บริษัท 59 แห่งที่เปิดเผยรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณะ ขณะที่อีก 10 แห่งไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอัปเดตใด ๆ
• บริษัท 11 แห่งที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบปลอดกรงภายในปี 2025 ได้แก่ Hilton Hotels, Hyatt International Asia Pacific Limited, Marriott Asia Pacific Management Limited, Starbucks APAC, Kraft Heinz, Accor S.A., Four Seasons Hotels & Resorts และ Mars, Incorporated
• บริษัท 9 แห่งที่ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไป โดยไม่ได้เผยแพร่แผนการดำเนินงาน (implementation roadmap)
• บริษัท 4 แห่งที่ถอนคำมั่นด้านการใช้ไข่จากระบบปลอดกรง
• Sodexo เป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวที่เผยแพร่แผนงานระดับภูมิภาคอย่างละเอียด หลังจากขยายคำมั่นครอบคลุม 6 ตลาดในเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า บริษัทที่มีวิสัยทัศน์ก้าวหน้ายังคงแสดงให้เห็นว่าการผลิตไข่จากระบบปลอดกรงสามารถทำได้จริงและมีความคุ้มค่าทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยังไม่สม่ำเสมอ โดย “ความโปร่งใส” ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ บางบริษัทเปิดเผยข้อมูลเฉพาะบางตลาดหรือบางประเภทของไข่ ขณะที่บางบริษัทได้ขยายระยะเวลาดำเนินการหรือหยุดการรายงานความคืบหน้า ในขณะที่สหราชอาณาจักรและประเทศในยุโรปกำลังเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายเพื่อยุติการใช้กรงเลี้ยงแม่ไก่ไข่ ความคาดหวังในระดับโลกจึงเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การเปิดเผยข้อมูลและแผนการดำเนินงานในระดับประเทศมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
ประเทศไทย: ความก้าวหน้ากำลังเพิ่มขึ้น แต่ความโปร่งใสยังคงเป็นปัจจัยสำคัญ
รายงานระบุถึงพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนี้:
• Lotus’s Thailand ถอนคำมั่นด้านการใช้ไข่จากระบบปลอดกรงทั้งหมด
• SSP International Thailand ขยายกำหนดเวลาการดำเนินการออกไปจนถึงปี 2028 โดยไม่ได้เผยแพร่แผนการดำเนินงาน
• Food Passion Asia ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบปลอดกรงภายในปี 2025
ในขณะเดียวกัน มีบริษัท 5 แห่งที่รายงานข้อมูลความคืบหน้าเชิงตัวเลข โดยมีค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนผ่านอยู่ที่ 41.3% ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงโอกาสในการขยายการรายงานความคืบหน้าให้ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายให้ยุติการใช้กรงแบบดั้งเดิมสำหรับการเลี้ยงแม่ไก่ไข่ แม้ว่ากรมปศุสัตว์จะได้กำหนดมาตรฐานการผลิตไข่ไก่แบบปลอดกรงในปี 2020 แต่การนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้ยังคงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก จึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่ภาคธุรกิจไทยจะสามารถแสดงบทบาทความเป็นผู้นำผ่านการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใส การจัดทำแผนการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ และการลงทุนในห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทที่มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญยังสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัล Good Egg Award 2026 ของ Compassion in World Farming โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2026
ดร. เทรซีย์ โจนส์ ผู้อำนวยการระดับโลกด้านธุรกิจอาหาร กล่าวว่า “รายงาน EggTrack 2025 แสดงให้เห็นว่า ภาคธุรกิจยังคงพิสูจน์ได้ว่าการจัดหาไข่จากระบบปลอดกรงสามารถทำได้จริงและมีความคุ้มค่าทางธุรกิจ ขณะที่ยุโรปกำลังเดินหน้าสู่การยุติการใช้กรงสำหรับแม่ไก่ไข่ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงจึงมีความชัดเจนมากขึ้น บริษัทที่ยังดำเนินการล่าช้าจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นที่ได้ประกาศไว้ ขณะที่บริษัทที่ถอนตัวหรือปรับลดความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบปลอดกรง ควรกลับมากำหนดคำมั่นที่ชัดเจน มีกรอบเวลาที่แน่นอน และมีแผนการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ การเปลี่ยนคำมั่นให้เป็นการปฏิบัติจริงจะช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่ปลอดกรง และทำให้การใช้กรงกลายเป็นเพียงประวัติศาสตร์ในที่สุด”
EggTrack จะยังคงทำหน้าที่ตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างอิสระ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจนกว่าระบบการเลี้ยงแบบปลอดกรงจะได้รับการนำไปใช้กับแม่ไก่ไข่ทั่วโลกอย่างสมบูรณ์
สามารถอ่านรายงาน EggTrack 2025 ฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ของ Compassion in World Farming
หมายเหตุ
• Compassion in World Farming เป็นองค์กรการกุศลชั้นนำระดับนานาชาติด้านสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ซึ่งรณรงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสัตว์ในฟาร์มหลายล้านตัว ผ่านการผลักดันเชิงนโยบาย การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก โครงการ Food Business ขององค์กรมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแนวทางการผลิตอาหารที่ยั่งยืนแบบองค์รวม โดยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ลดการพึ่งพาอาหารจากสัตว์ และสนับสนุนให้อุตสาหกรรมอาหารเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม www.compassioninfoodbusiness.com
• EggTrack ของ Compassion in World Farming ทำหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าของบริษัทอาหารรายใหญ่ของโลกในการปฏิบัติตามคำมั่นโดยสมัครใจด้านการใช้ไข่จากระบบปลอดกรงในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ยุโรป เอเชียแปซิฟิก สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
• ระบบปลอดกรงช่วยให้แม่ไก่ไข่สามารถเดิน เกาะคอน วางไข่ในรัง และแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระบบกรงแบบดั้งเดิม จึงช่วยยกระดับสวัสดิภาพของสัตว์ได้อย่างมีนัยสำคัญ
• การรับสมัครรางวัล Good Egg Award 2026 เปิดรับจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2026 เพื่อยกย่องธุรกิจอาหารที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์ม ผ่านคำมั่นที่ชัดเจน การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใส