วปอ. 68 หมู่เสือ ผนึก SCGC - กรมอุทยานฯ เข้าร่วมโครงการ “คืนชีวิตให้ภูผา สู่สายธาราที่ยั่งยืน” ฟื้นฟูต้นน้ำเขายายดา

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 68 (วปอ.68) หมู่เสือ ร่วมกับ SCGC และกรมอุทยานแห่งชาติฯ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กองทัพ และชุมชนในพื้นที่ ประกาศความร่วมมือ โครงการ “คืนชีวิตให้ภูผา สู่สายธาราที่ยั่งยืน” ร่วมกับชุมชนเขายายดา จังหวัดระยอง เพื่อฟื้นฟูผืนป่าและระบบนิเวศต้นน้ำ สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อธรรมชาติ (Nature Positive) อย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–มิถุนายน 2569 ได้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 68 ฝาย และปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสากว่า 600 คน จากทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เสริมความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมส่งมอบการดูแลพื้นที่ให้ชุมชนร่วมสานต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำในระยะยาว
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้ส่งมอบรังเลี้ยงชันโรงจำนวน 6 รัง ให้แก่ชุมชนเขายายดา เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงเป็นอาชีพเสริม โดยชันโรงสามารถให้ผลผลิตเป็นน้ำผึ้งชันโรง ซึ่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลากหลาย ขณะเดียวกันชันโรงยังเป็นแมลงผสมเกสรที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รักษาความสมดุลของธรรมชาติ และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน
SCGC มุ่งมั่นเดินหน้าส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติผ่านความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและประเทศต่อไป