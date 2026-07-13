“สหพัฒนพิบูล” มอบทุนการศึกษา สนับสนุนนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร สจล. สร้างบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมอาหารไทย

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย นำโดย นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประจำปี 2569 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ของนักศึกษาด้านวิศวกรรมอาหาร เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมอาหารไทย โดยมี รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นผู้แทนรับมอบ ณ หอประชุมวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน สจล. ร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีดังกล่าว
พิธีมอบทุนดังกล่าวจัดขึ้นภายในงาน “K-Engineering World Tour and Competency Challenge 2026” ซึ่งเป็นเวทีแสดงศักยภาพทางวิศวกรรมระดับสากลของสถาบันฯ โดยในครั้งนี้ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน ทุนละ 35,000 บาท รวมมูลค่า 315,000 บาท โดยมอบให้แก่นักศึกษาแบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 ทุน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 ทุน และระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุน
การสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีการ คณะผู้บริหารได้ร่วมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชั้น 1 ณ FACTory Classroom ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการที่ทันสมัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ หัวหน้าศูนย์ FACTory Classroom ผศ.ดร.กฤดากร กล่อมการ ผู้ก่อตั้งศูนย์ฯ และ ผศ.สมัคร รักแม่ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร พร้อมด้วยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและนำชมความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนจริง
นอกจากนี้ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ยังนำผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ 100% “มองต์เฟลอ”(Mont Fleur) มาร่วมออกบูธบริการเครื่องดื่มแก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานตลอดกิจกรรม
ความร่วมมือระหว่าง สหพัฒนพิบูล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย แต่ยังเป็นต้นแบบของการบูรณาการระหว่างภาคเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านวิศวกรรมอาหารให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป