สัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติอาหารเวียดนาม โดยเชฟรับเชิญจากโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ฟูโก๊วก เอเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ณ ห้องอาหาร ซีซั่นนอล เทสท์ส

โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์สัมผัสเสน่ห์แห่งรสชาติอาหารเวียดนาม ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษโดยสองเชฟรับเชิญจากเวียดนาม ณ ห้องอาหาร ซีซั่นนอล เทสท์ส ระหว่างวันที่ 17–26 กรกฎาคม 2569
ส่งตรงจากเกาะฟูโกว๊กสู่กรุงเทพฯ เชฟ ติ๊ง เหวียน (Chef Tính Nguyễn) และเชฟ เจิ่น ถิ กิม เลียน (Chef Tran Thi Kim Lien) จากห้องอาหาร Tempus Fugit โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ฟู้ก๊วก เอเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท (JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa) นำความเชี่ยวชาญและมรดกทางอาหารของเวียดนามมาถ่ายทอดผ่านหลากหลายเมนู โดยผสานเทคนิคการปรุงแบบดั้งเดิมเข้ากับวัตถุดิบสดใหม่ เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และความหลากหลายของอาหารเวียดนามได้อย่างครบถ้วน
หนึ่งในเมนูไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาดคือ ขนมเบื้องญวนเวียดนาม (Seafood Bánh Xèo) แพนเค้กสไตล์เวียดนาม ตัวแป้งสีเหลืองทองกรอบนอกนุ่มใน สอดไส้ซีฟู้ด เสิร์ฟพร้อมผักสมุนไพรหอมสดชื่นและน้ำจิ้มสูตรดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมี ปอเปี๊ยะทอดเวียดนาม (Vietnamese Seafood Spring Rolls) แป้งปอเปี๊ยะสอดไส้ซีฟู้ดที่ห่ออย่างประณีตและทอดจนกรอบ และยังมีเมนูยอดนิยมอีกมากมาย อาทิ เฝอไก่ ปลาดุกคาราเมลอบหม้อดิน และของหวานอย่าง เต้าทึงน้ำลำไยใส่เม็ดบัว
พบกับเมนูอาหารเวียดนามต้นตำรับได้ในไลน์บุฟเฟต์ ณ ห้องอาหาร ซีซั่นนอล เทสท์ส ระหว่างวันที่ 17–26 กรกฎาคม 2569 ให้บริการมื้อกลางวัน เวลา 12.00 –14.30 น. และมื้อค่ำ เวลา 18.00 – 22.00 น.
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ห้องอาหารซีซันนอล เทสท์ส ชั้น 7
โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
วันที่ 17–26 กรกฎาคม 2569
โทร: 02 207 8000
สำรองที่นั่ง: https://www.sevenrooms.com/reservations/seasonaltastesrestaurantbkkwi/fb
โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่พักได้ที่ โทร.02 207 8000 หรืออีเมล์ bangkok@westin.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.westingrandesukhumvit.com/ และติดตามข่าวสารต่างๆทาง www.facebook.com/WestinBangkok/