‘Yaomic’ หนุนครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีโลก ร่วมเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ‘Y Book Fair 11’

เปิดตัว 2 ผลงานใหม่ ดันวงการ BL/GL เติบโตอย่างยั่งยืน แพลตฟอร์มสัญชาติไทยยกระดับนักเขียน-นักวาดไทย สร้างพื้นที่แห่งโอกาส พร้อมขยายผลงานสู่ตลาดต่างประเทศ
วงการคอนเทนต์ BL/GL ของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ‘Yaomic’ (ยา-โอ-มิค) แพลตฟอร์มอ่านการ์ตูนวาย และนิยายวายลิขสิทธิ์สัญชาติไทย เดินหน้าสนับสนุนวงการครีเอเตอร์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการเข้าร่วมเป็น ผู้สนับสนุนหลักระดับแพลทินัม ในงาน Y Book Fair ครั้งที่ 11 เทศกาลหนังสือและคอนเทนต์ BL/GL ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 ณ Event Hall ชั้น B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด "เกิดใหม่ทั้งที ขอเป็นนักอ่านวายในต่างโลก"
สร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้ครีเอเตอร์ไทย
การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Yaomic ในการเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผลงานลิขสิทธิ์แท้จากนักเขียน และนักวาดชาวไทย พร้อมเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์ได้แสดงศักยภาพ สร้างฐานผู้อ่าน และต่อยอดผลงานสู่ตลาดระดับสากล
ปัจจุบัน Yaomic ให้บริการคอนเทนต์ถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาเวียดนาม เพื่อขยายโอกาสให้ผลงานของคนไทยเข้าถึงนักอ่านทั่วโลก
ผลักดัน Soft Power ไทยผ่านคอนเทนต์ BL/GL
คุณสินีนาถ ธรรมยา หรือ "คุณแพม" บรรณาธิการ และผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหา (Content Director) ของ Yaomic กล่าวว่า แพลตฟอร์มให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนักสร้างสรรค์ไทยมาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าผลงานของคนไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับนานาชาติ
การร่วมงาน Y Book Fair อย่างต่อเนื่องจึงไม่เพียงเป็นการพบปะนักอ่าน แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดัน Soft Power ของประเทศไทย ผ่านคอนเทนต์ BL/GL ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก
เปิดตัว 2 ผลงานใหม่บนเวที Y Book Fair
หนึ่งในไฮไลต์ของงาน คือการเปิดตัวนิยายเรื่องใหม่จากนักเขียนไทย 2 ผลงาน ได้แก่
• "รัชทายาทแล้วไง จงไปเก็บขี้ม้า" ผลงานแนวพีเรียดจีน แฟนตาซี โรแมนติกคอมเมดี้ จาก lonely cat และ Earchz ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชายหนุ่มชาวดอยผู้บังเอิญช่วยชีวิตองค์รัชทายาทโดยไม่รู้ตัว
• "จันทร์ทิวา" ผลงานแนวพีเรียดไทย โรแมนติก ดราม่า แฟนตาซี จาก Pim Pimol เล่าเรื่องความรักต้องห้ามระหว่างหญิงม่ายกับกินรีสาว ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น และเสน่ห์ของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
พร้อมกิจกรรมเสวนา พูดคุยกับนักเขียน และช่วงถาม-ตอบอย่างใกล้ชิดกับแฟนผลงาน
ยกขบวนกิจกรรมสร้างสีสันตลอดงาน
ภายในบูธ Yaomic ยังจัดกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักอ่าน อาทิ การพบปะคอสเพลย์จากทั้งสองเรื่อง เกม Catching Mimi รับของที่ระลึก กิจกรรม Yaomic Café แจกซอฟต์เสิร์ฟสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงภารกิจสะสมตราประทับ Yaomic × Y Book Fair Quest Mission เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากงาน
เชื่อมโยงนักเขียนกับนักอ่านอย่างใกล้ชิด
นอกจากการนำเสนอผลงานใหม่ Yaomic ยังมุ่งสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเขียน นักวาด และนักอ่าน ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้พบปะ พูดคุย และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาวงการคอนเทนต์ไทย
เดินหน้าขยายฐานนักอ่านผ่านแคมเปญออนไลน์
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมภายในงาน Yaomic ยังเปิดตัวแคมเปญ "Yaomic Read Me Week" เพื่อเชิญชวนนักอ่านทั้งหน้าใหม่และแฟนประจำ ร่วมติดตามและสนับสนุนผลงานออริจินัลของนักเขียนไทย ผ่านทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์
คอนเทนต์ไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก
การขยายบริการสู่หลายภาษา ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยให้ผลงานของนักสร้างสรรค์ไทยสามารถเข้าถึงผู้อ่านในระดับนานาชาติ สร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
BL/GL ไทยกับอนาคตที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คอนเทนต์ BL/GL ของไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดนักเขียน นักวาด และผู้ผลิตผลงานรุ่นใหม่จำนวนมาก การสนับสนุนจากแพลตฟอร์มอย่าง Yaomic จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
เดินหน้าสร้างโอกาสให้คนไทยผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
Yaomic ยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตเคียงข้างนักสร้างสรรค์ไทย พร้อมผลักดันผลงานคุณภาพสู่สายตานักอ่านทั่วโลก และร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างโอกาสให้คนไทยได้เปล่งประกายบนเวทีระดับสากล
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Yaomic ได้ทั้ง iOS และ Android หรืออ่านผ่านเว็บไซต์ www.yaomic.com
ติดตาม Yaomic ได้ทุกช่องทาง
•Facebook: @yaomicofficial
•Instagram: @yaomicofficial
•Twitter (X): @yaomicofficial
•TikTok: @yaomicofficial
•YouTube: @yaomicofficial