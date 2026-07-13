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‘Yaomic’ หนุนครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีโลก ร่วมเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ‘Y Book Fair 11’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เปิดตัว 2 ผลงานใหม่ ดันวงการ BL/GL เติบโตอย่างยั่งยืน แพลตฟอร์มสัญชาติไทยยกระดับนักเขียน-นักวาดไทย สร้างพื้นที่แห่งโอกาส พร้อมขยายผลงานสู่ตลาดต่างประเทศ

วงการคอนเทนต์ BL/GL ของไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ‘Yaomic’ (ยา-โอ-มิค) แพลตฟอร์มอ่านการ์ตูนวาย และนิยายวายลิขสิทธิ์สัญชาติไทย เดินหน้าสนับสนุนวงการครีเอเตอร์ไทยอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการเข้าร่วมเป็น ผู้สนับสนุนหลักระดับแพลทินัม ในงาน Y Book Fair ครั้งที่ 11 เทศกาลหนังสือและคอนเทนต์ BL/GL ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2569 ณ Event Hall ชั้น B2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด "เกิดใหม่ทั้งที ขอเป็นนักอ่านวายในต่างโลก"

สร้างพื้นที่แห่งโอกาสให้ครีเอเตอร์ไทย
การเข้าร่วมงานครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ Yaomic ในการเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมผลงานลิขสิทธิ์แท้จากนักเขียน และนักวาดชาวไทย พร้อมเปิดพื้นที่ให้ครีเอเตอร์ได้แสดงศักยภาพ สร้างฐานผู้อ่าน และต่อยอดผลงานสู่ตลาดระดับสากล

ปัจจุบัน Yaomic ให้บริการคอนเทนต์ถึง 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาเวียดนาม เพื่อขยายโอกาสให้ผลงานของคนไทยเข้าถึงนักอ่านทั่วโลก

ผลักดัน Soft Power ไทยผ่านคอนเทนต์ BL/GL
คุณสินีนาถ ธรรมยา หรือ "คุณแพม" บรรณาธิการ และผู้อำนวยการฝ่ายเนื้อหา (Content Director) ของ Yaomic กล่าวว่า แพลตฟอร์มให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนักสร้างสรรค์ไทยมาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าผลงานของคนไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับนานาชาติ

การร่วมงาน Y Book Fair อย่างต่อเนื่องจึงไม่เพียงเป็นการพบปะนักอ่าน แต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดัน Soft Power ของประเทศไทย ผ่านคอนเทนต์ BL/GL ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก

เปิดตัว 2 ผลงานใหม่บนเวที Y Book Fair
หนึ่งในไฮไลต์ของงาน คือการเปิดตัวนิยายเรื่องใหม่จากนักเขียนไทย 2 ผลงาน ได้แก่
• "รัชทายาทแล้วไง จงไปเก็บขี้ม้า" ผลงานแนวพีเรียดจีน แฟนตาซี โรแมนติกคอมเมดี้ จาก lonely cat และ Earchz ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของชายหนุ่มชาวดอยผู้บังเอิญช่วยชีวิตองค์รัชทายาทโดยไม่รู้ตัว
• "จันทร์ทิวา" ผลงานแนวพีเรียดไทย โรแมนติก ดราม่า แฟนตาซี จาก Pim Pimol เล่าเรื่องความรักต้องห้ามระหว่างหญิงม่ายกับกินรีสาว ที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น และเสน่ห์ของวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
พร้อมกิจกรรมเสวนา พูดคุยกับนักเขียน และช่วงถาม-ตอบอย่างใกล้ชิดกับแฟนผลงาน

ยกขบวนกิจกรรมสร้างสีสันตลอดงาน
ภายในบูธ Yaomic ยังจัดกิจกรรมมากมายเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักอ่าน อาทิ การพบปะคอสเพลย์จากทั้งสองเรื่อง เกม Catching Mimi รับของที่ระลึก กิจกรรม Yaomic Café แจกซอฟต์เสิร์ฟสำหรับผู้ร่วมกิจกรรม รวมถึงภารกิจสะสมตราประทับ Yaomic × Y Book Fair Quest Mission เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากงาน
เชื่อมโยงนักเขียนกับนักอ่านอย่างใกล้ชิด

นอกจากการนำเสนอผลงานใหม่ Yaomic ยังมุ่งสร้างพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเขียน นักวาด และนักอ่าน ผ่านกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้พบปะ พูดคุย และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาวงการคอนเทนต์ไทย

เดินหน้าขยายฐานนักอ่านผ่านแคมเปญออนไลน์
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมภายในงาน Yaomic ยังเปิดตัวแคมเปญ "Yaomic Read Me Week" เพื่อเชิญชวนนักอ่านทั้งหน้าใหม่และแฟนประจำ ร่วมติดตามและสนับสนุนผลงานออริจินัลของนักเขียนไทย ผ่านทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์

คอนเทนต์ไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก
การขยายบริการสู่หลายภาษา ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยให้ผลงานของนักสร้างสรรค์ไทยสามารถเข้าถึงผู้อ่านในระดับนานาชาติ สร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
BL/GL ไทยกับอนาคตที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คอนเทนต์ BL/GL ของไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดนักเขียน นักวาด และผู้ผลิตผลงานรุ่นใหม่จำนวนมาก การสนับสนุนจากแพลตฟอร์มอย่าง Yaomic จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

เดินหน้าสร้างโอกาสให้คนไทยผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์
Yaomic ยังคงยืนยันเจตนารมณ์ในการเป็นแพลตฟอร์มที่เติบโตเคียงข้างนักสร้างสรรค์ไทย พร้อมผลักดันผลงานคุณภาพสู่สายตานักอ่านทั่วโลก และร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านการสร้างโอกาสให้คนไทยได้เปล่งประกายบนเวทีระดับสากล

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Yaomic ได้ทั้ง iOS และ Android หรืออ่านผ่านเว็บไซต์ www.yaomic.com
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‘Yaomic’ หนุนครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีโลก ร่วมเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ‘Y Book Fair 11’
‘Yaomic’ หนุนครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีโลก ร่วมเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ‘Y Book Fair 11’
‘Yaomic’ หนุนครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีโลก ร่วมเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ‘Y Book Fair 11’
‘Yaomic’ หนุนครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีโลก ร่วมเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ‘Y Book Fair 11’
‘Yaomic’ หนุนครีเอเตอร์ไทยสู่เวทีโลก ร่วมเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ ‘Y Book Fair 11’
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