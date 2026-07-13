น้ำรั่วซึมอัตราคงที่ เร่งซ่อมอุโมงค์รถไฟฟ้าสีม่วง ตึกไม่เอียงเพิ่ม

“สิริพงศ์” ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วง ไม่พบการทรุดเอียงเพิ่มเติม เร่งเดินหน้าเสริมความมั่นคงใต้ดิน เน้นย้ำเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.30 น. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง โดยมี นายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และผู้รับจ้างให้ข้อมูล
นายสิริพงศ์กล่าวว่า จากที่ได้รับรายงานสถานการณ์พบว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ไม่พบการทรุดหรือการเอียงของอาคารเพิ่ม และผู้รับจ้างดำเนินการอัดฉีดน้ำยาเสริมความมั่นคงใต้ดิน (chemical Grouting) โดยทีมวิศวกรได้เร่งอัดฉีดน้ำยา sodium silicate ลงใต้ดินเพิ่มอีก มีการดำเนินการแล้วเสร็จ 3 จุด อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ 5 จุด และได้หยุดการสูบน้ำในอุโมงค์ ซึ่งมีอัตราการไหลยังคงอยู่ที่ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
ทั้งนี้ ตรวจวัดการทรุดและรอยแยกของถนนและอาคารช่วง 18.00 น. ยังคงเท่าเดิมเมื่อเทียบกับการตรวจวัดรอบ 11.00 น.ที่ผ่านมา ส่วนการตรวจวัดความเอียงของตัวอาคารพบว่าค่าที่วัดได้จาก tilt meter ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกตัว รอยร้าวยังคงเดิม โดยในคืนนี้ผู้รับจ้างยังเน้นงาน grouting เป็นหลักอย่างต่อเนื่อง
จากนั้น นายสิริพงศ์ได้ติดตามการทำงานของเครื่องน้ำยาเสริมความมั่นคงใต้ดินและเครื่องผสมน้ำยา รวมทั้งเยี่ยมเยียนและทักทายประชาชนที่ยังอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ และประชาชนผู้รับได้ผลกระทบ โดยได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการเยียวยาให้ครบถ้วน