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‘Mersi Clinic’ ฉลอง 13 ปีแห่งความไว้วางใจ ประกาศ Brand Transformation มุ่งสู่ผู้นำเวชศาสตร์ความงามไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Mersi Clinic ฉลองครบรอบ 13 ปี ภายใต้แนวคิด "THE 13-YEAR TRUST JOURNEY WITH YOU" พร้อมประกาศ Brand Transformation เปิดบทใหม่ขององค์กรด้วยวิสัยทัศน์ "13 Years of Trust. A New Chapter Begins with the Medical Team of Mersi Clinic." เดินหน้ายกระดับมาตรฐานเวชศาสตร์ความงามของไทย โดยย้ำว่า "ความไว้วางใจ" จากผู้เข้ารับบริการ คือรากฐานสำคัญของการเติบโตตลอด 13 ปีที่ผ่านมา

ภายในงานเฉลิมฉลองที่ STILL Sukhumvit 20 ผู้บริหารได้ขอบคุณทีมแพทย์ทุกสาขาที่ร่วมสร้างมาตรฐานการรักษา พร้อมเปิดตัวแพทย์รุ่นใหม่ที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต โดยยืนยันว่าความสำเร็จของคลินิกเกิดจากความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ การรักษาเฉพาะบุคคล และการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้ ยังประกาศแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายเป็น 17 สาขาในปี 2027 และ 20 สาขาทั่วประเทศในปี 2028 ควบคู่กับการก่อสร้าง โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางแห่งแรกของ Mersi Clinic เพื่อรองรับบริการศัลยกรรมและเวชศาสตร์ความงามแบบครบวงจร


ดร.ธรรมรัตน์ ธุระทอง (คุณช้อนทอง) CEO ผู้ก่อตั้ง Mersi Clinic และ Chief Executive Officer กล่าวว่า ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่จำนวนสาขา แต่คือความเชื่อมั่นที่ผู้เข้ารับบริการมอบให้ พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ความงามที่ได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศ

บรรยากาศภายในงานยังได้รับเกียรติจาก แคทรียา อิงลิช และ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ร่วมแสดงความยินดี ในก้าวสำคัญของ Mersi Clinic ที่พร้อมเปลี่ยนผ่านจากคลินิกความงามสู่การเป็นองค์กรด้านเวชศาสตร์ความงามที่ให้ความสำคัญกับ คุณภาพ ความปลอดภัย และความเชื่อมั่น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการความงามไทยในอนาคต

Media Contact
Website : https://mersiclinic-thailand.com/

Facebook : MersiClinic Thailand
https://www.facebook.com/mersiclinicOfficial

Instagram : @mersiclinicthailand
https://www.instagram.com/mersiclinicthailand

TikTok : @mersiclinicthailand
https://www.tiktok.com/@mersiclinicthailand?_r=1&_t=ZS-97bu8xgtmFc

LINE Official Account : @mersiclinic
https://lin.ee/YdkL8va

Tel : 094-675-8888











‘Mersi Clinic’ ฉลอง 13 ปีแห่งความไว้วางใจ ประกาศ Brand Transformation มุ่งสู่ผู้นำเวชศาสตร์ความงามไทย
‘Mersi Clinic’ ฉลอง 13 ปีแห่งความไว้วางใจ ประกาศ Brand Transformation มุ่งสู่ผู้นำเวชศาสตร์ความงามไทย
‘Mersi Clinic’ ฉลอง 13 ปีแห่งความไว้วางใจ ประกาศ Brand Transformation มุ่งสู่ผู้นำเวชศาสตร์ความงามไทย
‘Mersi Clinic’ ฉลอง 13 ปีแห่งความไว้วางใจ ประกาศ Brand Transformation มุ่งสู่ผู้นำเวชศาสตร์ความงามไทย
‘Mersi Clinic’ ฉลอง 13 ปีแห่งความไว้วางใจ ประกาศ Brand Transformation มุ่งสู่ผู้นำเวชศาสตร์ความงามไทย
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