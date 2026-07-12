‘Mersi Clinic’ ฉลอง 13 ปีแห่งความไว้วางใจ ประกาศ Brand Transformation มุ่งสู่ผู้นำเวชศาสตร์ความงามไทย

Mersi Clinic ฉลองครบรอบ 13 ปี ภายใต้แนวคิด "THE 13-YEAR TRUST JOURNEY WITH YOU" พร้อมประกาศ Brand Transformation เปิดบทใหม่ขององค์กรด้วยวิสัยทัศน์ "13 Years of Trust. A New Chapter Begins with the Medical Team of Mersi Clinic." เดินหน้ายกระดับมาตรฐานเวชศาสตร์ความงามของไทย โดยย้ำว่า "ความไว้วางใจ" จากผู้เข้ารับบริการ คือรากฐานสำคัญของการเติบโตตลอด 13 ปีที่ผ่านมา
ภายในงานเฉลิมฉลองที่ STILL Sukhumvit 20 ผู้บริหารได้ขอบคุณทีมแพทย์ทุกสาขาที่ร่วมสร้างมาตรฐานการรักษา พร้อมเปิดตัวแพทย์รุ่นใหม่ที่จะร่วมขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต โดยยืนยันว่าความสำเร็จของคลินิกเกิดจากความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์ การรักษาเฉพาะบุคคล และการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
นอกจากนี้ ยังประกาศแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าขยายเป็น 17 สาขาในปี 2027 และ 20 สาขาทั่วประเทศในปี 2028 ควบคู่กับการก่อสร้าง โรงพยาบาลศัลยกรรมเฉพาะทางแห่งแรกของ Mersi Clinic เพื่อรองรับบริการศัลยกรรมและเวชศาสตร์ความงามแบบครบวงจร
ดร.ธรรมรัตน์ ธุระทอง (คุณช้อนทอง) CEO ผู้ก่อตั้ง Mersi Clinic และ Chief Executive Officer กล่าวว่า ตลอด 13 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่จำนวนสาขา แต่คือความเชื่อมั่นที่ผู้เข้ารับบริการมอบให้ พร้อมเดินหน้าพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านเวชศาสตร์ความงามที่ได้รับความไว้วางใจในระดับประเทศ
บรรยากาศภายในงานยังได้รับเกียรติจาก แคทรียา อิงลิช และ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล ร่วมแสดงความยินดี ในก้าวสำคัญของ Mersi Clinic ที่พร้อมเปลี่ยนผ่านจากคลินิกความงามสู่การเป็นองค์กรด้านเวชศาสตร์ความงามที่ให้ความสำคัญกับ คุณภาพ ความปลอดภัย และความเชื่อมั่น เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการความงามไทยในอนาคต
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