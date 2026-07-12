"สิริพงษ์" เยี่ยมผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถเมล์สาย 514 พุ่งชนต้นไม้ ย้ำเยียวยาเต็มที่

รมช.คมนาคม "สิริพงษ์" เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถโดยสารสาย 514 ย้ำ ขสมก. ดูแลเยียวยาเต็มประสิทธิภาพ พร้อมกำชับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุรถโดยสารสาย 514 ณ โรงพยาบาลลาดพร้าว และโรงพยาบาลเพชรเวช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้พูดคุยสอบถามอาการของผู้บาดเจ็บและญาติด้วยความห่วงใย พร้อมให้ความมั่นใจว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนการชดเชยเยียวยาอย่างเต็มประสิทธิภาพจนกว่าผู้บาดเจ็บจะหายเป็นปกติ
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ ขสมก. เข้มงวดกับมาตรการตรวจเช็กสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกคันและทุกอู่การเดินรถอย่างเข้มงวดสูงสุดก่อนออกให้บริการ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน