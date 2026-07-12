แอร์เอเชียจับมือ ททท. ยกระดับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาค

แอร์เอเชีย-ททท.ลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ กระตุ้นการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาค ปัจจุบัน แอร์เอเชียกรุ๊ป ให้บริการไทย-มาเลเซีย 8 เส้นทางบิน จำนวน 123 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ครึ่งแรกของปี 2569 มีผู้โดยสารกว่า 1 ล้านคน
กัวลาลัมเปอร์, 10 กรกฎาคม 2569 - แอร์เอเชีย กรุ๊ป เบอร์ฮัด (ชื่อเดิม แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เบอร์ฮัด) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกระดับความสัมพันธ์อันยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะรัฐบาลไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาค
โดยกรอบความร่วมมือระยะเวลา 3 ปีนี้ (พ.ศ. 2569-2572) เป็นความมุ่งมั่นร่วมกันในการกระตุ้นการท่องเที่ยว เสริมสร้างเครือข่ายการเชื่อมต่อในภูมิภาคให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักเดินทางจำนวนมากได้มาสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายในประเทศไทย
ภายใต้ความร่วมมือนี้ แอร์เอเชียและ ททท.จะทำงานร่วมกันในแคมเปญสื่อสารแบบบูรณาการ โดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการตลาด การสื่อสาร และการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับความดึงดูดใจของประเทศไทย และสนับสนุนการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องในตลาดหลัก นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อโปรโมตทั้งเส้นทางบินที่มีอยู่และเส้นทางบินใหม่ๆ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของตลาด เพื่อให้เข้าใจเทรนด์การเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป และปลดล็อกโอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพ
ปัจจุบัน แอร์เอเชียกรุ๊ป ให้บริการเที่ยวบิน 123 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ระหว่างมาเลเซียและไทย ผ่านแอร์เอเชีย มาเลเซีย (รหัสเที่ยวบิน AK) และไทยแอร์เอเชีย (รหัสเที่ยวบิน FD) โดยเชื่อมต่อนักเดินทางผ่าน 8 เส้นทางบินตรง ได้แก่ เที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์สู่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ รวมถึงเที่ยวบินจากปีนังสู่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) และภูเก็ต และจากยะโฮร์บาห์รูสู่ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยเครือข่ายที่ครอบคลุมนี้พร้อมมอบการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและคุ้มค่าสำหรับทั้งสองประเทศเสมอมา
ในฐานะกลุ่มสายการบินชั้นนำของอาเซียน แอร์เอเชียพร้อมใช้เครือข่ายเส้นทางบินที่ครอบคลุมและระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) เพื่อโปรโมทประเทศไทยให้เข้าถึงสายตานักเดินทางนับล้านทั่วภูมิภาค สนับสนุนแคมเปญ “Amazing Thailand, Feel All the Feelings” ของ ททท. และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่า การต้อนรับอันอบอุ่นระดับโลก และสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายของไทย
นายฟารุค คามาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม แอร์เอเชีย กรุ๊ป เบอร์ฮัด กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่สำคัญที่สุดของแอร์เอเชียมาโดยตลอด เราภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อนักเดินทางมายังประเทศนี้อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับ ททท.สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของเราที่จะทำให้การเดินทางเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
"ในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 แอร์เอเชียได้ให้บริการผู้โดยสารกว่า 1 ล้านคนในเส้นทางระหว่างมาเลเซียและไทย ซึ่งตอกย้ำถึงความต้องการเดินทางที่แข็งแกร่งระหว่างสองประเทศ โดยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ ททท. ในครั้งนี้ เรามุ่งหวังที่จะต่อยอดความสำเร็จ โดยการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเชื่อมต่อ และนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองไทยผ่านแคมเปญการตลาดและการท่องเที่ยวที่เข้าถึงใจนักเดินทาง"
ความร่วมมือนี้ไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างแอร์เอเชียและ ททท.ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนแคมเปญ “Amazing Thailand, Feel All the Feelings” ของไทย และโครงการ Visit Malaysia 2026 (VM2026) ของมาเลเซีย ไปจนถึงปี 2570 โดยการผสานจุดแข็งจากเครือข่ายที่ครอบคลุม ระบบนิเวศดิจิทัล และการเข้าถึงฐานลูกค้าของแอร์เอเชีย เข้ากับความเชี่ยวชาญด้านจุดหมายปลายทางของ ททท. ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าที่จะผลักดันการเดินทางระหว่างกัน (Two-way travel) เพิ่มการรับรู้ด้านการท่องเที่ยว และยกระดับการเชื่อมต่อในอาเซียนเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป