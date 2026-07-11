"7 Qualities of BEARHOUSE Strategic Partners" เปิด 7 มาตรฐาน 'Strategic Partner' ของ BEARHOUSE: เหตุผลที่ความอร่อยทุกแก้วไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ
ภายในงาน Supplier Recognition Awards 2026 Together We Rise, Together We Partner BEARHOUSE เปิดเผยกรอบมาตรฐานการประเมินพันธมิตรซัพพลายเชนต่อสาธารณะเป็นครั้งแรก พร้อมประกาศชื่อซัพพลายเออร์ผู้ชนะทั้ง 7 รางวัล และยืนยันว่านี่ไม่ใช่แค่วันแห่งการขอบคุณ — แต่คือโอกาสที่แบรนด์ประกาศทิศทางของ Partnership ที่จะสร้างอนาคตร่วมกัน
BEARHOUSE ไม่ได้เพียงเรียกชื่อผู้ชนะ แต่เปิดเผยกติกาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชัยชนะนั้นทั้งหมด กรอบมาตรฐานชื่อ "7 Qualities of BEARHOUSE Strategic Partners" ที่แบรนด์ใช้คัดเลือกและประเมินซัพพลายเออร์มาตลอดหลายปี ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในวันนี้ ไม่ใช่เพื่อโชว์ว่าแบรนด์มีมาตรฐานสูงเพียงใด แต่เพื่อส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงพันธมิตรทุกรายว่า — นี่คือภาษาที่ BEARHOUSE ใช้คุยกับคนที่จะเดินไปด้วยกันในอนาคต
"รางวัลในวันนี้ไม่ใช่เพียงการขอบคุณสำหรับผลงานที่ผ่านมา แต่เป็นการสะท้อนมาตรฐานของ Partnership ที่ BEARHOUSE ให้ความสำคัญ และอยากสร้างร่วมกันในอนาคต"
ธนัญญ์ พงษ์วิจิตร Vice President Operations ของ BEARHOUSE เปิดงานด้วยประโยคที่สรุปทุกอย่างได้ในหนึ่งบรรทัด:
"เบื้องหลังทุกแก้ว คือระบบที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา และเบื้องหลังทุกระบบ คือพันธมิตรที่ทำให้ระบบนั้นเป็นจริง"
มีสิ่งหนึ่งที่ลูกค้า BEARHOUSE ทุกคนไม่เคยเห็น ทุกครั้งที่ยกแก้วขึ้นจิบ มีระบบที่ซับซ้อนทำงานอยู่เบื้องหลัง ตั้งแต่วินาทีที่ซัพพลายเออร์ส่งวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการ SCM ที่ตรวจสอบคุณภาพ ผ่าน Logistics ที่ต้องส่งตรงเวลา ไปจนถึงมือพนักงานที่สาขา ก่อนจะถึงมือลูกค้าเป็นคนสุดท้าย
จิราภรณ์ แซ่ลิ้ม Supply Chain Director ของ BEARHOUSE ระบุชัดถึงหลักการที่ทีม SCM ยึดถือ:
"เราทดลอง เปรียบเทียบ และทดสอบคุณภาพสินค้า เราทบทวนเรื่องต้นทุน สเปคสินค้า Lead time และความเหมาะสมกับการใช้งานจริง เราแก้ปัญหาหน้างานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาคุณภาพ การจัดส่ง สินค้าไม่เสถียร หรือความต้องการที่เปลี่ยนไปของสาขา และที่สำคัญ เรานำ Feedback เหล่านี้กลับมาพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง"
นี่คือเหตุผลที่ BEARHOUSE เรียกซัพพลายเออร์ว่า "พันธมิตร" ไม่ใช่ "ผู้ขาย" — เพราะในโมเดลนี้ทั้งสองฝ่ายต้อง listen, analyze, develop, test และ improve ไปพร้อมกัน ไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
SCM ไม่ใช่ทีมจัดซื้อ แต่คือสถาปนิกของมาตรฐานของ BEARHOUSE
ในอุตสาหกรรม F&B หลายแบรนด์มอง Supply Chain เป็นเพียงฟังก์ชันสนับสนุน ซื้อของ ตรวจของ จ่ายเงิน แต่ BEARHOUSE เลือกมองมันต่างออกไปตั้งแต่ต้น
ฝ่าย SCM ของ BEARHOUSE ทำงานในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ R&D เป็นมากกว่าทีมจัดซื้อ: พวกเขาทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์หลายรายพร้อมกัน เปรียบเทียบคุณภาพ ปรับสูตร ปรับสเปค และนำ Feedback จากหน้าร้านและลูกค้ากลับมาพัฒนาต่อในทุก cycle — กระบวนการที่ Presentation สรุปไว้ในหนึ่งประโยคที่กินใจที่สุดในงาน:
"Better products are not created by chance. They are developed through daily teamwork."
"สินค้าที่ดีขึ้นไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เกิดจากการทำงานร่วมกันทุกวัน"
การเปิดเผย 7 Qualities ต่อสาธารณะในคืนนี้จึงไม่ใช่แค่ PR move แต่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่า SCM ของ BEARHOUSE ทำหน้าที่เป็น ผู้กำหนดมาตรฐานแบรนด์ ตั้งแต่ต้นทาง — และนั่นคือสิ่งที่ทำให้แก้วของ BEARHOUSE คือ BEARHOUSE เสมอ ไม่ว่าจะเปิดสาขาที่ไหน
7 รางวัล 7 คำสัญญา: ผู้ชนะที่สร้างทุกแก้วที่คุณดื่ม
BEARHOUSE มอบรางวัลใน 7 หมวดมาตรฐาน ให้กับซัพพลายเออร์ที่พิสูจน์แล้วว่ามาตรฐานเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษ:
Quality Excellence — ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ในอุตสาหกรรมที่ความสม่ำเสมอคือความยากที่สุด รางวัลนี้ยืนยันว่ามาตรฐานไม่ใช่สิ่งที่ทำได้เป็นครั้งคราว แต่คือสิ่งที่ต้องส่งมอบได้ทุกครั้ง ทุก batch ทุกสาขา
On-Time & Reliability — ส่งมอบตรงเวลา เชื่อถือได้ในทุกสถานการณ์ เมื่อสาขาเปิดประตู ทุกอย่างต้องพร้อม ไม่มีคำว่า "ล่าช้าเพราะการจัดส่ง"
Best Commercial Value — เสนอราคาที่สมเหตุสมผล คุ้มค่า และสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน หลักการที่ BEARHOUSE ยืนยันชัดว่า "We do not grow by pushing partners down on price"
Service Excellence — ให้บริการด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว และพร้อมสนับสนุนเสมอ ในช่วงที่ BEARHOUSE เปิดตัว Campaign ใหม่หรือมี Demand พุ่งกะทันหัน รางวัลนี้ตกเป็นของพันธมิตรที่ทีม SCM โทรหาได้ทันทีและมั่นใจได้ว่าจะได้คำตอบ
Innovation Partner — ร่วมคิด ร่วมพัฒนา สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ในวงการที่หลายคนคิดถึงซัพพลายเออร์ว่าแค่ผลิตตามสั่ง พันธมิตรรายนี้เลือกเดินมาถึงโต๊ะประชุมพร้อมไอเดีย
Outstanding Global Partner — มาตรฐานระดับสากล พร้อมเดินไปด้วยกันกับ BEARHOUSE รางวัลที่มีความหมายพิเศษในปีที่แบรนด์ประกาศแผนขยายสู่ตลาดต่างประเทศ
Supplier of the Year 2026 — คู่ค้าที่โดดเด่นที่สุดแห่งปี รางวัลสูงสุดของคืนนี้ไม่ได้วัดแค่ตัวเลขหรือ KPI แต่วัดจากผลกระทบรวมในทุกมิติตลอดปีที่ผ่านมา
ธนัญญ์ พงษ์วิจิตร Vice President Operations สรุปทิศทางที่ BEARHOUSE จะเดินต่อไปกับพันธมิตรทุกรายไว้ชัดเจน:
"ทุกแก้วมีระบบรองรับอยู่เบื้องหลัง และทุกระบบมีพันธมิตรที่ช่วยค้ำยันอยู่ เมื่อ BEARHOUSE เติบโต พันธมิตรของเราควรเติบโตแข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมกันด้วย"
และจิราภรณ์ แซ่ลิ้ม Supply Chain Director เสริมถึงเป้าหมายที่ทีม SCM ยึดถือ:
"เป้าหมายของเราไม่ได้หยุดอยู่ที่การส่งมอบที่ดี แต่คือการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง — Better Quality, Better Value, Better Customer Experience ทั้งสามเป้าหมายนี้ไม่สามารถทำได้โดยแบรนด์เพียงฝ่ายเดียว"
BEARHOUSE ยืนยันว่าทุกความร่วมมือกับซัพพลายเออร์อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานคุณภาพเดียวกันที่ส่งมอบให้ลูกค้าทุกแก้ว ทั้งในด้านวัตถุดิบ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืน เพราะแบรนด์เชื่อว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปลายทาง เริ่มต้นจากคุณภาพของการ "เลือก" ตั้งแต่ต้นทาง
"The future of BEARHOUSE will be built together — with the right partners, the right standards, and the same commitment to grow and improve together."
เกี่ยวกับ BEARHOUSE
BEARHOUSE เป็นแบรนด์เครื่องดื่มชา ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าทุกแก้วต้องสร้าง "ความทรงจำที่ดี" ให้กับลูกค้า ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 76 สาขาทั่วประเทศไทย และกำลังขยายสู่ 100 สาขาพร้อมโมเดล Franchise และตลาดต่างประเทศในปี 2026