อัปเดต! รื้อสะพานลอย "แยกวงเวียนใหญ่" เสร็จแล้ว เร่งเสริมความแข็งแรงของดิน ลดการรั่วซึมของน้ำ

รฟม.อัปเดตรื้อสะพานลอย "วงเวียนใหญ่" เสร็จแล้ว พร้อมอุดจุดรั่วหยุดการซึมของน้ำใต้ดินได้ 1 จุดแล้ว เร่งเสริมความแข็งแรงของดิน ลดการรั่วซึมของน้ำ ส่วนอัตราเคลื่อนตัวถนน-อาคารลดลง ขอผู้ได้รับผลกระทบการอพยพติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
วันนี้ (11 ก.ค. 2569) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง
โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น.ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยออกแล้วเสร็จ และได้ทำการปรับปรุงคุณภาพดิน (Grouting) ที่ความลึกถึง 37 เมตร เพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์แล้วเสร็จ 1 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก 4 จุด โดยจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก 1 จุดในวันนี้
สำหรับการตรวจสอบอัตราปริมาณน้ำไหลเข้า พบว่ามีอัตราลดลงจากเมื่อวาน (10 กรกฎาคม 2569) จึงได้ปรับลดการทำงานของปั๊มสูบน้ำลง รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี 30 เมตร ทุกๆ 30 นาที ด้วยเครื่องมือวัดการเอียงตัวของอาคาร และพบว่าการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีความเสี่ยงและการทรุดตัวของถนนมีแนวโน้มลดลง
ทั้งนี้ ภายหลังจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัย รฟม. และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ซึ่งมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วจำนวน 105 ราย โดยผู้พักอาศัยบางส่วนแจ้งย้ายออกไปพักอาศัยกับญาติ/เพื่อน และมีบางส่วนที่ยังไม่ได้มาติดต่อที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการเข้าพักตามที่ผู้รับจ้างจัดหาไว้ให้ จำนวน 32 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างประสานติดตามผู้พักอาศัยดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ หรือ โทร. 08-4356-5211 และขออภัยในความไม่สะดวก