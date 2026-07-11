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อัปเดต! รื้อสะพานลอย "แยกวงเวียนใหญ่" เสร็จแล้ว เร่งเสริมความแข็งแรงของดิน ลดการรั่วซึมของน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รฟม.อัปเดตรื้อสะพานลอย "วงเวียนใหญ่" เสร็จแล้ว พร้อมอุดจุดรั่วหยุดการซึมของน้ำใต้ดินได้ 1 จุดแล้ว เร่งเสริมความแข็งแรงของดิน ลดการรั่วซึมของน้ำ ส่วนอัตราเคลื่อนตัวถนน-อาคารลดลง ขอผู้ได้รับผลกระทบการอพยพติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

วันนี้ (11 ก.ค. 2569) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้า บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 4 ช่วงสะพานพุทธ-ดาวคะนอง

โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.00 น.ของวันที่ 11 กรกฎาคม 2569 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการรื้อย้ายสะพานลอยออกแล้วเสร็จ และได้ทำการปรับปรุงคุณภาพดิน (Grouting) ที่ความลึกถึง 37 เมตร เพื่อหยุดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินเข้าอุโมงค์แล้วเสร็จ 1 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องอีก 4 จุด โดยจะดำเนินการเพิ่มเติมอีก 1 จุดในวันนี้

สำหรับการตรวจสอบอัตราปริมาณน้ำไหลเข้า พบว่ามีอัตราลดลงจากเมื่อวาน (10 กรกฎาคม 2569) จึงได้ปรับลดการทำงานของปั๊มสูบน้ำลง รวมถึงเฝ้าระวังตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี 30 เมตร ทุกๆ 30 นาที ด้วยเครื่องมือวัดการเอียงตัวของอาคาร และพบว่าการเคลื่อนตัวของอาคารที่มีความเสี่ยงและการทรุดตัวของถนนมีแนวโน้มลดลง


ทั้งนี้ ภายหลังจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ประกาศห้ามเข้าและงดใช้อาคารข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อความปลอดภัย รฟม. และผู้รับจ้างได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ ซึ่งมีประชาชนผู้พักอาศัยในอาคารที่มีความเสี่ยงทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้วจำนวน 105 ราย โดยผู้พักอาศัยบางส่วนแจ้งย้ายออกไปพักอาศัยกับญาติ/เพื่อน และมีบางส่วนที่ยังไม่ได้มาติดต่อที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเรื่องการเข้าพักตามที่ผู้รับจ้างจัดหาไว้ให้ จำนวน 32 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างประสานติดตามผู้พักอาศัยดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ หรือ โทร. 08-4356-5211 และขออภัยในความไม่สะดวก













































อัปเดต! รื้อสะพานลอย "แยกวงเวียนใหญ่" เสร็จแล้ว เร่งเสริมความแข็งแรงของดิน ลดการรั่วซึมของน้ำ
อัปเดต! รื้อสะพานลอย "แยกวงเวียนใหญ่" เสร็จแล้ว เร่งเสริมความแข็งแรงของดิน ลดการรั่วซึมของน้ำ
อัปเดต! รื้อสะพานลอย "แยกวงเวียนใหญ่" เสร็จแล้ว เร่งเสริมความแข็งแรงของดิน ลดการรั่วซึมของน้ำ
อัปเดต! รื้อสะพานลอย "แยกวงเวียนใหญ่" เสร็จแล้ว เร่งเสริมความแข็งแรงของดิน ลดการรั่วซึมของน้ำ
อัปเดต! รื้อสะพานลอย "แยกวงเวียนใหญ่" เสร็จแล้ว เร่งเสริมความแข็งแรงของดิน ลดการรั่วซึมของน้ำ
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