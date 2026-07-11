เช็กด่วน!การบินไทยยกเลิกเที่ยวบิน”เซี่ยงไฮ้,ไทเป” 11 -12 ก.ค.เลี่ยงไต้ฝุ่นบาหวี่

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน เส้นทาง กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ , กรุงเทพฯ – ไทเป วันที่ 11 -12 ก.ค. 69 จากสถานการณ์ไต้ฝุ่นบาหวี่
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น "บาหวี่" (Bavi) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน ดังนี้
วันที่ 11 กรกฎาคม 2569 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
- เที่ยวบิน TG664 เส้นทาง กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ เวลา 10:45 – 16:00 น.
- เที่ยวบิน TG665 เส้นทาง เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ เวลา 17:25 – 20:50 น.
เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป
- เที่ยวบิน TG636 เส้นทาง กรุงเทพฯ – ไทเป เวลา 17:15 – 22:10 น.
วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพฯ
- เที่ยวบิน TG637 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพฯ เวลา 07:55 – 10:40 น.
การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมจากสถานการณ์ไต้ฝุ่นบาหวี่
เส้นทางกรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้
- เที่ยวบิน TG662 เส้นทางกรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ เวลา 00.30 – 05.45 น.
- เที่ยวบิน TG663 เส้นทางเซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ เวลา 07.30 – 11.05 น.
หมายเหตุ: เวลาที่ระบุเป็นเวลาท้องถิ่น
ผู้โดยสารสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลเที่ยวบินเพิ่มเติม ได้ที่ THAI Mobile application, THAI Contact Center โทร. 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง, THAI Overseas Contact Center (China) โทร +852 2 495 1115 หรือ Contact Center (Taiwan) โทร +886 2 7753 7973