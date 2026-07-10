บีทีเอส"ปันน้ำใจสู่ชายแดน" สนับสนุนตำรวจ พื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา

บีทีเอส สานต่อภารกิจสนับสนุนตำรวจ พื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ส่งมอบเงินบริจาคของผู้โดยสารในโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน”แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และนางสาวนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษา บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือรถไฟฟ้าบีทีเอส ส่งมอบเงินบริจาคของผู้โดยสารจากโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน” จำนวน 199,772.75 บาท ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และนายบุญชอบ ล้ออุไร ที่ปรึกษามูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบ
สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการตั้งกล่องรับบริจาค บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายวิวัฒน์นคร (สายสีชมพู) รวมทั้งสิ้น 80 สถานี เพื่อนำเงินบริจาคที่ได้รับจากผู้โดยสาร ไปช่วยเหลือ และเยียวยา แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชน และตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา
การมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อส่งมอบกำลังใจ และนำเงินบริจาคที่ได้รับไปจัดซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่เหล่าทหาร และตำรวจตระเวนชายแดน เมื่อเดือนมกราคม 2569 ที่ผ่านมา
บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ปันน้ำใจสู่ชายแดน" ทุกการบริจาค คือพลังสำคัญในการสนับสนุนการรักษาพยาบาล และดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และตำรวจตระเวนชายแดนผู้เสียสละ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของประเทศต่อไป
นอกจากนี้ ผู้บริหารของรถไฟฟ้าบีทีเอส ได้เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ณ หอผู้ป่วยข้าราชการตำรวจ พร้อมกับสอบถามถึงอาการบาดเจ็บ และสภาพความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใย รวมถึงกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ