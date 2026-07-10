AOT เปิดเวทีสร้างค่านิยมสุจริต เดินหน้าต้านทุจริต

AOT เดินหน้าต้านทุจริต เปิดเวทีสร้างค่านิยมสุจริต ตอกย้ำจุดยืนไม่เอาคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดโครงการ “ท่าอากาศยานโปร่งใส: AOT Integrity Roadshow” โดยมี นายวิสูตร คำยอด รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และจริยธรรม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
โครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในค่านิยม “ภูมิใจ (Integrity)” ประกอบด้วย กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายความรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมีชัย โอ้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย ดังนั้นจึงถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมบทบาทของพนักงานในฐานะกลไกขับเคลื่อนองค์กรให้มีธรรมาภิบาลที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อีกทั้งยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร DRIVE ในมิติ “V” (Value-based Sustainability) ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบธรรมาภิบาลที่ดี