TSB จับมือ มทร.พระนคร ร่วมสร้างระบบนิเวศ Smart Mobility ของประเทศ

TSB จับมือ มทร.พระนคร เดินหน้าสร้างระบบนิเวศ Smart Mobility ของประเทศไทย
วันที่ 10 กรกฎาคม บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด (TSB) ผู้ให้บรการระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย เดินหน้าสร้าง Smart Mobility Ecosystem ผ่านความร่วมมือกับภาคการศึกษา โดยลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมี นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด และ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้ลงนาม พร้อมผู้บริหารของทั้งสององค์กรร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งจัดขึ้นบนเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าไทย สมายล์ โบ้ท กลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่นับเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางน้ำของกรุงเทพฯและปริมณฑล
สำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยานยนต์พลังงานทางเลือกสมัยใหม่ เพื่อต่อยอดสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ได้เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง ผ่านการฝึกงาน การศึกษาดูงาน การอบรม และโครงการวิจัยร่วม เพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับการเรียนการสอนให้เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต
นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด กล่าวว่า TSB เชื่อว่าการพัฒนาระบบขนส่งแห่งอนาคต ไม่ได้เริ่มจากเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจากการพัฒนาคน ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ งานวิจัย และประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อน Smart Mobility ของประเทศไทยในระยะยาว
“เราพร้อมเปิดองค์กรให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สนับสนุนการฝึกงาน งานวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานจริง เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้จากระบบขนส่งสาธารณะที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลและคาร์บอนต่ำ พร้อมร่วมสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงและสร้างประโยชน์ต่อประเทศ” นางสาวกุลพรภัสร์ กล่าว
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากร การฝึกงาน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนระบบนิเวศด้าน Smart Mobility และการเดินทางที่ยั่งยืนของประเทศ