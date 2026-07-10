TOA จับมือจุฬาฯ เปิดเวที “CU Rangers” พื้นที่ปล่อยพลังโชว์สุดยอดผลงานนิสิตจาก 5 คณะ รวมกว่า 150 ผลงาน วันนี้ – 13 ก.ค. นี้ ที่ใจกลางสยาม @SIAMSCAPE

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ผู้นำอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง และวัสดุตกแต่งพื้นผิวของประเทศไทย จับมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดงาน “CU Rangers Presented by TOA” โชว์สุดยอดผลงาน โครงการและวิทยานิพนธ์ของนิสิตจุฬาฯ ครั้งแรกในประเทศไทย จาก 5 คณะชั้นนำ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ณ ใจกลางสยาม อาคารสยามสเคป (SIAMSCAPE) ชั้น 9 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการโชว์ผลงาน และโครงการสร้างสรรค์รวมกว่า 150 ผลงาน ครอบคลุมทั้งรูปแบบการจัดแสดงผลงานจริงของนิสิต ไปจนถึงการเปิดบูธกิจกรรมเชิงประสบการณ์ เช่น คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปได้เข้ามาทดลองและทดสอบศักยภาพทางร่างกายของตนเอง
งาน CU Rangers Presented by TOA เป็นหนึ่งในโครงการหลัก ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “The Creative Canvas - ผืนผ้าใบแห่งความคิด เพื่ออนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง” ระหว่าง TOA และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนิสิตรุ่นใหม่ ให้มีพื้นที่นำเสนอผลงานและสื่อสารกับสังคมในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดงาน
นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของงานว่า “TOA เชื่อว่าศักยภาพของคนรุ่นใหม่คือพลังสำคัญของอนาคต การสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการ CU Rangers presented by TOA เป็นการเปิดเวทีให้นิสิตได้นำไอเดียและผลงานออกจากห้องเรียนสู่โลกจริงอย่างกว้างขวาง เพื่อให้พลังของพวกเขาถูกมองเห็น ถูกต่อยอด และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของ TOA ในการสนับสนุนการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง และเรายังตั้งใจให้งานนี้เป็นอีกหนึ่ง Showcase ไอเดียแก่น้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์ และค้นหาตัวตน เพื่อเลือกเรียนในคณะที่ตรงกับความสนใจของตนเองได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับกลุ่มผู้บริหารทรัพยากรบุคคล (HR) และองค์กรต่างๆ ที่กำลังมองหาบุคลากรคุณภาพ ได้มาพบปะและเห็นขีดความสามารถที่หลากหลายรอบด้านของคนรุ่นใหม่ งานในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกของความร่วมมือในรูปแบบนี้ และเราหวังว่าจะสามารถสานต่อให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เติบโตขึ้นในทุกปี จนกลายเป็นงานประจำปีที่ผู้คนตั้งใจมาเดินชม มาสัมผัส และมาดูผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตด้วยตัวเอง”
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “งาน CU Rangers Presented by TOA เป็นเวทีที่ทำให้นิสิตจาก 5 คณะได้รวมพลังและแสดงศักยภาพผ่านผลงานจริง ซึ่งแต่ละคณะมีพลังเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน และเมื่อทั้ง 5 คณะมารวมกัน งานนี้จึงสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์จากห้องเรียนไปต่อยอดสู่โลกความเป็นจริง ความร่วมมือกับ TOA ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการเปิดพื้นที่ให้นิสิตได้แสดงความสามารถ และเชื่อมโยงการเรียนรู้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของจุฬาฯ ที่ว่าด้วยการเป็นผู้นำแห่งการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และในยุคที่เราพูดถึง AI กันอย่างกว้างขวาง งานในวันนี้คือคำตอบหนึ่งที่ชัดเจนว่า มีบางสิ่งที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้ เพราะถ้า AI คือ “ปัญญาประดิษฐ์” วันนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราได้ “ประดิษฐ์ปัญญา” ผ่านนิสิตทั้ง 5 คณะ ปัญญาที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนา และประสบการณ์จริง ขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ทำให้วันนี้ CU Rangers มี Power และพลังนั้นก็คือ Power of Creativity ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครับ”
ไฮไลท์ในงานประกอบด้วย 5 โซน จากทั้ง 5 คณะ ได้แก่
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (AR Ranger)
Power of Shaping Futures : พลังแห่งการสร้างสรรค์อนาคต
เปลี่ยนไอเดีย จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ให้กลายเป็นรูปร่างของอนาคต ผ่านผลงานและแนวคิดการออกแบบจากนิสิตสถาปัตย์ จุฬา
2. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (SPSC Ranger)
Power of Health & Performance : The Science Behind Human Excellence
ขับเคลื่อนศักยภาพของมนุษย์ด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา นวัตกรรม และองค์ความรู้ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี สมรรถนะที่เหนือกว่า และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
3. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (CBS Ranger)
Power of Business for Social Impact : พลังแห่งธุรกิจเพื่อสังคม
พลังของความรู้ทางธุรกิจที่สามารถนำไปต่อยอด สร้างโอกาส แรงบันดาลใจ และการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชุมชนและสังคม
4. คณะนิเทศศาสตร์ (CA Ranger)
Power of Communications for Betterverse: พลังแห่งการสื่อสารเพื่อโลกที่ดีขึ้น
พลังของการสื่อสารและสื่อสร้างสรรค์ ที่ช่วยสร้างความเข้าใจ จุดประกายความคิด และทำให้ประเด็นสำคัญในสังคมถูกมองเห็น ผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหม่
5. คณะครุศาสตร์ (EDU Ranger)
Power of Science & Art of Decoding Learning : พลังแห่งศาสตร์และศิลป์ของการถอดรหัสการเรียนรู้
ครุศาสตร์ถอดรหัสการเรียนรู้ที่คะแนนบอกได้ไม่หมด ผ่านกรอบคิดของวิทยาการการเรียนรู้ ข้อมูลจริง AI และการวัด ควบคู่กับการออกแบบ สื่อ ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อเข้าใจผู้เรียนในฐานะมนุษย์ และสร้างการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์สังคมกับอนาคต
นอกจากนี้ ตลอดทั้ง 5 วัน ยังมีกิจกรรมสนุกๆ พร้อมของที่ระลึกมากมายภายในงาน รวมถึงงานเสวนาที่ชวนเปิดมุมมองใหม่ๆ จากแต่ละคณะ พร้อมดนตรีเพราะๆ จาก CU Band
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสพลังของเหล่านิสิตจุฬาฯ ทั้ง 5 คณะ ในงาน “CU Rangers Presented by TOA” ตั้งแต่วันนี้ - 13กรกฎาคม 2569 ณ SIAMSCAPE ชั้น 9 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วมาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันว่า เมื่อพลังจากทั้ง 5 คณะมารวมตัวกัน ไอเดียของคนรุ่นใหม่จะสามารถต่อยอดสู่อนาคตของสังคมไทยได้อย่างไร ติดตามกิจกรรมดีๆ จากเราได้ที่เพจ TOA