ขสมก.ปรับเส้นทางเดินรถ (ชั่วคราว) 5 เส้นทาง เลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปก

ขสมก.แจ้งปรับเส้นทางเดินรถ (ชั่วคราว) จำนวน 5 เส้นทาง เลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปก ที่มีการปิดการจราจร
เนื่องจากมีการปิดการจราจร (ชั่วคราว) บริเวณถนนประชาธิปก ช่วงวงเวียนใหญ่ - สี่แยกบ้านแขก ขสมก. จึงมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านจุดดังกล่าว จำนวน 5 เส้นทาง
- สาย 21(4-6) วัดคู่สร้าง – มหานาค
เส้นทางเลี่ยง : จากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
-สาย 37(4-9) ท่าเรือพระประแดง – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เส้นทางเลี่ยง : จากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
- สาย 15 (4-2) วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู – สยาม
เส้นทางเลี่ยง จากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
- สาย 7ก(4-48) พุทธมณฑลสาย 2 – พาหุรัด
เส้นทางเลี่ยงเที่ยวไป (มุ่งหน้าพาหุรัด) จากเส้นทางเดิมมาถึงถนนลาดหญ้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนท่าดินแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวขวาข้ามสะพานพระปกเกล้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
เส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับ (มุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย 2) จากเส้นทางเดิมข้ามสะพานพระปกเกล้า ถึงสี่แยกบ้านแขกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ เลี้ยวขวาเข้าถนนท่าดินแดง เลี้ยวขวาเข้าถนนลาดหญ้า และกลับเข้าเส้นทางเดิม
- สาย 3(2-37) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
เส้นทางเลี่ยงเที่ยวไป (มุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี) จากถนนประชาธิปก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอิสรภาพ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้า และกลับรถเพื่อเข้าสู่เส้นทางปกติ
เส้นทางเลี่ยงเที่ยวกลับ (มุ่งหน้าจตุจักร) จากถนนเจริญนคร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดหญ้า เลี้ยวขวาเข้าถนนอิสรภาพ เลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปก และกลับเข้าเส้นทางเดิม
ขสมก. ขอให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร. 1348 (เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น.) / ขสมก.พร้อมบวก / www.bmta.co.th และ Line @bmta