ฟอลคอนประกันภัย รุกปักหมุดสาขาหาดใหญ่ ชูบทบาทพันธมิตรด้านประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร รองรับความต้องการประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้ ควบคู่การสร้างความมั่นใจด้วยบริการ
ที่เป็นเลิศ รวดเร็ว จริงใจ และเป็นธรรม
บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings ผู้ให้บริการด้านการเงินรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ได้เดินหน้าขยายเครือข่ายบริการสู่พื้นที่ภาคใต้ของไทย ปักหมุดสาขาหาดใหญ่อย่างเป็นทางการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการ การให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ ให้เข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างครอบคลุม ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความหลากหลาย และการให้บริการที่รวดเร็ว พร้อมคำแนะนำการประเมินความเสี่ยงและวางแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เพื่อให้มีการประกันภัยที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนและภาคเอกชนสามารถวางแผนรับมือ และฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ
คุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟอลคอนประกันภัย กล่าวว่า "การเปิดสาขาหาดใหญ่ในครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของฟอลคอนประกันภัยที่ต้องการใกล้ชิดกับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้น ทั้งในแง่ของการให้บริการและการให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย เราเชื่อว่าการทำประกันไม่ใช่แค่เรื่องของความคุ้มครอง แต่คือการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ได้อีกทางด้วย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรืออุบัติเหตุ ฟอลคอนพร้อมเป็นพันธมิตรที่ช่วยให้ทุกคนอุ่นใจ การเปิดสาขาหาดใหญ่จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ฟอลคอนจะได้แสดงศักยภาพในการดูแลลูกค้าภาคใต้ได้อย่างมืออาชีพ พร้อมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจากนี้ ฟอลคอนประกันภัยยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าแก่สังคม ภายใต้แนวคิด “Doing Good by Doing Well” โดยมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ"
ด้านคุณวชรวี คงปาน ผู้จัดการฟอลคอนประกันภัย สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า “ฟอลคอนประกันภัยสาขาหาดใหญ่ มุ่งมั่นขยายฐานลูกค้ารายเดี่ยว และกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง ทั้งอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และพัทลุง ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายครบวงจร อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยด้านวิศวกรรม ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ฟอลคอนประกันภัย สาขาหาดใหญ่ ยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจบริบทของพื้นที่ สามารถให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและใกล้ชิด ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การเสนอแผนความคุ้มครองที่เหมาะสม ไปจนถึงการให้บริการด้านสินไหม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว”
สำหรับด้านบริการฟอลคอนประกันภัยได้เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Underwriting Capacity) มากกว่า 300% พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน บุคลากร และการนำเทคโนโลยี AI และ Digital Solutions มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ความรวดเร็ว และความแม่นยำในการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งยังมีศูนย์บริการและเครือข่ายพันธมิตรมากกว่า 1,500 ราย รองรับการให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถติดต่อและรับบริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1534 เพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจในทุกสถานการณ์