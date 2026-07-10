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ฟอลคอนประกันภัย รุกปักหมุดสาขาหาดใหญ่ ชูบทบาทพันธมิตรด้านประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร รองรับความต้องการประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟอลคอนประกันภัย รุกปักหมุดสาขาหาดใหญ่ ชูบทบาทพันธมิตรด้านประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร รองรับความต้องการประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้ ควบคู่การสร้างความมั่นใจด้วยบริการ
ที่เป็นเลิศ รวดเร็ว จริงใจ และเป็นธรรม

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทในกลุ่ม Fairfax Financial Holdings ผู้ให้บริการด้านการเงินรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ได้เดินหน้าขยายเครือข่ายบริการสู่พื้นที่ภาคใต้ของไทย ปักหมุดสาขาหาดใหญ่อย่างเป็นทางการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการให้บริการ การให้คำปรึกษาด้านการประกันภัยอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้ ให้เข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างครอบคลุม ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความหลากหลาย และการให้บริการที่รวดเร็ว พร้อมคำแนะนำการประเมินความเสี่ยงและวางแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเอง ครอบครัว และธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ เพื่อให้มีการประกันภัยที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนและภาคเอกชนสามารถวางแผนรับมือ และฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ

คุณโสภา กาญจนรินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟอลคอนประกันภัย กล่าวว่า "การเปิดสาขาหาดใหญ่ในครั้งนี้ สะท้อนความตั้งใจของฟอลคอนประกันภัยที่ต้องการใกล้ชิดกับลูกค้าในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้น ทั้งในแง่ของการให้บริการและการให้คำปรึกษาด้านการประกันภัย เราเชื่อว่าการทำประกันไม่ใช่แค่เรื่องของความคุ้มครอง แต่คือการวางแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ได้อีกทางด้วย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรืออุบัติเหตุ ฟอลคอนพร้อมเป็นพันธมิตรที่ช่วยให้ทุกคนอุ่นใจ การเปิดสาขาหาดใหญ่จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ฟอลคอนจะได้แสดงศักยภาพในการดูแลลูกค้าภาคใต้ได้อย่างมืออาชีพ พร้อมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ นอกจากนี้ ฟอลคอนประกันภัยยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าแก่สังคม ภายใต้แนวคิด “Doing Good by Doing Well” โดยมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ"

ด้านคุณวชรวี คงปาน ผู้จัดการฟอลคอนประกันภัย สาขาหาดใหญ่ เปิดเผยว่า “ฟอลคอนประกันภัยสาขาหาดใหญ่ มุ่งมั่นขยายฐานลูกค้ารายเดี่ยว และกลุ่มธุรกิจที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนล่าง ทั้งอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครอบคลุม 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และพัทลุง ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายครบวงจร อาทิ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัยด้านวิศวกรรม ประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ฟอลคอนประกันภัย สาขาหาดใหญ่ ยังมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจบริบทของพื้นที่ สามารถให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและใกล้ชิด ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง การเสนอแผนความคุ้มครองที่เหมาะสม ไปจนถึงการให้บริการด้านสินไหม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดูแลลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว”

สำหรับด้านบริการฟอลคอนประกันภัยได้เพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัย (Underwriting Capacity) มากกว่า 300% พร้อมเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุน บุคลากร และการนำเทคโนโลยี AI และ Digital Solutions มาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ความรวดเร็ว และความแม่นยำในการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งยังมีศูนย์บริการและเครือข่ายพันธมิตรมากกว่า 1,500 ราย รองรับการให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าองค์กรแบบครบวงจร โดยลูกค้าสามารถติดต่อและรับบริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1534 เพื่อสร้างความมั่นใจและความอุ่นใจในทุกสถานการณ์









ฟอลคอนประกันภัย รุกปักหมุดสาขาหาดใหญ่ ชูบทบาทพันธมิตรด้านประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร รองรับความต้องการประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้
ฟอลคอนประกันภัย รุกปักหมุดสาขาหาดใหญ่ ชูบทบาทพันธมิตรด้านประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร รองรับความต้องการประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้
ฟอลคอนประกันภัย รุกปักหมุดสาขาหาดใหญ่ ชูบทบาทพันธมิตรด้านประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร รองรับความต้องการประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้
ฟอลคอนประกันภัย รุกปักหมุดสาขาหาดใหญ่ ชูบทบาทพันธมิตรด้านประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร รองรับความต้องการประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้
ฟอลคอนประกันภัย รุกปักหมุดสาขาหาดใหญ่ ชูบทบาทพันธมิตรด้านประกันวินาศภัยที่แข็งแกร่ง พร้อมผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจร รองรับความต้องการประกันภัยในพื้นที่ภาคใต้