บอส "เนื้อแท้" แจงยิบปัญหาการเงิน ย้ำสิ้นเดือนนี้พนักงานได้เงินเดือนครบ

จากกรณีที่มีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่า ร้านอาหาร "เนื้อแท้" ประสบปัญหาทางการเงิน จนเกิดการค้างจ่ายเงินเดือนพนักงาน และมีรายงานว่าสาขาแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าย่านลาดพร้าวไม่สามารถเปิดให้บริการได้เป็นเวลา 1 วัน พร้อมมีผู้ร้องเรียนและส่งหลักฐานมายังทีมข่าว News1 (เครือผู้จัดการ) เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ล่าสุด ทีมข่าว News1 ได้ติดต่อสอบถามไปยัง นายนภศูล รามบุตร หรือ "ตาล" ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท ซึ่งร่วมก่อตั้งธุรกิจกับ นายวีรชน ศรัทธายิ่ง หรือ "โต" เพื่อสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
นายนภศูล เปิดเผยว่า บริษัทประสบปัญหาด้านกระแสเงินสดจริง แต่ยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งพนักงาน และตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี ที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทไม่เคยจ่ายเงินเดือนล่าช้า ไม่เคยจ่ายขาด และไม่เคยผิดวันแม้แต่ครั้งเดียว โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเพิ่งเริ่มขึ้นในช่วงประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา
เขาระบุว่า แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งธุรกิจแทบไม่มีรายได้ บริษัทก็ยังพยายามจัดหาเงินกว่า 60 ล้านบาท มาจ่ายเงินเดือนพนักงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับค่าตอบแทนตามกำหนด เพราะบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอันดับแรก
นอกจากนี้ หากพนักงานคนใดได้รับความเดือดร้อนเป็นพิเศษ ทั้ง นายวีรชน ศรัทธายิ่ง (โต) และตนเอง ยังได้นำเงินส่วนตัวเข้าไปช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวมาโดยตลอด บางรายได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินหลักแสนบาท เนื่องจากมองว่าพนักงานทุกคนคือคนในครอบครัวของบริษัท
สำหรับสาเหตุของปัญหาทางการเงิน นายนภศูลอธิบายว่า ไม่ได้เกิดจากยอดขายตกต่ำ แต่กลับเป็นผลจากการที่ธุรกิจมียอดขายดี อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่แท้จริงเกิดจาก การคำนวณและบันทึกต้นทุนที่ผิดพลาด ทั้งในส่วนของธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจจำหน่ายเนื้อในห้างสรรพสินค้า ทำให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสูงกว่าที่บริษัทคำนวณไว้ ส่งผลให้แม้ยอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทกลับขาดทุนสะสมมาเป็นเวลานาน
เมื่อพบสาเหตุ บริษัทจึงเร่งปรับปรุงระบบการคำนวณต้นทุนและระบบบัญชีต้นทุน ปรับโครงสร้างการบริหาร รวมถึงชะลอการดำเนินงานบางส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ในช่วงเปลี่ยนผ่านเกิดภาวะกระแสเงินสดตึงตัว และกระทบต่อการจ่ายเงินเดือนพนักงานในช่วงที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม นายนภศูลยืนยันว่า ขณะนี้บริษัทได้แก้ไขปัญหาในหลายส่วนจนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย และได้รับเงินทุนใหม่เข้ามาเสริมสภาพคล่องแล้ว พร้อมยืนยันว่าได้ให้คำมั่นกับพนักงานทุกคนว่าจะทยอยชำระเงินเดือนที่ค้างอยู่ให้ครบ ภายในสิ้นเดือนนี้
นายนภศูลกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเองและ นายวีรชน ศรัทธายิ่ง (โต) รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องขออภัยพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้า พร้อมยอมรับว่าเข้าใจถึงความเดือดร้อนของพนักงานและครอบครัวเป็นอย่างดี และหวังว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เนื่องจากยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้ อินชาอัลลอฮ์
นอกจากนี้ นายนภศูลยังกล่าวขออภัยลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและการให้บริการของบางสาขา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เร่งแก้ไขปัญหาในทุกด้าน และมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะทำให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ร้านเนื้อแท้กลับมาเปิดให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานเดิม ทั้งในด้านคุณภาพของอาหาร การบริการ และความคุ้มค่า สมกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา