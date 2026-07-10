“GULF Sparks Smiles” ออกหน่วยทันตกรรมพื้นที่อยุธยา พร้อมเปิดโอกาสเยาวชนเป็นจิตอาสา ร่วมภารกิจยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

เพราะสุขภาพฟันที่แข็งแรง คือ รากฐานคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ร่วมมือกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานต่อโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปีที่ 6” ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ฟรี ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปี 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าถึงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดจนชวนเยาวชนร่วมทำงานเป็นจิตอาสา ตอกย้ำแนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ควบคู่กับการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ
นายสุเมธ พรหมเมศ ผู้สูงอายุใน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เล่าถึงความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ว่า “สนใจมาทำฟัน เพราะมาออกหน่วยให้บริการใกล้บ้าน ห่างแค่ 100 เมตร ขอบคุณ GULF และทันตะ จุฬาฯ ที่ทำให้ชาวบางพระครู อ.นครหลวง จ.อยุธยา ได้รักษาฟันฟรี เพราะคนธรรมดาจะไปหาหมอก็ลำบาก บางคนไม่มีรถ ส่วนผม ถ้าลูกไม่ว่างจริง ๆ ก็ต้องจ้างคนอื่นพาไปหาหมอ ราคาถอนฟัน 1 ซี่ ก็ครั้งละ 500 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โครงการนี้จึงดีมากสำหรับคนหาเช้ากินค่ำ ผมดีใจมาก ๆ และขอบคุณมาก ๆ”
ด้าน ทพ.ปภาวิน สุวัชรธนภูมิ ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางปะอิน ที่มาร่วมเป็นทันตแพทย์จิตอาสาในกิจกรรมครั้งนี้ เปิดเผยว่า “หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางหรือต้องรอลูกหลานพาไปโรงพยาบาล รวมทั้งบางคนที่กลัวการทำฟันหรือกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย สามารถเข้าถึงการทำฟันได้ง่ายมากขึ้น นอกจากนี้ แม้บางคนจะใช้สิทธิ์ทำฟันฟรี ก็ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลแต่เช้าหรือรอคิวนาน แต่เมื่อมีบริการทำฟันฟรีมาออกหน่วยใกล้บ้านแบบนี้ คนกลุ่มนี้ก็อาจจะเปิดใจและเข้ารับการรักษาได้สะดวกมากขึ้น ขอขอบคุณโครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ ที่เปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ สุดท้ายอยากบอกให้ทุกคนมาหาหมอฟัน เพราะการดูแลฟันตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นเรื่องดีที่สุด”
นอกจากทันตแพทย์จิตอาสาที่มาร่วมให้บริการประชาชนแล้ว โครงการฯ ยังได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักเรียนมาร่วมเป็นเยาวชนจิตอาสาด้วย โดย น.ส.พัชญ์ทิตา ศรีธนาอุทัยกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์การเรียนเครสท์สคูล (Crest School Bangkok) เล่าให้ฟังว่า “หนูใฝ่ฝันจะเป็นทันตแพทย์ จึงสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการฯ นี้ การเป็นอาสาสมัครครั้งนี้แตกต่างจากครั้งอื่น ๆ เพราะได้ช่วยคุณหมอจริง ๆ ตอนแรกก็รู้สึกกังวล แต่คุณหมอและผู้ช่วยคุณหมอก็แนะนำการทำงานให้ ซึ่งตอบโจทย์ความฝันของหนูมาก รู้สึกสนุกและมีแรงบันดาลใจในการสอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ แม้ตอนทำงานจะเหนื่อย แต่เห็นคนไข้ขอบคุณคุณหมอ ก็รู้สึกประทับใจและภูมิใจที่มีส่วนทำให้คนไข้มีรอยยิ้มกลับบ้าน ขอบคุณ GULF มากที่เปิดโอกาสให้หนูเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทำให้หนูเข้าใจอาชีพในฝันมากยิ่งขึ้นและอยากให้มีการเปิดโอกาสแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ”
ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ได้ร่วมดูแลสุขภาพช่องปากและสร้างรอยยิ้มที่สดใสให้คนไทยไปแล้วกว่า 6,500 คน ผ่านการเปิดโอกาสให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสหรือผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงบริการและความรู้ด้านทันตกรรมผ่านหน่วยเคลื่อนที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และเคลือบฟลูออไรด์ และยังเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2569
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข่าวสารจากโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เพิ่มเติมใน 3 ช่องทาง ได้แก่ Facebook Page “Gulf SPARK”, Tiktok “GULF SPARK” และ Instagram “gulfspark.th”