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ททท. ผนึก ทรู ปักหมุด 1พันร้าน ร่วม “True5G สัญญาณจานอร่อย”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้จัดการรายวัน 360 - ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึก ททท. เชื่อมต่อ “สัญญาณแรง 5G” สู่มิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารไทย เปิดตัว “True5G สัญญาณจานอร่อย” ชู “อร่อยเด็ด เน็ตแรง” ปักหมุดร้านเด็ดทั่วประเทศสู่จุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ตั้งเป้า 1,000 ร้าน สร้างโอกาสให้เศรษฐกิจท้องถิ่น


ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงอาหารไทย ผ่านโครงการ "True5G สัญญาณจานอร่อย” ชูแนวคิด “อร่อยเด็ด เน็ตแรง" ปักหมุดร้านเด็ดทั่วประเทศที่มีทั้งเสน่ห์ด้านอาหารและความแรงของสัญญาณเน็ต True5G ที่พร้อมรองรับประสบการณ์ดิจิทัลของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ ตั้งเป้าขยายสู่ 1,000 ร้านภายในปีนี้ เพื่อยกระดับอาหารไทย ในฐานะ Soft Power สำคัญของประเทศ ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และสนับสนุนร้านอาหารไทยโดยเฉพาะร้านท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย ให้กลายเป็นจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวยุคดิจิทัล พร้อมสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจท้องถิ่นและการท่องเที่ยวไทย ซึ่งสอดรับกับแคมเปญ เสน่ห์ไทย “Feel All The Feelings” ของททท. ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทาง ผ่านเสน่ห์ของอาหาร วัฒนธรรม ชุมชน และประสบการณ์ไทย พร้อมผสานศักยภาพของเครือข่ายทรู 5G และสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมร้านอาหาร ชุมชน นักท่องเที่ยว และเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้าด้วยกัน


นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่ได้เริ่มต้นการเดินทางจากการเลือกจุดหมายปลายทางเพียงอย่างเดียว แต่เริ่มจากการค้นหาประสบการณ์ที่ต้องการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการเลือกร้านอาหารจากรีวิวของนักชิม อินฟลูเอนเซอร์ หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ซึ่งหลายครั้งร้านอาหารกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการเดินทาง จึงเป็นที่มาของโครงการ ‘True5G สัญญาณจานอร่อย อร่อยเด็ด เน็ตแรง’

โดยความร่วมมือระหว่าง ททท. และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมกันต่อยอดนำจุดแข็งด้านอาหารไทยอันเป็นเสน่ห์เฉพาะตัว มาเชื่อมต่อกับเครือข่าย 5G ในยุคดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างประสบการณ์การอันน่าประทับใจตอบโจทย์กับการท่องเที่ยวยุคใหม่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแคมเปญ ‘สุขทันทีที่เที่ยวไทย’ ของ ททท. ที่มุ่งนำเสนอเสน่ห์ไทยในทุกมิติ


“ททท. หวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการกิน นำเสนออาหารถิ่นอันมีเอกลักษณ์ในแต่ละภูมิภาค รวมถึงเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนชุมชนการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการร้านอาหารไทย และเกิดกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม” นางสาวฐาปนีย์ กล่าว

ทั้งนี้ ข้อมูลการใช้งานบนเครือข่ายทรูพบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการโรมมิ่งบนเครือข่ายทรู (ไม่รวมผู้ใช้ Tourist SIM) เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ปริมาณการใช้งานดาต้าเฉลี่ยต่อผู้ใช้เพิ่มขึ้น 25% สะท้อนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่พึ่งพาการเชื่อมต่อดิจิทัลมากขึ้นระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากอินเดีย ซึ่งมีการใช้งานดาต้าต่อคนเพิ่มขึ้นสูงถึง 70% สอดรับกับแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวอินเดีย และตอกย้ำบทบาทของอินเดียในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย


นายโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ทรูเชื่อว่าเทคโนโลยีไม่ควรเป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร แต่ควรเป็นพลังเชื่อมต่อที่มีความหมายเชื่อมโยงผู้คน ประสบการณ์ และโอกาสเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของเศรษฐกิจไทย ซึ่งโครงการ ‘True5G สัญญาณจานอร่อย’ ภายใต้แนวคิด ‘อร่อยเด็ด เน็ตแรง’ นี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของทรูที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของนักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลัก เมืองรอง ย่านอาหารสำคัญ หรือร้าน Local hidden gem ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางไปที่ใด ทรู พร้อมอยู่ในทุกเส้นทาง เพื่อเชื่อมต่อทุกการค้นหา ทุกการเดินทาง และทุกประสบการณ์ที่อยากแชร์ต่อ”

ขณะเดียวกัน ทรูยังเดินหน้าต่อยอดประสบการณ์ "True5G สัญญาณจานอร่อย" ผ่านสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับลูกค้าทรูและดีแทค โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือกับร้านอาหารชั้นนำใน ICONSIAM และ Lotus's Eatery ภายในศูนย์การค้า ICS รวมถึงศูนย์การค้าและพื้นที่พันธมิตรอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อส่งเสริมการใช้จ่าย มอบประสบการณ์ด้านอาหารที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น และเชื่อมโยงไลฟ์สไตล์ดิจิทัลเข้ากับการท่องเที่ยวกับความอร่อยได้อย่างไร้รอยต่อ

ปัจจุบันมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 400 ร้านทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ร้านอาหารชั้นนำ ร้านอาหารยอดนิยม ร้านอาหารท้องถิ่น ไปจนถึงร้านสตรีทฟู้ดที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอาหารอร่อย ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะร้านอาหารชื่อดัง แต่ยังรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนท้องถิ่นที่เป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมอาหารไทย โดยทรูมีเป้าหมายขยายถึง 1,000 ร้านทั่วประเทศในปีนี้

นายโอลิเวอร์ กล่าวว่า "หัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการสร้าง 'True5G สัญญาณจานอร่อย' ให้เป็นสัญลักษณ์การรับรู้สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้บริโภค โดยเมื่อเห็นสัญลักษณ์นี้ จะสามารถมั่นใจได้ว่าจุดหมายแห่งนั้นไม่ได้มีเพียงอาหารอร่อยที่ได้รับการคัดสรร แต่ยังมีโครงข่ายทรู 5G ที่พร้อมรองรับการใช้งานดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ 5G ค้นหาข้อมูล รีวิว แชร์ประสบการณ์ สร้างคอนเทนต์ หรือเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้อย่างราบรื่น”


นายคูรัม อัชฟาค หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเครือข่าย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ปัจจุบันการเดินทางตามหาร้านอร่อยเริ่มต้นขึ้นก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาถึงร้านอาหาร นักท่องเที่ยวค้นหาร้านผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ดูรีวิวบนแพลตฟอร์มออนไลน์ รับชมคอนเทนต์จากครีเอเตอร์ ใช้แผนที่นำทาง แชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย และอัปโหลดภาพหรือวิดีโอแบบเรียลไทม์ ตลอดทั้งเส้นทางของการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ล้วนเชื่อมโยงกับการใช้งานดิจิทัล

“ทรูจึงเดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ลูกค้าทั้งทรูและดีแทคได้รับความเร็วในการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น 23% และอัปโหลดเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับก่อนการใช้โครงข่ายร่วมกัน"

ข้อมูลการใช้งานบนโครงข่ายทรูในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาพึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นในทุกขั้นตอนของการเดินทาง ตั้งแต่การค้นหาร้านอาหาร (Discovery) ดูรีวิว วางแผนเส้นทาง ไปจนถึงการแบ่งปันประสบการณ์บนโลกออนไลน์ ส่งผลให้แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวและการค้นหาร้านอาหารเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ แอปพลิเคชัน Yelp มีอัตราการใช้งานเติบโตสูงถึง 116% ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ ขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ใช้งานทั้งในกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ ก็เติบโตต่อเนื่องเช่นกัน โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา TripAdvisor เติบโต 62% Google Maps เติบโต 14% และ Wongnai เติบโต 8%

"การเชื่อมต่อกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของประสบการณ์การท่องเที่ยวในยุคใหม่ โครงข่ายที่มีคุณภาพไม่เพียงช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น แต่ยังช่วยให้ร้านอาหาร ชุมชน และผู้ประกอบการท้องถิ่นสามารถเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นผ่านโลกดิจิทัล ทรูจึงยกระดับ Gastronomy Tourism สู่ ‘5G Gastronomy Tourism’ ด้วยคุณภาพโครงข่าย 5G ที่จะยกระดับชีวิตดิจิทัลทั่วประเทศ อีกทั้งนำ AI และระบบบริหารจัดการเครือข่ายอัจฉริยะมาใช้วิเคราะห์และดูแลคุณภาพสัญญาณแบบเชิงรุก เพื่อรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ" นายคูรัม กล่าว











ททท. ผนึก ทรู ปักหมุด 1พันร้าน ร่วม “True5G สัญญาณจานอร่อย”
ททท. ผนึก ทรู ปักหมุด 1พันร้าน ร่วม “True5G สัญญาณจานอร่อย”
ททท. ผนึก ทรู ปักหมุด 1พันร้าน ร่วม “True5G สัญญาณจานอร่อย”
ททท. ผนึก ทรู ปักหมุด 1พันร้าน ร่วม “True5G สัญญาณจานอร่อย”
ททท. ผนึก ทรู ปักหมุด 1พันร้าน ร่วม “True5G สัญญาณจานอร่อย”
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